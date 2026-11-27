خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

سرپرست اداره‌‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان لرستان گفت: در میان همه استان‌های کشور تنها یک پایگاه تخصصی پل‌های تاریخی داریم که در لرستان است. اما حقیقتاً این پایگاه از نظر امکانات، تجهیزات‌، اعتبارات و نیروی انسانی در مضیقه است که بایست مسئولان کمک کنند تا بتوانیم در بازده زمانی زودهنگام این پایگاه را در جایگاه متناسب با وظایف بسیار مهم آن قرار دهیم.

مهندس سید‌امین قاسمی خاطر نشان کرد: در حال حاضر از مجموع حدود ۴۰۰ پل تاریخی ثبت‌شده در کشور، نزدیک 100پل تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی یعنی یک ‌چهارم آن‌ها در لرستان قرار دارد.

قاسمی در نشست پیگیری احداث موزه بروجرد از حمایت وزارت میراث فرهنگی برای ایجاد فضاهای نمایشگاهی صنایع دستی در بروجرد با بهره‌گیری از بناهای تاریخی موزه مشاهیر خبر داد و افزود: این شهرستان با برخورداری از پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، مشاهیر برجسته و ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی، شایستگی برخورداری از یک مجموعه موزه‌ای بزرگ و متناسب با جایگاه تاریخی خود را دارد که با همکاری فرماندار ویژه، شهرداری و سایر مسئولان استان و شهرستان دنبال می‌شود.

قاسمی برضرورت احیا و حفاظت مساجد تاریخی بروجرد، امام(ره)، جامع و همچنین حمام‌های تاریخی بروجرد به‌عنوان بناهای ارزشمند مذهبی و تاریخی کشور خبر داد و لزوم اهتمام دستگاه‌های متولی، اداره اوقاف و هیئت‌امنا برای صیانت و مرمت این آثار برای بازگشت آن‌ها به چرخه فعالیت‌های فرهنگی و صنعت گردشگری و رونق اشتغال و اقتصاد تأکید کرد.

قاسمی گفت: موفقیت هنرمندان صنایع‌دستی بروجرد در دریافت ۱۴ گواهینامه مهر اصالت ملی زمینه ثبت جهانی بروجرد به‌عنوان شهر ورشو و حمایت از راه‌اندازی زیرساخت تولید ورق ورشو را که با هدف تقویت جایگاه صنایع‌دستی این شهرستان فراهم کرده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم پل‌دختر در مجلس جهت تخصیص اعتبار برای حفاظت و مرمت پل‌های تاریخی لرستان، افزود: اقدامات مرمتی و حفاظتی در جبهه جنوب‌ شرقی پل تاریخی پل‌دختر با توجه به جایگاه ویژه این اثر تاریخی در دستور کار قرار دارد‌.

سید‌امین قاسمی: جبهه جنوب‌ شرقی این اثر، تاریخی با هدف مقابله با خطرات احتمالی ناشی از وقوع سیلاب، تحت اقدامات حفاظتی و مرمتی قرار گرفت و شرایط آن برای مقابله به سیلاب‌ها بهتر شد.