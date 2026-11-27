اصفهان- خبرنگار کیهان:

آب زاینده‌رود صبح دیروز چهارشنبه، چهارم آذر، با گذر از پل‌های تاریخی سی‌وسه‌پل و خواجو در قلب شهر اصفهان جاری شد.

خروجی سد زاینده‌رود با هدف تأمین و توزیع آب برای کشت پاییزه کشاورزان اصفهان، از بامداد دوم آذر افزایش یافت. خلیل دادخواه، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای، اعلام کرد که مدت رهاسازی آب در این دوره ۱۰ روز خواهد بود. همچنین به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، قرار است ۷۰ میلیون متر مکعب آب برای کشاورزی توزیع شود. شیشه فروش گفت: حجم ذخیره سد زاینده‌رود هم‌اکنون ۱۹۱ میلیون مترمکعب است و براساس مصوبه کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان، خروجی سد برای تأمین نیاز آبی کشت‌های پاییزه حوضه زاینده‌رود و اهداف زیست‌محیطی رودخانه، در یک دوره موقت افزایش یافته است. وی از استقرار ۸۳ تیم گشت و نظارت در طول مسیر رودخانه خبر داد و گفت: این تیم‌ها با هدف اجرای طرح‌های ایمنی و نظارت بر تأمین و توزیع آب در مسیر زاینده‌رود مستقر شده‌اند. شیشه‌فروش ادامه داد: شرکت آب منطقه‌ای، شرکت میراب زاینده‌رود، سازمان جهاد کشاورزی، اداره میراث فرهنگی، گردشگری، شهرداری‌ها و دهیاری‌های شهر‌ها و روستا‌های واقع در مسیر رودخانه و مجاری آبی، موظف به نظارت بر روند توزیع آب و همکاری با صنوف کشاورزی برای رفع موانع مسیر و تسریع در اجرای برنامه توزیع هستند.