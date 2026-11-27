سرویس خارجی-

هم‌زمان با افزایش نگرانی‌های امنیتی در انگلیس و آماده‌باش بی‌سابقه نیروهای ذخیره، نشانه‌های تازه‌ای از آسیب‌پذیری ساختارهای دفاعی و خدمات عمومی این کشور آشکار شده است، وضعیتی که از گسترش بحران‌های چندلایه در یکی از قدرت‌های اروپایی حکایت دارد.

انگلیس در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های ساختاری و به‌هم‌پیوسته مواجه شده است که ظرفیت حکمرانی، ثبات اقتصادی و جایگاه امنیتی این کشور را تحت فشار قرار داده‌اند. پیامدهای بلندمدت خروج از اتحادیه اروپا، کاهش رشد اقتصادی، افت بهره‌وری، افزایش بدهی عمومی، تورم و هزینه‌های سنگین زندگی، در کنار تشدید نابرابری‌های اجتماعی و فرسایش خدمات عمومی، توان دولت برای مدیریت چالش‌های داخلی را محدود کرده است. در عرصه امنیتی نیز افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، بازگشت رقابت‌های نظامی در اروپا، نگرانی از گسترش تهدیدهای سایبری و آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی، لندن را با الزامات دفاعی پرهزینه‌تری روبه‌رو کرده است. هم‌زمان، کاهش ظرفیت نیروی انسانی در بخش‌های نظامی و خدماتی، فرسودگی زیرساخت‌ها و تشدید نارضایتی‌های صنفی، نشانه‌هایی از شکاف میان تعهدات دولت و امکانات واقعی آن به‌شمار می‌روند. در چنین شرایطی، انگلیس با چالشی فراتر از مدیریت مقطعی بحران‌ها روبه‌روست؛ چالشی که ریشه در محدودیت منابع، ضعف تاب‌آوری نهادی و دشواری حفظ هم‌زمان امنیت ملی، رفاه عمومی و نفوذ بین‌المللی این کشور دارد.

آماده‌باش به 100 هزار نیروی ذخیره

وزارت دفاع انگلیس در اقدامی کم‌سابقه از زمان جنگ سرد، با ارسال نامه به حدود ۱۰۰ هزار نفر از نیروهای ذخیره استراتژیک ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی، از آنها خواسته است آمادگی خود را برای احتمال فراخوان به خدمت در شرایط جنگی حفظ کنند. روزنامه تلگراف گزارش داد این نامه‌ها با هدف به‌روزرسانی اطلاعات تماس، وضعیت شغلی و مهارت‌های نیروهای ذخیره سابق ارسال شده و از آنها برای شرکت در دوره‌های آموزشی و رزمایش‌های نظامی، از جمله رزمایش بزرگ ناتو با عنوان «مدافع استوار» در بهار آینده، دعوت شده است. این اقدام در پی افزایش نگرانی‌ها درباره تهدیدهای روسیه و امنیت کشورهای عضو ناتو صورت می‌گیرد؛ هرچند وزیر دفاع انگلیس تأکید کرده است که تماس با نیروهای ذخیره اقدامی احتیاطی است و به معنای بسیج قریب‌الوقوع آنها نیست. دولت انگلیس در شرایطی به‌دنبال تقویت ظرفیت دفاعی خود است که شمار نیروهای فعال ارتش این کشور به حدود ۷۳ هزار نفر کاهش یافته و ارتش انگلیس کوچک‌ترین نیروی خود از زمان جنگ‌های ناپلئونی را در اختیار دارد. وزارت دفاع این کشور نیز هدف از این فراخوان اولیه را افزایش آمادگی دفاعی و بازدارندگی و اطمینان از دسترسی به اطلاعات و مهارت‌های نیروهایی اعلام کرده است که در شرایط اضطراری امکان فراخوان آنها وجود دارد.

گفتنی است اهمیت این اقدام وزارت دفاع انگلیس، بیش از هر چیز در گستردگی فراخوان و ماهیت هشدارآمیز آن نهفته است. چنین اقدامی بیانگر آن است که دولت انگلیس دیگر تهدیدهای نظامی را صرفاً در چارچوب سناریوهای دوردست و فرضی ارزیابی نمی‌کند و ضرورت بازسازی ظرفیت بسیج نیروی انسانی را به یکی از اولویت‌های دفاعی خود تبدیل کرده است؛ این عمق نگران‌کننده بودن وضعیت برای انگلیسی‌ها را نشان می‌دهد. این وضع نشان‌دهنده افزایش نگرانی نهادهای امنیتی انگلیس از احتمال گسترش تقابل نظامی در اروپا و ضرورت آمادگی برای شرایطی فراتر از مأموریت‌های نظامی محدود و برون‌مرزی است. از سوی دیگر، کاهش شمار نیروهای فعال ارتش و اتکای فزاینده به ظرفیت نیروهای ذخیره، پرسش‌هایی جدی درباره توان عملیاتی و آمادگی نظامی انگلیس برای مواجهه با یک درگیری گسترده و طولانی‌مدت ایجاد می‌کند.

اختلال گسترده در مترو لندن

رانندگان مترو لندن در پی شکست مذاکرات با مدیریت این شبکه، از روز پنجشنبه اعتصاب کردند و با توقف فعالیت شماری از خطوط و کاهش تعداد قطارها، رفت‌وآمد روزانه میلیون‌ها مسافر در پایتخت انگلیس را با اختلال مواجه ساختند. این اعتصاب که نخستین مرحله از هشت اعتصاب ۲۴ساعته برنامه‌ریزی‌شده از سوی اتحادیه کارکنان حمل‌ونقل ریلی، دریایی و زمینی انگلیس (آر‌ام‌تی) است، در اعتراض به طرح مدیریت مترو برای تغییر شرایط کاری رانندگان و آن‌چه افزایش فشار کاری، کاهش نیروی انسانی و تضییع حقوق کارکنان عنوان شده، برگزار می‌شود. ادی دمپسی، دبیرکل این اتحادیه، تأکید کرده است که مدیریت مترو به‌جای بهبود شرایط زندگی کارکنان، در پی تحمیل کار بیشتر به شمار کمتری از رانندگان است و با وجود تعلیق سه‌باره اعتصاب‌ها برای دستیابی به توافق، تضمین‌های لازم برای حفظ حقوق کارکنان ارائه نشده است. نتایج نظرسنجی اتحادیه از بیش از ۷۰۰ نفر از کارکنان مترو لندن نیز نشان می‌دهد نزدیک به ۹۰ درصد آنان طی سه سال گذشته با افزایش فشار کاری مواجه شده‌اند، ۷۰ درصد از آسیب شرایط کار به سلامت روان خود خبر داده‌اند و حدود دوسوم نیز به‌دلیل فشار کاری و ساعات نامنظم دچار اختلال خواب شده‌اند. این اعتصاب‌ها در شرایطی ادامه‌دار خواهد بود که شبکه مترو لندن روزانه سه تا چهار میلیون سفر درون‌شهری را پوشش می‌دهد و پایتخت انگلیس هم‌زمان با پیامدهای اقتصادی برگزیت، رشد ضعیف اقتصادی، افزایش هزینه‌های انرژی و بحران معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ وضعیتی که در کنار فرسودگی زیرساخت‌ها و محدودیت منابع بخش عمومی، نارضایتی‌های صنفی و اختلال در خدمات اساسی را تشدید کرده است. همچنین لندن، روز جمعه، تأیید کرد که در پی هدف قرار گرفتن حمله سایبری به وزارت کار و بازنشستگی انگلیس، برخی از خدمات آن از دسترس خارج شده‌اند. سخنگوی وزارتخانه کار و بازنشستگی گفت: «ما پس از شناسایی یک حادثه سایبری که سیستم‌های ما را تحت تأثیر قرار داده بود، به‌عنوان یک اقدام احتیاطی، برخی از خدمات آنلاین این وزارت را از دسترس خارج کرده‌ایم.»