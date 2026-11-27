اصفهان- خبرنگار کیهان:

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان از برنامه مدیریت شهری برای مزین‌کردن تابلوهای شش‌ضلعی معابر به آثار خوشنویسی، ماندگاری نام مشاهیر و بازنمایی جایگاه شهدا در سیمای شهری اصفهان خبر داد.

مجید نادرالاصلی در آیین افتتاح موزه دستان شهر که در سالن اجتماعات حوزه هنری استان اصفهان برگزار شد، با اشاره به جایگاه تاریخی و تمدنی اصفهان اظهار کرد: اصفهان سرزمین تمدن، هنر، ایثار، ادب و شعر است و حفظ این پیشینه ارزشمند و بازتاب آن در فضاهای شهری، نیازمند نگاهی عمیق، علمی و مبتنی بر بررسی‌های میدانی است.

وی با اشاره به اقدامات شورای اسلامی شهر در حوزه نامگذاری معابر افزود: تلاش کرده‌ایم نام مشاهیر و بزرگان عرصه‌های مختلف تمدنی، تاریخی، ادبی، هنری و همچنین چهره‌های شاخص ایثار، جهاد و شهادت در معابر و فضاهای شهری اصفهان ماندگار شود و نسل‌های مختلف با این سرمایه‌های فرهنگی و هویتی آشنایی بیشتری پیدا کنند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اهمیت پیوند هنر با عناصر بصری شهر تصریح کرد: یکی از اقدامات مورد توجه در این زمینه، مزین‌کردن تابلوهای شش‌ضلعی معابر اصفهان به خط زنده و آثار هنرمندان خوشنویس است تا جلوه هنر ایرانی و ظرفیت‌های هنری این شهر در نشانه‌های شهری نیز نمایان شود.

نادرالاصلی ادامه داد: اگرچه اجرای این طرح هزینه‌هایی به همراه دارد، اما در مقایسه با ارزش فرهنگی و هنری آن ناچیز است؛ ضمن اینکه زمینه استفاده رایگان هنرمندان و علاقه‌مندان از این آثار خوشنویسی نیز فراهم خواهد شد.

وی درباره سازوکار نامگذاری معابر شهری نیز گفت: این فرآیند از درخواست مناطق شهری آغاز می‌شود و پس از طی مراحل بررسی و کارشناسی، برگزاری جلسات تخصصی و طرح موضوع در شورای نامگذاری، برای تصویب نهائی در شورای اسلامی شهر مطرح می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات کارشناسی در نامگذاری فضاهای شهری خاطرنشان کرد: تلاش شده است با طی مراحل مختلف و بررسی دقیق پیشنهادها، امانتداری در معرفی و ثبت‌نام شخصیت‌های برجسته رعایت شود تا نامگذاری‌ها متناسب با جایگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این افراد باشد.

نادرالاصلی همچنین از توجه ویژه به نام و یاد شهدا در سیمای شهری اصفهان خبر داد و اظهار کرد: جایگاه شهدا در برنامه‌های نامگذاری معابر به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه حیات و امنیت امروز کشور مرهون خانواده‌هایی است که تمام هستی و زندگی خود را در راه نظام و میهن تقدیم کرده‌اند.

وی افزود: نصب تابلوهای لاله‌ای‌شکل در ورودی معابر نامگذاری‌شده به نام شهدا و اصلاح و به‌روزرسانی برخی تابلوهای قدیمی از جمله اقداماتی است که با هدف بازنمایی شایسته نام و یاد شهدا در فضاهای شهری دنبال شده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر مسئولیت مدیریت شهری در پاسداشت سرمایه‌های معنوی و تاریخی شهر گفت: زنده نگه‌داشتن نام بزرگان و شهدا و بازتاب جایگاه آنان در فضاهای عمومی، اقدامی در مسیر حفظ هویت فرهنگی اصفهان و انتقال ارزش‌های تاریخی و اجتماعی آن به نسل‌های آینده است.