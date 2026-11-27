سرویس خارجی-

ترامپ برای هزارمین‌بار در طول جنگ، ادعاهای تکراری خود درباره پیروزی بر ایران را تکرار و مدعی شد که «پیروزی در جنگ در دسترس است».

طی 9 ماهی که از جنگ حماقت‌بار ترامپ علیه ایران می‌گذرد، رئیس‌جمهور آمریکا بارها مثل یک ضبط‌صوت ادعاهایی را تکرار کرده است؛ ادعاهایی مثل آمریکا در جنگ پیروز شده است، توان هسته‌ای، موشکی و پهپادی ایران نابود شده است، ارتش ایران، نیروی هوایی ایران و نیروی دریایی ایران نابود شده است، توافق با ایران نزدیک است، تنگة هرمز باز است، آمریکا بر تنگة هرمز مسلط است، قیمت بنزین و گازوئیل به زودی پایین خواهد آمد، زیرساخت‌های ایران به‌زودی نابود خواهد شد، ایران به‌زودی با توافق موردنظر آمریکا موافقت خواهد کرد و... این ادعاها در اوایل جنگ به‌شدت از سوی رسانه‌های آمریکا پوشش داده می‌شد اما با تداوم ادعاهای خلاف واقع وی حتی خود رسانه‌های آمریکایی هم به صراحت نوشتند که «ادعاهای ترامپ درباره جنگ ایران را نباید جدی گرفت».

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه دروغ‌پردازی‌های تناقض‌آمیز خود، در پیامی به مناسبت روز شکرگزاری بار دیگر ادعاهای بی‌اساس خود علیه ایران را تکرار کرد. به گزارش الجزیره، «دونالد ترامپ» در تماس تلفنی که پنجشنبه‌شب به وقت محلی به همراه ملانیا ترامپ با برخی از نیروهای آمریکایی در منطقه برقرار کرد، با تکرار اتهامات واهی، مدعی شد که واشنگتن هر زمان که بخواهد می‌تواند به پیروزی دست یابد و هم‌زمان مدعی تلاش برای توافق شد و این در حالی است که وی طی 9 ماه گذشته بارها این دو ادعا را مطرح کرده و هر بار نیز دروغ‌بودن آن ثابت شده است.ترامپ با تمجید از اقدامات تجاوزکارانه ارتش آمریکا، بار دیگر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را زیر سؤال برد و ادعاهایی را درباره کنترل منابع انرژی و حضور واشنگتن در منطقه مطرح کرد.ترامپ همچنین با اشاره به ادامه استقرار نیروهای این کشور در منطقه گفت: نیروهای ما به حضور خود ادامه خواهند داد و پیروزی بر ایران در دسترس ماست و هر زمان که بخواهم محقق خواهد شد. وی همچنین مدعی شد نیروهای آمریکایی در حال کمک به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستند و واشنگتن نمی‌تواند اجازه دهد ایران به چنین سلاحی دست یابد، زیرا به گفته او، تهران ممکن است بدون تردید از آن استفاده کند. به گزارش مهر به نقل از الجزیره، رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از اظهارات خود ادعا کرد که واشنگتن به نفت خاورمیانه نیازی ندارد و با اشاره به منابع نفتی آمریکا و ونزوئلا مدعی شد که این دو کشور در مجموع حدود ۵۰ درصد نفت جهان را در اختیار دارند. این ادعا در حالی است که به گفته کارشناسان به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در نفت ونزوئلا، نفت این کشور سال‌ها طول می‌کشد تا وارد بازار شود.

هزینه‌های میلیاردی جنگ بر دوش آمریکایی‌ها

ادعاهای ترامپ درباره در دسترس بودن پیروزی در حالی است که بسیاری از مقامات، کارشناسان و اندیشکده‌های آمریکایی طی ماه‌های گذشته به صراحت گفته و نوشته‌اند که ترامپ در جنگ با ایران شکست سختی خورده است و این شکست یکی از فضاحت‌بارترین شکست‌ها در تاریخ سیاست خارجی آمریکا بوده است. به گفته کارشناسان آمریکایی، ترامپ قادر به پیروزی در جنگ نیست و هر چه دست‌وپا می‌زند بیشتر در گرداب تنگه هرمز فرو می‌رود. از سوی دیگر بلومبرگ فاش کرده است موشک‌های مصرف‌شده پنتاگون در جنگ با ایران میلیاردها دلار روی دوش مالیات‌دهندگان آمریکا هزینه برجا گذاشته است.

به گزارش ایسنا، بلومبرگ نوشته است: پنتاگون به کنگره آمریکا هشدار داده است اگر بودجه لازم برای خرید مهمات و موشک‌هایی که در جریان جنگ متجاوزانه علیه ایران مصرف شده‌اند، تأمین نشود، دولت آمریکا ناچار خواهد شد قراردادهای تسلیحاتی را لغو کند و در نتیجه، فشار هزینه‌ای مضاعف چندین میلیارد دلاری بر مالیات‌دهندگان آمریکایی تحمیل خواهد شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، دفتر مدیریت و بودجه کاخ‌سفید در گزارشی خطاب به نمایندگان کنگره، زنجیره پیامدهای تأخیر در تخصیص اعتبار را این‌گونه توضیح داده است: دولت آمریکا پیش از روشن‌شدن تکلیف تأمین بودجه، قراردادهای کلان خرید مهمات را با پیمانکاران بسته است؛ بنابراین اگر کنگره اعتبار درخواستی را تصویب نکند، دولت دو مشکل هم‌زمان پیدا می‌کند؛ از یک‌سو ذخایر تسلیحاتی ارتش با کمبود روبه‌رو می‌شود و از سوی دیگر، چون قراردادها قبلاً امضا شده‌اند، دولت برای لغو آنها باید هزینه فسخ قرارداد به شرکت‌ها بپردازد. این گزارش از قانون‌گذاران خواسته است روند تصویب بودجه را شتاب بخشند و ظرفیت تولید شماری از انواع موشک را افزایش دهند؛ موشک‌هایی که ارتش آمریکا در جریان عملیات‌های متجاوزانه خود علیه ایران و در غرب آسیا به مصرف رسانده و به ارزیابی پنتاگون برای هرگونه درگیری احتمالی در منطقه اقیانوس آرام نیز اهمیت حیاتی دارند.بنابر برآوردهای وزارت جنگ آمریکا، در صورتی که کنگره بودجه را تأمین نکند و دولت مجبور به لغو این قراردادها شود، موشک کروز هواپرتاب جی‌ای‌اس‌اس‌ام (JASSM) ساخت لاکهید مارتین و موشک‌های رهگیر سامانه پاتریوت از جمله تسلیحاتی خواهند بود که با کمبود مواجه می‌شوند و هزینه لغو قراردادهای مربوط به آنها نیز مجموعاً از ۱۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود؛ مبلغی که بار آن بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی می‌افتد. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ خواستار افزایش ۵۰۰ میلیارد دلاری بودجه کلی نظامی آمریکا شده و پیت هگست، وزیر جنگ این کشور، نیز بارها شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی را به‌دلیل تأخیر در تحویل تجهیزات و تحمیل هزینه‌های بیشتر از بودجه پیش‌بینی‌شده انتقاد کرده است.