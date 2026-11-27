ده‌ها هزار کانادایی با امضای طوماری خطاب به پارلمان این کشور خواستار اخراج سفیر آمریکا از کشورشان شدند.

مجلس عوام پارلمان کانادا طوماری را که به امضای نزدیک به ۲۹۰ هزار شهروند کانادایی رسیده و خواستار اخراج «پیت هوکسترا»، سفیر آمریکا از این کشور است، برای بررسی پذیرفته است. سفارت آمریکا در اتاوا اعلام کرد که از وجود این طومار آگاه است، اما از ارائه توضیحات بیشتر در این‌باره خودداری کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پولیتیکو، این طومار به ابتکار «الیزابت می»

نماینده پارلمان کانادا تهیه شد. وی درباره هوکسترا گفت: «او بارها به کانادایی‌ها توهین و فحاشی کرده است». بر اساس داده‌های موجود در وب‌سایت پارلمان، ۲۸۵ هزار و ۹۹۳ نفر از اخراج سفیر ایالات‌متحده از کانادا حمایت کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، سفیر آمریکا متهم است که تهدیدهای دونالد ترامپ، مبنی بر الحاق کانادا به‌عنوان پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا را عادی‌سازی کرده و همچنین در فضای سیاسی کانادا مداخله نموده و پروتکل‌های دیپلماتیک را نقض کرده است.