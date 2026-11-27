رئیس آزمایشگاه مرجع پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا درباره آثار و پیامدهای مصرف ماده مخدر شیشه هشدار داد.

به گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر، محمدرضا کیانسب با اشاره به پیشینه تولید شیشه، اظهار داشت: در دوران جنگ جهانی دوم، قرص‌های حاوی آمفتامین برای افزایش انرژی سربازان مورد استفاده قرار می‌گرفت. بعدها با سنتز متامفتامین و مشخص شدن عوارض و مشکلات آن برای بدن، این ماده از چرخه دارویی خارج شد و تولید آن در کارگاه‌های زیرزمینی ادامه یافت. شیشه نیز به دلیل شباهت ظاهری به تکه‌های خردشده یخ و بلور، به این نام شناخته می‌شود و اسم علمی آن نیز متامفتامین است.

کیانسب با توضیح درباره تأثیر شیشه بر عملکرد مغز، افزود: مصرف این ماده موجب تحریک مصنوعی مغز و ترشح شدید دوپامین می‌شود؛ ماده‌ای که به‌طور طبیعی در بدن نقش مهمی در ایجاد احساس نشاط و سرخوشی دارد. پس از پایان این حالت، مغز توانایی ترشح دوپامین در سطح طبیعی را از دست می‌دهد و فرد با احساس افسردگی مواجه می‌شود. در نتیجه، برای رهایی از این وضعیت دوباره به مصرف شیشه روی می‌آورد و به‌تدریج در چرخه اعتیاد و افزایش دوز مصرف گرفتار می‌شود.

وی با اشاره به برخی نشانه‌های رفتاری و روانی مصرف‌کنندگان شیشه، گفت: پرخاشگری، هذیان‌گویی، استرس، اضطراب و عدم تمرکز از جمله نشانه‌هایی است که ممکن است در این افراد مشاهده شود؛ البته وجود این علائم به‌تنهائی به معنای مصرف قطعی شیشه نیست. مصرف این ماده همچنین می‌تواند پیامدهای اجتماعی، شغلی و خانوادگی متعددی برای فرد و اطرافیان او به همراه داشته باشد.

رئیس آزمایشگاه مرجع پلیس مبارزه با مواد مخدر درباره امکان تشخیص شیشه از روی ظاهر آن، ادامه داد: شکل ظاهری این ماده به‌تنهائی برای شناسایی دقیق کافی نیست؛ زیرا شیشه شباهت‌هایی با برخی ترکیبات دارویی و مواد دیگر دارد. ازاین‌رو، تشخیص قطعی باید از طریق بررسی‌های تخصصی آزمایشگاهی انجام شود. پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا در مراکز استان‌های سراسر کشور شبکه آزمایشگاهی تخصصی دارد که شناسایی انواع مواد مخدر را بر عهده‌دارند.

کیانسب با بیان اینکه شیشه یک ماده مخدر مصنوعی و کاملاً شیمیایی است، اظهار داشت: این ماده در کارگاه‌ها و لابراتوارهای زیرزمینی تولید می‌شود و به دلیل نبود نظارت بر فرآیند ساخت، ممکن است ترکیبات دیگری نیز به آن افزوده شود. آمیختن برخی مواد دارویی با شیشه می‌تواند گیرایی آن را برای مصرف‌کننده افزایش دهد، اما در عین حال عوارض و پیامدهای مصرف را نیز تشدید می‌کند.

وی با هشدار درباره برخی کپسول‌های لاغری عرضه‌شده در عطاری‌های غیرمجاز گفت: متأسفانه بعضی از این کپسول‌ها حاوی متامفتامین هستند و ممکن است فرد بدون آگاهی از ترکیبات آن‌ها، درگیر مصرف مواد مخدر و اعتیاد شود. بنابراین، توصیه می‌شود افراد برای تهیه کپسول‌ها و داروهای لاغری به مراکز معتبر و داروخانه‌ها مراجعه کنند و این محصولات را زیر نظر پزشک متخصص مصرف کنند.

رئیس آزمایشگاه مرجع پلیس مبارزه با مواد مخدر همچنین باور کاهش وزن از طریق مصرف شیشه را یکی از باورهای غلط درباره این ماده دانست و افزود: مصرف شیشه با افزایش دمای بدن و بالا بردن سوخت‌وساز، ممکن است موجب کاهش وزن شود؛ اما این وضعیت با عوارض جدی برای سلامت همراه است. افزایش دمای بدن، بالا رفتن ضربان قلب و فشار خون از جمله پیامدهای مصرف این ماده است که می‌تواند اندام‌های داخلی بدن را نیز تحت تأثیر قرار دهد.