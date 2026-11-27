سرویس خارجی-

حملات کوبنده نیروهای مسلح یمن به مراکز حیاتی عربستان ادامه دارد و بزرگ‌ترین پالایشگاه این کشور همچنان در آتش می‌سوزد، عملیاتی که بار دیگر آسیب‌پذیری عمق استراتژیک رژیم ریاض را آشکار کرده است.

در معادلات نظامی امروز منطقه، آن‌چه بیش از پیش نمایان شده، شکست استراتژی کلاسیک قدرت‌های متکی به حمایت خارجی در برابر مقاومت‌هایی است که توانسته‌اند با ترکیب خلاقیت تاکتیکی، دقت عملیاتی و درک عمیق از نقاط ضعف دشمن، معادله بازدارندگی را به سود خود تغییر دهند. رژیم‌هایی که سال‌ها بر برتری هوایی، سامانه‌های دفاعی وارداتی و پشتیبانی اطلاعاتی قدرت‌های بزرگ تکیه کرده‌اند، اکنون با مشکل‌هایی روبه‌رو هستند که نشان می‌دهد وابستگی نظامی به خارج، نه‌تنها امنیت پایدار ایجاد نمی‌کند، بلکه در لحظه رویارویی واقعی، به عاملی برای فرسایش اعتبار و توان بازدارندگی تبدیل می‌شود. این وضعیت، واقعیت جدیدی را در میدان نبرد تحمیل کرده است: مقاومت‌هایی که از عمق سرزمینی خود دفاع می‌کنند و هم‌زمان توانایی ضربه‌زدن به مراکز حیاتی طرف مقابل را دارند، می‌توانند هزینه استمرار تجاوز را به سطحی برسانند که برای حامیان خارجی نیز غیرقابل تحمل شود.

عملیات دقیق در عمق خاک عربستان

نیروهای مسلح یمن با انجام عملیات‌های نظامی دقیق در عمق خاک عربستان، بار دیگر نشان دادند که توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی‌شان فراتر از تصورات رژیم ریاض و حامیان غربی‌اش، به‌ویژه آمریکا، است. ساعاتی پس از اعلام دو عملیات ویژه، بنادر جده و جیزان با اصابت مستقیم هدف قرار گرفتند و هم‌زمان پالایشگاه‌های حیاتی سعودی زیر ضربات پهپادی و موشکی قرار گرفتند. این حملات در حالی انجام شد که رژیم سعودی دور جدید تجاوزات هوایی خود را علیه یمن تشدید کرده و با حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور یورش برده است.

آتش در بزرگ‌ترین پالایشگاه سعودی

تصاویر ماهواره‌ای از آتش‌سوزی گسترده در پالایشگاه رأس‌التنوره در شرق عربستان حکایت دارد؛ دود سیاه غلیظی که مساحتی حدود ۶۰۰ کیلومترمربع را پوشانده است. این پالایشگاه یکی از بزرگ‌ترین تأسیسات نفتی جهان با ظرفیت پالایش ۵۵۰ هزار بشکه نفت در روز است و نیروهای مسلح یمن روز چهارشنبه آن را با چندین فروند پهپاد هدف قرار دادند. این حمله در ماه‌های اخیر تکرار شده و نشان‌دهنده آسیب‌پذیری عمیق زیرساخت‌های انرژی رژیم سعودی است که با وجود حمایت‌های گسترده آمریکایی، نتوانسته امنیت تأسیسات حیاتی خود را تضمین کند.

خسارت در پالایشگاه جازان و انفجار در ریاض

وزارت انرژی عربستان در بیانیه‌ای اعتراف کرد که در حمله به پالایشگاه جازان یک کارگر کشته و شماری زخمی شده‌اند و فعالیت این پالایشگاه موقتاً متوقف شده است. هم‌زمان منابع سعودی از شنیده‌شدن صدای انفجار قوی در ریاض خبر دادند و خبرگزاری رویترز نیز به نقل از شاهد عینی این موضوع را تأیید کرد. آژیر خطر در پایتخت به صدا درآمد و ترافیک هوایی فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام متوقف شد. این وقایع نشان می‌دهد که عملیات یمنی‌ها نه‌تنها تأسیسات اقتصادی، بلکه امنیت پایتخت و مراکز حیاتی رژیم را نیز به چالش کشیده است.

همچنین سامانه‌های هشدار زودهنگام در خمیس مشیط و أبها فعال شدند و ائتلاف سعودی از رهگیری یک پهپاد در منطقه جنوبی عربستان خبر داد. در همین حال، رسانه‌های محلی یمن از سرنگونی یک فروند پهپاد متجاوز ساخت آمریکا در آسمان استان الجوف خبر دادند و تصاویر لاشه آن را منتشر کردند. این پهپاد که متعلق به عربستان بوده، نمادی از وابستگی نظامی رژیم ریاض به تسلیحات آمریکایی است که اکنون در میدان نبرد ناکارآمدی خود را نشان

می‌دهد.

تجاوزات هوایی سعودی به مناطق مسکونی

در مقابل موفقیت‌های یمنی‌ها، جنگنده‌های عربستان به مناطق مسکونی یمن یورش بردند. یک منزل مسکونی در منطقه الحجله شهرستان الحیمه الخارجیه استان صنعا بمباران شد و یک زن به شهادت رسید و شمار دیگری زخمی شدند. شهرستان‌های المخا و الشمایتین در استان تعز و القبیطه در استان لحج نیز هدف حملات قرار گرفتند. این حملات که از سوم سپتامبر تشدید شده، خسارات سنگینی به زیرساخت‌های غیرنظامی وارد کرده و بخشی از استراتژی رژیم سعودی و حامیانش برای فشار بر مردم یمن است.

سرتیپ یحیی سریع اعلام کرد که دشمن سعودی طی ۲۴ساعت ۱۰۹ حمله هوایی و موشکی انجام داده است، اما نیروهای مسلح یمن با ادامه عملیات‌های دقیق، ابتکار عمل را در دست دارند. انتقال پیکر ۲۰ شهید نیروهای مسلح از لحج به صنعاء و همکاری در چارچوب توافق بشردوستانه، نشانه دیگری از پایبندی یمن به اصول انسانی در کنار مقاومت نظامی است. با توجه به خسارات واردشده به تأسیسات حیاتی سعودی و افزایش نارضایتی‌های داخلی در مناطق تحت نفوذ ریاض، آزادی تعز و پیشروی بیشتر نیروهای مقاومت بیش از پیش نزدیک به نظر می‌رسد.

حمله به مراکز درمانی و تشدید فاجعه انسانی

وزارت بهداشت و محیط‌زیست دولت یمن در بیانیه‌ای نسبت به هدف قرار گرفتن عمدی مراکز بهداشتی و درمانی هشدار داد. بیمارستان زنان و زایمان السبعین در صنعا، مرکز پزشکی شهید صهیب در تعز، مراکز بهداشتی الوزاعیه و بلعان، بیمارستان الشمایتین و چندین مرکز دیگر هدف قرار گرفتند. این اقدامات نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو و هنجارهای بین‌المللی است و هزاران بیمار، مجروح، زنان و کودکان را از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی محروم کرده است. سکوت جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی در قبال این جنایات، عملاً به تشویق متجاوزان منجر می‌شود. وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که شمار شهدای دور جدید حملات سعودی به ۵۱۰ نفر و زخمی‌ها به ۱۰۳۱ نفر رسیده است. تنها در ۴۸ساعت گذشته ۱۹ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان شهید و ۲۵ نفر زخمی شدند. در بمباران ساختمانی مسکونی در شهر التربه استان تعز ۱۱ نفر که بیشتر آنان کودک بودند به شهادت رسیدند و پرواز مداوم جنگنده‌ها مانع امدادرسانی شد. هم‌زمان وزارت اقتصاد یمن از هدف قرار گرفتن انبارهای تجاری، کارگاه‌ها و مغازه‌ها در صنعاء و تعز خبر داد و آن را رویکردی هدفمند برای نابودی بخش بازرگانی و تهدید معیشت هزاران خانواده توصیف کرد.