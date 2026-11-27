اختلاف بر سر بودجه و جنگ اوکراین باعث شد که نشست ویژه و اضطراری سران اروپا در بروکسل بدون دست‌یابی به نتیجه به کار خود پایان دهد.

اجلاس ویژه سران اتحادیه اروپا در بروکسل، روز پنجشنبه در شرایطی برگزار شد که بحث بودجه نظامی، پیامدهای اقتصادی جنگ اوکراین، بحران انرژی ناشی از تحولات غرب آسیا و بدهی‌های به‌جامانده از دوران همه‌گیری کرونا، اختلاف دولت‌های اروپایی را بر سر پذیرش تعهدات مالی تازه تشدید کرده بود. مرتس صدراعظم آلمان روز پنجشنبه (۵ آذر ۱۴۰۵) در بدو ورود به محل برگزاری نشست ویژه سران اتحادیه اروپا در بروکسل، پیشنهاد فعلی بودجه هفت‌ساله این اتحادیه را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که تمامی ۲۷ کشور عضو باید در تأمین هزینه‌های حمایت از اوکراین سهیم باشند. وی با اشاره به اینکه حجم بودجه پیشنهادی بیش از اندازه بالاست، تصریح کرد که اروپا به انضباط مالی نیاز دارد و نباید بار تأمین هزینه‌های اوکراین تنها بر دوش شماری از کشورهای عضو قرار گیرد. این در حالی است که برخی دولت‌های اروپایی که خود با تنگناهای مالی و مطالبات فزاینده شهروندان مواجه هستند، تمایلی به پذیرش تعهدات بیشتر در قبال اوکراین ندارند.

خروج سران 7 کشور از جلسه

گزارش‌ها نشان می‌دهد که نشست روز پنجشنبه سران اروپا به‌دلیل اختلاف‌ها بر سر بودجه پیشنهادی و کمک به اوکراین به بن‌بست رسید. پولیتیکو در گزارشی از بن‌بست به وجود آمده در این نشست نوشته است: خروج کشورهای صرفه‌جوی اتحادیه اروپا از جلسات مذاکره بودجه، نشست سران در بروکسل را به بحران کشاند و توافق بر سر بودجه هفت‌ساله ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ را به نشست ۱۷ دسامبر (26 آذر) موکول کرد. به گزارش ایسنا به نقل از پولیتیکو، کشورهای اتحادیه اروپا که خواهان بودجه کوچک‌تر هستند از جمله دانمارک، سوئد، بلژیک و اتریش با ترک جلسات مذاکره به رهبری آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا اعتراض خود را به روش مذاکره اعلام کردند. این کشورها که خود را «هفت‌گانه معقول» می‌نامند، کوستا را متهم کردند که با برگزاری جلسات گروه‌های کوچک قصد دارد آنها را در برابر یکدیگر قرار دهد. بر اساس این گزارش این مذاکرات بر محور اختلاف میان دو گروه شکل گرفته است؛ کشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا که خواستار بودجه بزرگ‌تر و حفظ هزینه‌های سنتی در حوزه کشاورزی و مناطق فقیرتر هستند و کشورهایی مانند آلمان و سوئد که کاهش جاه‌طلبی‌های بودجه‌ای و تغییر جهت سرمایه‌گذاری به سمت دفاع و امنیت را مطالبه می‌کنند.

شبکه خبری بی‌بی‌سی هم درباره اختلاف سران اروپا درباره جنگ اوکراین نوشته است: کشورهای عضو همچنان درباره پیشنهاد اعطای وام اضافی ۴۵ میلیارد یورویی (معادل ۳۷.۶ میلیارد پوند) به اوکراین اختلاف‌‌نظر دارند. این وام قرار است میان بخش‌های غیرنظامی و نظامی تقسیم شود. اسلواکی، جمهوری چک و مجارستان با این وام مخالفت کرده‌اند، اما فریدریش مرتس صدراعظم آلمان اعلام کرده که توافق یکپارچه همه اعضای اتحادیه اروپا، شرط تصویب بودجه کلان این اتحادیه است. امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه هم گفته است کاهش حمایت‌ها از اوکراین به امنیت اروپا آسیب می‌زند. ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه در یک نشست خبری نیز با بیان اینکه جنگ در اوکراین یک مسئله حیاتی برای اروپایی‌ها است، تأکید کرده است که قطع حمایت از این کشور و به حال خود رها کردن کی‌یف، امنیت اروپا را به خطر خواهد انداخت.