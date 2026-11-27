سرویس خارجی-

دبیرکل حزب‌الله لبنان با تمجید از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مقاومت، این کشور را الگویی از شرافت و پشتیبانی از مستضعفان دانست و بر افتخار حزب‌الله به روابط خود با ایران تأکید کرد؛ وی همچنین با انتقاد از توافق بیروت و تل‌آویو، نسبت به پیامدهای تجاوزات رژیم صهیونیستی و مداخلات آمریکا در لبنان هشدار داد.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، روز چهارشنبه، در مراسم رونمایی از دانشنامه «شرح نهج‌البلاغه» اثر شهید سید هاشم صفی‌الدین، با انتقاد از مواضع رئیس‌جمهور لبنان در سخنرانی روز استقلال این کشور، گفت که وی در اظهارات خود، اشغالگری را که به سرزمین لبنان تجاوز و آن را ویران می‌کند، در کنار مردم این کشور قرار داده که در برابر تجاوزات مقاومت کرده و هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شوند. وی افزود که هم‌ردیف قرار دادن اشغالگری که حمله و ویران می‌کند با مردمی که رنج می‌کشند، مقاومت و فداکاری می‌کنند، پذیرفتنی نیست. دبیرکل حزب‌الله تأکید کرد وقتی مفهوم استقلال در میان بخش‌های گسترده‌ای از مردم لبنان محل مناقشه قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده آن است که این واژه در جایگاه واقعی خود به کار نرفته است.

ایران؛ الگویی از شرافت و حمایت از مستضعفان

دبیرکل حزب‌الله لبنان در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مقاومت، این کشور را الگویی از شرافت و یاری‌رسانی به مستضعفان جهان توصیف کرد و گفت: ما به روابط خود با جمهوری اسلامی ایران افتخار می‌کنیم. وی با اشاره به نقش ایران در تحولات منطقه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران توافق خود با آمریکا را به توقف جنگ در تمامی جبهه‌ها، به‌ویژه جبهه لبنان، مرتبط کرد. قاسم افزود: ایران به‌خاطر ما ایستاد، از ما حمایت کرد و بار سنگینی را متحمل شد. رهبر معظم انقلاب و ملت ایران به ضرورت حمایت از مقاومت اعتقاد دارند. وی همچنین تأکید کرد: حمایت جمهوری اسلامی از مقاومت، صرفاً یک موضع سیاسی نیست، بلکه بیانگر اعتقاد راسخ این کشور به ضرورت پشتیبانی از ملت‌های تحت فشار و مستضعفان است.

توافق چارچوب به سود رژیم صهیونیستی

قاسم در ادامه با انتقاد از توافق چارچوب میان بیروت و تل‌آویو تصریح کرد: این توافق لبنان را از توانمندی‌های خود تهی کرده و به رژیم صهیونیستی هر آنچه را که می‌خواست و حتی فراتر از آن اعطا کرده است.

وی با تأکید بر اینکه حاکمیت واقعی بدون آزادسازی سرزمین‌های اشغالی امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: در شرایطی که لبنان با اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی و مداخلات آمریکا مواجه است، نمی‌توان از حاکمیت کامل سخن گفت. دبیرکل حزب‌الله همچنین دخالت‌های واشنگتن در امور داخلی لبنان را مغایر با استقلال این کشور دانست و خواستار پایان دادن به قیمومت آمریکا شد و هشدار داد که تداوم چنین وضعیتی می‌تواند لبنان را به سمت ویرانی سوق دهد. وی تأکید کرد: حزب‌الله هرگز به چیزی کمتر از حاکمیت کامل لبنان رضایت نخواهد داد و اجازه نخواهد داد پروژه‌های رژیم صهیونیستی در این کشور محقق شود.

هشدار درباره پیامدهای تجاوزات و ضرورت حفظ وحدت

قاسم با اشاره به پیامدهای جنگ دو سال گذشته، از شهادت بیش از ۱۰ هزار نفر از رزمندگان و دیگر شهروندان لبنانی، شامل مردان، زنان و کودکان، و مجروح شدن حدود ۳۰ هزار نفر خبر داد و گفت: صدها هزار خانه نیز در لبنان ویران شده است. وی با انتقاد از عملکرد دولت لبنان در مواجهه با تجاوزات رژیم صهیونیستی، تأکید کرد که دولت می‌تواند شکایت خود را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کند و ناتوانی دولت در رویارویی با دشمن، مسئولیت خود آن است. دبیرکل حزب‌الله همچنین با اشاره به ورود نیروهای صهیونیستی به مناطق لبنان گفت: در آن مقطع، حاکمیت سیاسی از ارتش این کشور خواسته بود عقب‌نشینی کند. وی در عین حال بر مخالفت حزب‌الله با هرگونه فتنه داخلی تأکید کرد و گفت: ما شریک این کشور هستیم و برای حفظ انسجام داخلی صبر کرده‌ایم، اما صبر نیز حد و مرزی دارد. قاسم تأکید کرد: حاکمیت ملی و وحدت داخلی نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند، بلکه باید در عمل محقق شود.

مخالفت با قیمومت آمریکا و طرح‌های اشغالگرانه

دبیرکل حزب‌الله لبنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، شکست دونالد ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و شکست بنیامین نتانیاهو در انتخابات این رژیم را فرصتی برای لبنان دانست که باید از آن برای پیشبرد مطالبات و تحقق حقوق این کشور استفاده شود.

وی همچنین درباره هرگونه قطعنامه جدید بین‌المللی درباره لبنان تأکید کرد: چنین قطعنامه‌ای باید در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. قاسم تصریح کرد: هرگونه نیروی بین‌المللی نیز باید تحت نظارت سازمان ملل و در چارچوب این قطعنامه فعالیت کند و در غیر این صورت، حزب‌الله آن را نیروی اشغالگر تلقی خواهد کرد. وی در پایان با تأکید بر آمادگی حزب‌الله برای دفاع از لبنان و مقابله با طرح‌های رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: این جنبش هرگز اجازه تحقق اهداف دشمن را نخواهد داد و برای دفاع از حاکمیت و استقلال لبنان آماده فداکاری است.

پیام نعیم قاسم به مناسبت روز بسیج

همچنین دبیرکل حزب‌الله لبنان، دیروز، در پیامی به مناسبت سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، ضمن تمجید از نقش جوانان بسیجی در عرصه مقاومت و فداکاری‌های آنان، تأکید کرد که دشمن اسرائیلی با حضور و ایستادگی آنان نخواهد توانست به اشغال سرزمین لبنان ادامه دهد.

وی با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در شکل‌گیری بسیج افزود: «بسیج از ابتکارات امام خمینی(ره) برای سازمان‌دهی و بهره‌گیری از توانمندی‌های همه اقشار مردم بود؛ ابتکاری که امام شهید خامنه‌ای(ره) نیز آن را دنبال کرد و مورد تأیید و حمایت قرار داد. همچنین سید حسن نصرالله، سید شهدای امت، شهدا و همه فداکاران در تقویت تشکیلات و گسترش حضور بسیج در لبنان نقش

داشتند.»

مستندسازی حملات صهیونیست‌ها به نظام سلامت لبنان

خبر دیگر آن‌که سازمان پزشکان بدون مرز در گزارشی مستند با عنوان «هیچ‌کس از خطر در امان نیست»، ابعاد پیامدهای انسانی و پزشکی حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را تشریح و نسبت به تخریب مراکز درمانی و آسیب‌های بلندمدت واردشده به غیرنظامیان هشدار داد.

این گزارش که بر اساس مشاهدات و شهادت‌های تیم‌های درمانی این سازمان در بیمارستان‌های جبل‌عامل در شهر صور و النجده الشعبیه در نبطیه تهیه شده، از شهادت و مجروحیت کودکان، سالمندان و اعضای خانواده‌ها و همچنین آسیب به بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها و نیروهای امدادی حکایت دارد. پزشکان بدون مرز اعلام کرد: در جریان تشدید حملات در اوایل سال ۲۰۲۶، مجروحانی با جراحات شدید ناشی از انفجار، ترکش، سوختگی، ضربه مغزی و گرفتار شدن زیر آوار را درمان کرده است.