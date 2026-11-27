اصفهان- خبرنگار کیهان:

سیدمهدی صدری، مدیرکل ورزش ‌و جوانان استان اصفهان درباره ضرورت توجه به موضوع فرزندآوری در برنامه‌های هفته فرهنگی خانواده اظهار کرد: تعداد فرزندان باید به‌عنوان یکی از شاخص‌های جدی در برنامه‌های این رویداد مورد توجه قرار گیرد و تأکید ویژه‌ای بر ترویج فرزندآوری صورت بگیرد. این موضوع نباید صرفاً در حد معرفی و نمایش خانواده‌های پرجمعیت باقی بماند، بلکه لازم است با خانواده‌هایی که تعداد فرزندان بیشتری دارند، مصاحبه شود و شرایط زندگی، شیوه مدیریت مسائل و مشکلات و تجربه‌های آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد تا سایر خانواده‌ها نیز بتوانند از این تجربه‌ها استفاده کنند.

وی افزود: در کنار این موضوع، می‌توان با فرزندان خانواده‌ها نیز گفت‌وگو کرد و از آن‌ها پرسید که آیا از شرایط خانوادگی خود رضایت دارند و اگر به ۱۰ سال گذشته بازگردند، آیا همچنان همین تعداد فرزند را برای خانواده خود انتخاب می‌کنند یا خیر؟ بسیاری از خانواده‌ها به این موضوع اذعان دارند که تحت‌تأثیر برخی شرایط و مسائل فرهنگی، برای فرزندآوری برنامه‌ریزی نکرده‌اند و اکنون از این تصمیم ابراز پشیمانی می‌کنند. پرداختن به چنین موضوعاتی می‌تواند در حوزه فرهنگ‌سازی و ترویج فرزندآوری مؤثر باشد. مدیرکل ورزش ‌و جوانان استان اصفهان با تشریح برنامه‌های اداره‌کل ورزش ‌و جوانان استان اصفهان برای هفته فرهنگی خانواده خاطرنشان کرد: در برنامه‌ریزی اولیه، سه محور برای حضور این اداره‌کل پیش‌بینی شده بود که شامل ورزش، سلامت و نشاط خانواده، جوانان، ازدواج و مشارکت‌های اجتماعی جوانان می‌شد. با توجه به افزایش تعداد غرفه‌ها و توسعه بخش مشاوره و خدمات نمایشگاهی، مقرر شده است پس از این نشست، جلسه دیگری برای بازنگری در برنامه‌ها برگزار شود تا تمرکز بیشتری بر فعالیت‌های ورزشی در نمایشگاه صورت گیرد؛ البته این تغییر نباید موجب کم‌رنگ شدن حوزه جوانان شود، چراکه جوانان نیز یکی از بخش‌های مهم مأموریت‌های این دستگاه هستند.