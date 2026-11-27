دادستان تهران گفت: استعلامات قضائی مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی که با گذشت بیش از یک هفته از ارجاع به بانک مرکزی، بدون پاسخ مانده‌اند؛ به حوزه دادستانی تهران گزارش شود.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، دادستان تهران در جلسه مستشاری و مدیریت پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی به بازپرسان شعب دستور داد: استعلامات قضائی مرتبط با رسیدگی به پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی که با گذشت بیش از یک هفته از ارجاع به بانک مرکزی، بدون پاسخ مانده‌اند؛ برای پیگیری به حوزه دادستانی تهران گزارش شود.

در این جلسه به منظور رفع موانع و تسهیل در رسیدگی‌ها، تصمیماتی راهبردی برای تسریع در جلب متهمان، پیگیری استعلامات به عمل آمده از بانک مرکزی، رفع ابهامات حقوقی مرتبط با عناوین مجرمانه و نحوه احتساب خسارات وارده به دولت اتخاذ گردید. در این جلسه به دستور دادستان تهران مقرر شد: تصویر دستورات جلب صادره به تفکیک ضابط مربوطه و همچنین تصویر استعلامات به عمل آمده از بانک مرکزی که علی رغم گذشت بیش از یک هفته از تاریخ مکاتبه، بی‌پاسخ مانده است؛ برای پیگیری به معاونت پرونده‌های خاص دادسرای تهران ارسال شود.

دادستان تهران همچنین دستور داد: پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی منقضی شده با مبالغ بیش از ۵۰ میلیون یورو، به کارگروه موضوع ماده ۴۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارجاع و نسبت به پیگیری دستورات صادره از طریق کارگروه مذکور اقدام شود.

مغایرت اطلاعات سامانه‌های سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی نسبت به تعهدات برخی از شرکت‌ها یکی از مشکلات مطرح شده در جلسه بود که برای رفع آن مقرر شد: شناسه ملی شرکت‌ها، میزان تعهدات ارزی منقضی شده مندرج در گزارش بانک مرکزی و تاریخ تنظیم گزارش مذکور، استخراج و به همراه مستندات مربوطه جهت پیگیری به حوزه دادستانی ارسال شود.

پیگیری رفع ابهامات مربوط به میزان تعهدات ارزی صادراتی منقضی شده مرزنشینان و کولبران از مراجع ذی‌ربط از دیگر مصوبات سیزدهمین جلسه مستشاری دادستانی تهران در موضوع پرونده‌های تعهدات ارزی و تراستی بود.