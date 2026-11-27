معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش فلوراید در حفظ سلامت دهان و دندان گفت: ترویج خمیردندان‌های بدون فلوراید مبنای علمی ندارد.

به گزارش سازمان غذا و دارو، بهروز اکبری با اشاره به اهمیت فلوراید در فرمولاسیون محصولات بهداشت دهان و دندان اظهار داشت: فلوراید از طریق کمک به بازسازی مواد معدنی مینای دندان و افزایش مقاومت آن در برابر فرآیندهای اسیدی ناشی از فعالیت باکتری‌های دهان، نقش مهمی در کاهش خطر پوسیدگی دندان دارد.

اکبری افزود: اثربخشی فلوراید به عواملی مانند غلظت ماده مؤثره، دفعات مصرف، نحوه استفاده و میزان مواجهه فرد با این ترکیب بستگی دارد؛ بنابراین ارزیابی فرآورده‌های حاوی فلوراید باید با در نظر گرفتن مقدار مصرف و شرایط استفاده انجام شود.

وی با بیان اینکه فلوراید در عین برخورداری از اثرات محافظتی، در صورت مواجهه بیش از حد می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد، ادامه داد: دریافت بیش از اندازه فلوراید، به‌ویژه در دوران شکل‌گیری دندان‌ها، ممکن است خطر بروز اختلالی در تکامل مینای دندان موسوم به فلوروزیس دندانی را افزایش دهد.

معاون فنی اداره‌کل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی تأکید کرد: رویکرد علمی در این زمینه نه حذف غیرضروری فلوراید و نه مصرف بدون محدودیت آن است بلکه استفاده از فرآورده‌های حاوی فلوراید با غلظت مناسب و متناسب با گروه سنی و شرایط مصرف‌کننده اهمیت دارد.

اکبری خاطرنشان کرد: تبلیغات محصولات بهداشت دهان و دندان باید مبتنی بر شواهد علمی باشد و نباید با طرح ادعاهای غیرمستند، این تصور را در جامعه ایجاد کند که خمیردندان‌های بدون فلوراید برای عموم افراد انتخاب مناسب‌تری هستند.