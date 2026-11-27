خبرگزاری رویترز ادعا کرد که ارتش چین در حال تمرین تاکتیک‌های جدید پیاده‌سازی نیرو در جزیره تایوان است.

رویترز در این‌باره نوشته است: تصاویر ماهواره‌ای و یک گزارش پژوهشی نشان می‌دهند که چین در حال برگزاری یک رزمایش چند هفته‌ای پیاده‌سازی نیرو از دریا به ساحل در استانی است که در مقابل جزیره تایوان قرار دارد. در این رزمایش، روش جدیدی برای انتقال نیروها به ساحل تمرین می‌شود که در آن شناورهای غیرنظامی به یکدیگر متصل شده و یک پل شناور موقت را تشکیل می‌دهند. به گزارش مهر، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و گزارشی از شرکت داده‌های مکانی «اینجنی‌اسپیس» که توسط خبرگزاری رویترز بررسی شده است، این تمرین نخستین‌بار در تاریخ اول نوامبر

(10 آبان) در خلیج «داچنگ» واقع در استان فوجیان در جنوب‌شرقی چین شناسایی شد. یک مقام ارشد امنیتی که در جریان جزئیات این رزمایش در خلیج داچنگ که تنها ۲۸۰ کیلومتر

(۱۷۵ مایل) با جزیره اصلی تایوان فاصله دارد، قرار گرفته بود، تأیید کرد که این تمرینات تا جمعه همچنان ادامه داشته است.