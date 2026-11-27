شهرکرد- خبرنگار کیهان:

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه در جلسه معارف مدیران و قرارگاه جهاد تبیین استان چهارمحال‌و‌بختیاری، گفت: شجره طیبه بسیج به‌عنوان متن ملت پشتیبان اجرای حاکمیت حکم‌الله است.

حجت‌الاسلام طیبی‌فر در جمع مدیران استان ضمن تبریک هفته بسیج و گرامیداشت یاد و نام امام راحل، امام شهید و شهدای والامقام، با تأکید بر توحید ربوبی و حاکمیت مطلق خداوند، گفت: «هیچ اراده انسانی بر انسان دیگر حاکمیت ندارد. آنچه حاکم است، فرد نیست؛ حاکم، حکم‌الله است».

وی با اشاره به جایگاه ولی فقیه افزود: «ولی فقیه فقط حکم الله را ابلاغ می‌کند و خودش در مرحله اجرا مثل یکی از مردم است و هیچ تفاوتی ندارد».

طیبی‌فر به نقش مردم و بسیج در تحقق حکم‌الله اشاره کرد و گفت: «در تحقق حکم‌الله نقش کلیدی مال مردم است. اگر مردم میدان‌داری نکنند، حتی شخص برگزیده از طرف خدا هم کاری از پیش نمی‌برد». وی، بسیج را «جایگاه ملی یک ملت، جایگاه ملی انقلاب و متن جامعه» توصیف کرد و حضور شبانه‌روزی مردم جان فدا و بسیجیان در سنگر خیابان‌ در تاریخ دنیا و همه انقلاب‌ها بی‌نظیر دانست. طیبی‌فر با اشاره به جمله امام شهید تأکید کرد: «اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی مشغول کار هست و حکم و جایگاه خودش را در نظام ولایی قبول ندارد، کار کردن در آن جایگاه بر او حرام است‌».

جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه تصریح کرد: هرکسی امروز مسئولیتی دارد، در بسیج ملی اسلام قرار دارد و باید به‌خاطر انجام وظیفه یا کوتاهی در انجام وظایف و خدمت به مردم در روز قیامت پاسخگو باشد.