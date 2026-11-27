خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: ساخت راه‌آهن دورود- خرم‌آباد- اندیمشک ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در حال حاضر در ۱۵ جبهه کاری فعال است.

مهندس احسان کرم‌زاده در جلسه بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه راه‌آهن دورود- خرم‌آباد- اندیمشک با حضور نماینده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) پیمانکار‌، مجری طرح، نمایندگان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، و عوامل اجرائی، نظارتی و مشاور پروژه افزود: امسال با پیگیری‌های مهندس شاهرخی استاندار‌، اعتبارات مناسب از محل سفر رئیس‌جمهور به استان به پروژه راه‌آهن اختصاص یافته و با تأمین اعتبار، روند تسریع در تکمیل پروژه ادامه دارد. وی گفت: تلاش می‌کنیم با استمرار تأمین اعتبار، فعالیت جبهه‌های کاری ادامه یابد تا هرچه سریع‌تر مقدمات آغاز عملیات خط گرم و ریل‌گذاری فراهم شود.