همدان- خبرنگار کیهان:

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با تأکید بر اقتدار، انسجام و استقامت ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت، نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشته است و اگر دشمن بار دیگر مرتکب خطا شود، سیلی سخت‌تر و پشیمان‌کننده‌تری از گذشته خواهد خورد.

سردار حسین زارع‌کمالی در همایش اقتدار بسیجیان شهرستان کبودراهنگ با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن اظهار کرد: پیروزی رزمندگان اسلام در جبهه حق علیه باطل، پس از توکل بر خداوند و توسل به اهل‌بیت(ع)، حاصل بصیرت، وحدت و ایستادگی مردمی است که حتی در سخت‌ترین شرایط و زیر شدیدترین حملات دشمن نیز از آرمان‌های انقلاب اسلامی عقب‌نشینی نکردند.

وی با تبیین جایگاه بسیج در عرصه‌های مختلف کشور افزود: بسیج برخاسته از فرهنگ و مکتب الهی اسلام ناب محمدی(ص) و متأثر از رهنمودهای امامین انقلاب است که همواره تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و در عرصه‌های دفاعی، جهادی، عمرانی، درمانی و خدمت‌رسانی به مردم، کارنامه‌ای درخشان از خود به یادگار گذاشته است.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان با بیان اینکه بسیج محدود به یک قشر یا مجموعه خاص نیست، خاطرنشان کرد: بسیج به معنای حضور آگاهانه و نقش‌آفرینی همه آحاد مردم در صحنه‌های مورد‌نیاز کشور است. بسیجی با روحیه ایثار، خلاقیت، ابتکار و جهاد، بن‌بست‌ها را می‌شکند و در مکتب بسیج، شکست مفهومی ندارد؛ چراکه شهادت نه شکست، بلکه معامله با خداوند و اوج آرزوی یک بسیجی است.

سردار زارع‌کمالی با اشاره به ضرورت تقویت روحیه جهادی برای عبور از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور تأکید کرد: همان‌گونه که با توکل به خداوند، اعتماد به ولایت و ایستادگی در میدان جنگ سخت به پیروزی رسیدیم، با حفظ همین روحیه، صبر، تلاش و کار جهادی نیز می‌توانیم از جنگ اقتصادی سربلند بیرون بیاییم.

وی با قدردانی از حضور پرشور مردم کبودراهنگ در همایش اقتدار بسیجیان گفت: مردم مؤمن، ولایت‌مدار و بصیر ایران اسلامی بار دیگر با حضور آگاهانه خود نشان دادند که در برابر استکبار جهانی هراسی به دل راه نمی‌دهند و با اتکا به ایمان، توکل بر خداوند و تبعیت از ولایت، همچنان استوار پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.