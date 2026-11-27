ساری- خبرنگار کیهان:

«علی باقری جامخانه» مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری با اشاره به اجرای طرح‌های آبخیزداری در حوزه آبخیز پهنه‌کلا گفت: پروژه احداث دیوارهای حائل و بندهای تثبیت در منطقه زرین‌آباد ساری با مشارکت سازمان بسیج سازندگی مازندران و در چارچوب قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی‌(ع) در حال اجراست.

‌وی افزود: این طرح با هدف تقویت زیرساخت‌های آبخیزداری، حفاظت از عرصه‌های طبیعی، کنترل جریان روان‌آب‌ها و جلوگیری از تخریب بستر و حاشیه آبراهه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

باقری جامخانه با بیان این‌که حجم کل عملیات اجرائی این پروژه به یک‌هزار و ۲۶۷ مترمکعب می‌رسد، تصریح کرد: اجرای این سازه‌ها نقش مؤثری در کاهش سرعت و قدرت تخریبی جریان آب، مهار رسوبات، تثبیت مسیر آبراهه‌ها و افزایش پایداری اراضی طبیعی منطقه خواهد داشت.

وی ادامه داد: سازه‌های مکانیکی آبخیزداری از جمله اقدامات مؤثر برای کاهش فرسایش خاک و حفاظت از اراضی و زیرساخت‌های مجاور آبراهه‌ها هستند و می‌توانند در کاهش آسیب‌های ناشی از روان‌آب‌ها و سیلاب نقش مهمی ایفا کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری همچنین مشارکت بسیج سازندگی در اجرای طرح‌های منابع طبیعی را ارزشمند دانست و گفت: استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی در کنار توان تخصصی کارشناسان منابع طبیعی، موجب تسریع اجرای پروژه‌های حفاظتی و تقویت روند محرومیت‌زدایی در مناطق مختلف استان می‌شود.