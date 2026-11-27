سازمان هواشناسی با صدور هشدار نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای تهران، کرج و اصفهان، از احتمال تشدید آلودگی هوا در روزهای شنبه و یکشنبه، ۷ و ۸ آذرماه خبر داد. بر‌اساس این هشدار، با حاکمیت شرایط پایدار جوی و افزایش غلظت آلاینده‌ها، شاخص کیفیت هوا در این شهرها ممکن است به محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس برسد و در صورت کنترل‌نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک، مناطق پرتردد و صنعتی نیز با آلودگی ناسالم برای تمام گروه‌ها مواجه شوند. همچنین افزایش ذرات معلق، کاهش دید افقی و تشدید پدیده وارونگی دما از پیامدهای احتمالی این شرایط اعلام شده است. سازمان هواشناسی در همین راستا بر استفاده از حمل‌ونقل عمومی، کاهش ترددهای غیرضروری، پرهیز گروه‌های حساس از فعالیت ورزشی در فضای باز و کنترل فعالیت صنایع آلاینده تأکید کرده است.

‌ بر‌اساس هشدار سازمان هواشناسی از شنبه 7 آذر تا یکشنبه 8 آذر 1405 با حاکمیت الگوی پایداری در جو، غلظت آلاینده‌های جوی در تهران، کرج و اصفهان افزایش می‌یابد و کیفیت هوا کاهش خواهد یافت.

این شرایط می‌تواند شاخص آلودگی هوا را در حد ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دهد و در صورت کنترل‌نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک، احتمال افزایش شاخص آلودگی در مناطق پرتردد و صنعتی به محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد. همچنین در صورت افزایش ذرات معلق، کاهش دید افقی و تشدید شرایط وارونگی دما دور از انتظار نیست.

در این شرایط استفاده از حمل‌ونقل عمومی، کاهش استفاده از خودروهای شخصی و ترددهای غیرضروری، مدیریت مصرف سوخت‌های فسیلی و کنترل فعالیت صنایع آلاینده توصیه شده است. بر‌اساس این هشدار، از سوزاندن زباله، شاخ‌وبرگ درختان و بقایای کشاورزی باید خودداری شود و گروه‌های حساس نیز از انجام فعالیت‌های ورزشی در فضای باز پرهیز کنند. همچنین دستگاه‌های ذی‌ربط باید شاخص‌های آلودگی هوا را به‌صورت مستمر پایش کرده و برای حفظ سلامت شهروندان، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند.

علت گرم‌شدن هوا در روزهای اخیر چیست؟

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره گرم‌شدن هوا در روزهای اخیر در برخی از نقاط کشور توضیح می‌دهد: «گرمای آب‌وهوایی که طی روزهای اخیر در تهران و برخی از استان‌های کشور حاکم شده است و البته برای همه‌جا هم نیست به این دلیل است که فشار جنبه حاره‌ای یک مقدار به عرض‌های بالاترش آمده است و باعث شده هوا در این روزها گرم‌تر از حد معمول شود.»

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور می‌شود: «در برخی از نقاط نوار شمالی و به‌ویژه در شمال شرق کشور هم با کاهش دمای هوا مواجه هستیم و طی ۲- ۳ روز آینده وضعیت به همین شکل است. تهران هم به نسبت مدت‌زمان مشابه سال قبل هم هوای گرم‌تری دارد و این گرما تا ۴- ۵ روز آینده ادامه خواهد داشت.» ضیائیان خاطرنشان می‌کند: «گرمای فعلی و درجه دمای هوائی که صبح روز سوم آذر به ثبت رسیده است ۱/۵ درجه بیشتر از نرمال بوده و چنین دمایی در شهری چون تهران و در این وقت از پاییز یعنی چهارم آذرماه را نمی‌توان بی‌سابقه دانست، اما کم‌سابقه است. از اواخر روز یکشنبه هفته آینده (هفته دوم آذرماه) یک موج بارشی از سمت شمال غرب وارد کشور خواهد شد و مناطقی را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد.» رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه می‌کند: «بارش‌های پاییزه که پیش‌ازاین در مورد آن اخبار زیادی منتشر شده بود که ما پاییز پُر بارشی را پیش‌رو داریم، بیشتر همان بارش‌های آبان‌ماه که اتفاق افتاد، مدنظر بوده است.»

ضیائیان اظهار می‌دارد: «سامانه‌های بارشی تقریباً از دهم آذرماه به بعد هم در مناطق مختلف نفوذ خواهند کرد و بارش‌هایی را خواهیم داشت که الان نمی‌توان گفت به چه شکل و در چه نقاطی فعالیت خواهد کرد. دمای هوای تهران از اواسط هفته آینده نسبت به امروز یک مقدار خنک‌تر می‌شود، اما اگر نسبت به میانگین بلندمدت در نظر بگیریم، هوای پایتخت در هفته آینده خیلی سرد نمی‌شود.»

‌ رابطه آلودگی هوا و گرمی هوای تهران در آذرماه!

پرویز پنجه‌کوبی دانش‌آموخته اقلیم‌شناسی در خلاصه پایان‌نامه خود آورده است: «آلودگی هوا ارتباط نزدیکی با پارامترهای اقلیمی، از جمله وارونگی دما دارد. تأثیر وارونگی بر آلودگی به ارتفاع، شدت و مدت‌زمان دوام آن بستگی دارد. این عوامل نیز به دما، رطوبت و سرعت باد وابسته هستند. بررسی آلودگی هوای تهران نشان داد مقدار کلی ذرات آلاینده ماه‌های سرد، از ماه‌های گرم بیشتر است. همچنین مقدار آلودگی در روزهای کاری افزایش و در روزهای پایانی هفته، به دلیل کاهش منابع تولید آلودگی، کاهش معنی‌داری دارد.»

وی در ادامه می‌افزاید: «منحنی شبانه‌روزی اکثریت آلاینده‌ها دارای مقدار بیشینه در ساعات اولیه صبح، همزمان با اوج ترافیک شهری است که به‌تدریج با کاهش ترافیک و تضعیف وارونگی، از غلظت آلودگی کاسته می‌شود. ارتفاع وارونگی در ایام گرم سال زیاد و شدت وارونگی کم است و در ایام سرد برعکس. همبستگی بین عوامل آلودگی و پارامترهای وارونگی در ماه‌های مختلف نشان داد که اکثر آلاینده‌ها با افزایش شدت وارونگی، کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی افزایش‌یافته و با کاهش شدت وارونگی، افزایش دما و کاهش رطوبت نسبی، کاهش می‌یابند.»

وی در تکمیل صحبت‌هایش تأکید دارد: «از آنجایی ‌که در فصول سرد، شدت وارونگی و رطوبت نسبی افزایش و دمای محیط کاهش دارد، تأثیر بیشتری بر افزایش آلودگی هوا دارد. در فصول گرم، برعکس. ارتفاع وارونگی به‌تنهائی نقش چندانی در افزایش یا کاهش آلودگی ندارد؛ ولی چنانچه با افزایش ارتفاع وارونگی، شدت آن نیز افزایش یابد، در افزایش آلودگی مؤثر است. افزایش سرعت باد در لایه وارونگی به‌دلیل اختلاط هوا و کاهش عمر وارونگی باعث کاهش کلی آلودگی می‌شود.»

آلودگی هوا، تهدیدی برای سلامت قرنیه و بینایی

بهنام غفارزاده یک متخصص چشم با اشاره به تأثیر آلودگی هوا بر سلامت چشم‌ها، توضیح می‌دهد: «مواجهه با هوای آلوده می‌تواند علائمی از جمله خارش، التهاب و خشکی چشم را ایجاد کند و در مواردی به عفونت قرنیه و حتی کاهش بینایی منجر شود.» این متخصص چشم با توصیه به خودداری از استفاده از لنزهای تماسی در روزهای آلوده، اظهار می‌دارد: «استفاده از لنزهای تماسی در این شرایط می‌تواند خطر ابتلا به عفونت‌های چشمی و حتی نابینایی را افزایش دهد.»

وی استفاده از اشک مصنوعی را برای تسکین خشکی و سوزش چشم مؤثر دانسته و می‌افزاید: «افراد پس از بازگشت به منزل، صورت و به‌ویژه اطراف چشم‌ها را با آب ولرم شست‌وشو دهند. همچنین استفاده از عینک‌آفتابی استاندارد هنگام بیرون رفتن از منزل می‌تواند به محافظت از چشم‌ها در برابر ذرات معلق کمک کند.»

غفارزاده با تأکید بر اینکه مالیدن چشم‌ها در شرایط آلودگی هوا می‌تواند آسیب‌های چشمی را بیشتر کند، خاطرنشان می‌کند: «در صورت بروز علائمی مانند سوزش شدید، قرمزی، تاری دید یا احساس وجود جسم خارجی در چشم و تداوم این علائم بیش از ۴۸ ساعت، مراجعه به متخصص چشم ضروری است.»

وی با اشاره به اینکه آلودگی شدید هوا می‌تواند سطح قرنیه را نیز تحت‌تأثیر قرار داده و به آن آسیب برساند، تأکید دارد: «محافظت از سلامت چشم در روزهای آلوده مستلزم رعایت نکات مراقبتی و اجتناب از رفتارهایی است که می‌توانند خطر آسیب‌های چشمی را افزایش دهند.»

اسقاط ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده

شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در جلسه «نظارتی اجرای قانون هوای پاک» با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه کاهش آلودگی هوا در دولت چهاردهم، می‌گوید: «باوجود شرایط اقتصادی و فشارهای موجود، اقدامات قابل‌توجهی از جمله کاهش مصرف مازوت، اسقاط خودروهای فرسوده، کاهش فلرینگ و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است، اما همچنان با اهداف پیش‌بینی‌شده فاصله معناداری داریم.»

وی با اشاره به برخی اقدامات انجام‌شده در زمینه کاهش آلودگی هوا اظهار می‌دارد: «برای نخستین‌بار در کشور، موضوع استفاده از مازوت کم‌سولفور در دستور کار قرار گرفت که این اقدام در نیروگاه اراک نیز اجرا شد و به کاهش انتشار دی‌اکسید گوگرد و بهبود کیفیت هوا کمک کرد.»

انصاری با اشاره به روند اسقاط خودروهای فرسوده می‌افزاید: «در دولت چهاردهم تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده اسقاط شده است، این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ و زمان تصویب قانون هوای پاک تا پیش‌ازاین، مجموع خودروهای اسقاط شده در سنوات گذشته حدود ۲۰۰ هزار دستگاه بود.»

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، ارتقای نظارت بر تولید وسایل نقلیه را از دیگر اقدامات انجام‌شده برشمرده و می‌گوید: «همچنین روزانه ۱۴ میلیون مترمکعب از میزان فلرینگ کشور کاسته شده است، هرچند هنوز با برنامه پیش‌بینی‌شده فاصله داریم و لازم است وزارت نفت این موضوع را با جدیت بیشتری در دستور کار قرار دهد.»

وی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر اقدامات قابل‌توجه دولت دانسته و در تکمیل صحبت‌هایش می‌گوید: «تاکنون بیش از ۶۲۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی ایجاد شده که با راهبری رئیس‌جمهور و اقدامات وزارت نیرو، جهش قابل‌توجهی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور رقم خورده است.»

انصاری همچنین به اقدامات انجام‌شده برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهرها اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «در این زمینه نیز با اضافه‌شدن اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی، گام‌هایی برداشته شده است.»

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده باوجود مشکلات و محدودیت‌ها قابل‌توجه بوده است، تصریح می‌کند: «با این ‌حال، وقتی با نگاه واقع‌بینانه به شرایط نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که همچنان فاصله بسیار معناداری با اهداف تعیین‌شده داریم. ضروری است دستگاه‌های اجرائی، اقدامات و تکالیف پیش‌بینی‌شده در قوانین را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند تا بتوانیم در نهایت شاهد کاهش تعداد روزهای ناسالم و بهبود کیفیت هوای کشور باشیم.»

عوارض سبز صرف رفع آلایندگی نمی‌شود

انصاری درباره آلایندگی صنایع می‌گوید: «هدف قانون‌گذار از این قانون رفع آلایندگی صنایع بود؛ اما عوارض آن به سازمان محیط‌زیست نمی‌رسد و صرف امور محیط‌زیستی نمی‌شود؛ بلکه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داده می‌شود.»

وی می‌افزاید: «۱۵ همت وصولی عوارض آلاینده‌ها است؛ اما فقط اسمش عوارض سبز است و صرف رفع آلاینده‌ها نمی‌شود.»

وی تأکید دارد: «متأسفانه اکنون به‌گونه‌ای پیش رفته که برخی می‌خواهند این صنایع همچنان آلوده‌ بماند تا عوارض دریافت کنند، وقتی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌خواهد آن‌ها را از لیست آلایندگی خارج کند یا برای رفع آلایندگی مهلت بدهد، برخی معترض می‌شوند؛ این صنعت آلاینده است و نباید از لیست خارج شود و باید عوارض پرداخت کند.»