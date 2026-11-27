مشهد- خبرنگار کیهان:

رئیس‌جمهور در دیدار با تولیت آستان قدس رضوی ضمن بررسی مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های خراسان‌رضوی بر ضرورت بهبود معیشت مردم، بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت عمومی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، اصلاح الگوی مصرف و تقویت وحدت، انسجام و همدلی ملی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

به گزارش ایرنا، دکتر مسعود پزشکیان در جریان سفر به خراسان‌رضوی در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به مسائل معیشتی و اقتصادی مردم، مشارکت و همراهی آحاد جامعه را از الزامات تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور دانست و بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و نهادهای عمومی در پیشبرد نهضت توسعه عدالت آموزشی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به‌ضرورت اصلاح الگوی مصرف، مدیریت منابع و نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی بر نقش‌آفرینی همگانی در استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و امکانات کشور تأکید کرد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به شرایط و تحولات منطقه‌ای، تقویت وحدت، انسجام و همدلی ملی را ضرورتی راهبردی برشمرد و بر لزوم هوشیاری و هم‌افزایی همه بخش‌های جامعه برای خنثی‌سازی توطئه‌ها و تحرکات دشمنان در راستای ایجاد آشوب و بی‌ثباتی داخلی تأکید کرد. تولیت آستان قدس رضوی نیز در این دیدار گزارشی از مسائل و اولویت‌های مهم خراسان‌رضوی، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و همچنین موضوعات مرتبط با تسهیل و ارتقای خدمات‌رسانی به زائران بارگاه منور رضوی ارائه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی گفت: تکمیل بزرگراه حرم تا حرم، کاهش زمان سفر ریلی تهران مشهد و تأمین پارکینگ در اطراف حرم مطهر رضوی سه مطالبه اصلی زائران و تأمین اعتبارات این طرح‌ها از محل منابع ملی با توجه به بهره‌مندی مردم سراسر کشور از این زیرساخت‌ها ضروری است.

وی با استناد به آمار دستگاه‌های دولتی مبنی بر اینکه حدود ۸۰ درصد زائران با خودروهای شخصی به مشهد مقدس سفر می‌کنند، بر اهمیت تکمیل بزرگراه حرم تا حرم تأکید و اظهار کرد: احداث و بهره‌برداری از قطعه قم گرمسار این مسیر گامی ارزشمند در تسهیل سفر زائرانی است که از طریق جاده‌ای عازم مشهد مقدس می‌شوند.

تولیت آستان قدس، توسعه و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی را از دیگر مطالبات زائران حضرت رضا(ع) برشمرد و خواستار اهتمام دولت به کاهش زمان سفر ریلی تهران مشهد شد.

وی در ادامه اظهار کرد: آستان قدس رضوی خود را موظف می‌داند ضمن صیانت از حقوق موقوفات و رعایت نیات واقفان، در مسیر حل مسائل و مشکلات مردم با دولت، استانداری و شهرداری همکاری و تعامل داشته باشد.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه پرونده زیارت باید همواره بر روی میز رئیس‌جمهور باز باشد، از اهتمام دولت در بسیج ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی قدردانی کرد.