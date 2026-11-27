رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی به کشور از بعدازظهر یکشنبه خبر داد و گفت: این سامانه روز سه‌شنبه تقویت می‌شود.

صادق ضیائیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیش‌بینی کلی هواشناسی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری، اظهار داشت: تا ظهر یکشنبه جوی آرام در کشور حاکم بوده و در شهرهای صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده‌ها مواجه خواهیم بود، اما از بعدازظهر این روز، با ورود سامانه بارشی به کشور، در شمال غرب کشور بارش آغاز می‌شود.

ضیائیان افزود: روز دوشنبه نیز در مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب و بخش‌هایی از مرکز کشور، در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط نیز گردوخاک و همچنین در نقاط سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: این سامانه در روز سه‌شنبه تقویت شده و علاوه‌بر مناطق ذکر شده، سواحل غربی و مرکزی خزر، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و بخش‌هایی از جنوب کشور را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین از روز سه‌شنبه کاهش محسوس دما در نیمه شمالی کشور رخ خواهد داد.

به گفته ضیائیان، طی امروز و فردا ساری با دمای ۳۱ و بندرعباس ۳۰ و ۲۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳- و ۵- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور هستند.