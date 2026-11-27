حمایت هواداران تیم فوتبال بشیکتاش ترکیه از مردم فلسطین در دیداری در گرجستان، با حمله پلیس به تماشاگران و موجی از محکومیت‌ها از سوی مقامات و نهادهای ورزشی ترکیه همراه شد.

هواداران تیم فوتبال بشیکتاش ترکیه در جریان دیدار این تیم مقابل هاپوئل بئرالسبع رژیم صهیونیستی در چارچوب رقابت‌های لیگ اروپا در شهر باتومی گرجستان، با برافراشتن پرچم فلسطین و بنری با شعار «آزادی برای فلسطین» و سردادن شعارهایی علیه رژیم اشغالگر اسرائیل، حمایت خود را از مردم فلسطین و اعتراض به جنایات و کشتار غیرنظامیان در نوار غزه اعلام کردند، اقدامی که با مداخله و حمله نیروهای پلیس گرجستان به هواداران ترکیه همراه شد. این دیدار پنجشنبه‌شب در پی درگیری میان بازیکنان در زمین مسابقه و بروز تنش در جایگاه تماشاگران برای مدتی متوقف شد. گزارش‌ها حاکی است که در جریان ناآرامی‌ها و حمله پلیس، شماری از هواداران بشیکتاش صندلی‌هایی را به سمت نیروهای پلیس و مأموران حراست پرتاب کردند. با این حال، برخورد نیروهای امنیتی با هوادارانی که پرچم فلسطین را به ورزشگاه برده و به سیاست‌های رژیم صهیونیستی اعتراض داشتند، با واکنش گسترده مقامات و نهادهای ترکیه مواجه شد. بشیکتاش در پایان این دیدار موفق شد تیم اسرائیلی را با نتیجه

۲ بر یک شکست دهد.

به گزارش ایرنا، رئیس پارلمان ترکیه با محکوم کردن مداخله پلیس گرجستان، حمله به هواداران به‌دلیل برافراشتن پرچم فلسطین را نقض حقوق بنیادین و مغایر با ارزش‌های ورزشی دانست و تأکید کرد حمایت از مبارزه ملت فلسطین برای آزادی، وظیفه‌ای اخلاقی است. رئیس‌جمهور ترکیه نیز در پی این اتفاق با رئیس باشگاه بشیکتاش گفت‌وگو کرد و وزیر امور خارجه این کشور، موضوع را با همتای گرجستانی خود در میان گذاشت. وزیر کشور ترکیه نیز ضمن ابلاغ اعتراض آنکارا به استفاده مفرط از زور، خواستار تضمین بازگشت امن هواداران شد. عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه، وزیر جوانان و ورزش ترکیه و فدراسیون فوتبال این کشور نیز این تعرضات را محکوم کردند و فدراسیون فوتبال خواستار شناسایی و مجازات عاملان آن شد. باشگاه‌های بشیکتاش، گالاتاسرای، فنرباغچه و ترابزون‌اسپور نیز با انتشار مواضعی، برخورد نیروهای امنیتی گرجستان را محکوم کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که حمایت از فلسطین و اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، در هفته‌های اخیر به ورزشگاه‌های ترکیه نیز کشیده شده و پیش‌تر شکایت بنیامین نتانیاهو از باشگاه گالاتاسرای به‌دلیل شعارهای هواداران این تیم در حمایت از فلسطین خبرساز شده بود.

تداوم جنایات صهیونیست‌ها علیه خبرنگاران

خبر دیگر آن‌که اتحادیه روزنامه‌نگاران فلسطینی با اشاره به ابعاد گسترده جنایات رژیم صهیونیستی علیه اصحاب رسانه در نوار غزه و دیگر مناطق فلسطین اشغالی، اعلام کرد که طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ حدود چهار هزار و ۹۰۰ مورد جنایت و حمله علیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ثبت شده است. بر اساس بیانیه این اتحادیه، در جریان این حملات ۲۶۰ خبرنگار از جمله ۴۰ خبرنگار زن به شهادت رسیده و ۷۳۰ نفر از اعضای خانواده و بستگان آنان نیز جان خود را از دست داده‌اند؛ همچنین ۲۵۶ خبرنگار بازداشت شده‌اند که ۳۹ نفر همچنان در زندان به سر می‌برند و ۶۲۰ خبرنگار نیز در غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی مجروح شده‌اند. هم‌زمان، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) از تداوم بحران سوءتغذیه کودکان در غزه خبر داد و اعلام کرد که تنها در نیمه نخست نوامبر ۲۰۲۶، دست‌کم ۶۱۳ کودک فلسطینی برای درمان سوءتغذیه حاد پذیرش شده‌اند که ۶۷ نفر از آنان به نوع شدید این بیماری مبتلا هستند. بر اساس گزارش این نهاد، محدودیت ورود کمک‌های بشردوستانه، تخریب زیرساخت‌های درمانی و شرایط وخیم معیشتی خانواده‌ها، همچنان جان کودکان و دیگر غیرنظامیان فلسطینی را در معرض تهدید قرار داده است، وضعیتی که ابعاد دیگری از پیامدهای حملات و سیاست‌های رژیم اشغالگر اسرائیل علیه مردم غزه را آشکار می‌کند.