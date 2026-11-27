تالش- خبرنگار کیهان:

میز خدمت دولت وفاق ملی با حضور فرماندار تالش، بخشدار و امام جمعه بخش حویق و مدیران دستگاه‌های اجرائی شهرستان، در مسجد حضرت ابوالفضل‌(ع) بازار پلاسی برگزار شد.

در راستای تکریم ارباب‌رجوع، رسیدگی مستقیم به مطالبات مردمی و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دستگاه‌های اجرائی، میز خدمت دولت وفاق ملی با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، بخشدار و امام جمعه بخش حویق و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرائی شهرستان، روز سه‌شنبه در مسجد حضرت ابوالفضل‌(ع) بازار پلاسی بخش حویق برگزار شد.

در این برنامه، مردم به‌صورت مستقیم مسائل، مشکلات و درخواست‌های خود را با فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرائی مطرح کردند تا موضوعات در چارچوب وظایف دستگاه‌های مربوطه بررسی و پیگیری شود.