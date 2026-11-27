الهام خیر امت به رهبر جامعه در بیانات استاد محمد‌تقی فیاض‌بخش

در مراسم احیای شب بیست و سوم ماه رمضان

من لازم دیدم به مناسبت بیعت‌هایی که در این ایام با رهبر جدید انقلاب انجام می‌گیرد، نکته‌ای را به رفقا عرض کنم که از نظر سلوکی برای همه ما بسیار کارگشا است.

خداوند در سوره انبیا‌، پس از آنکه از تعدادی پیامبران خود یاد می‌کند، قاعده‌ای را برای ما ذکر می‌کند که بسیار

مهم است.

خداوند می‌فرماید: این انبیایی که برای شما ذکر کردیم، «أَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ»؛ یعنی ما لحظه به لحظه زندگی آن‌ها را تحت تکفل خود گرفتیم و افعال خیر را به آن‌ها وحی کردیم.

مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه بیان می‌دارند که مراد از این بیان الهی صرفاً نزول وحی تشریعی و کتب آسمانی نیست، بلکه دلالتی باطنی به کارهای خوب است که ایشان را مؤیّد به قوتی ربّانی می‌سازد که به فعل خیرات و اقامه نماز و دادن زکات دعوت می‌کند.

مراد خداوند در آیه شریفه، بندگان خاص و رهبران الهی است که عده‌ای از مؤمنان را تحت تکفل خود دارند.

او هیچ‌گاه ایشان را رها نمی‌نماید و کارهای نیک را به ایشان الهام می‌کند.

گاهی اوقات رهبر، معصوم به عصمت الهی است؛ مانند انبیا‌ علیهم‌السلام که جایگاهشان نزد پروردگار روشن است. گاهی اوقات نیز ولی امر به دلیل تقوایی که دارد، نزد خداوند صاحب قیمت می‌شود و خداوند او را در کنف حمایت خویش می‌گیرد؛ «فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْرَى». این قاعده الهی است که هرکس تقوا پیشه کند و انسان بخشنده‌ای باشد و در عین حال ایمان به توحید و ولایت داشته باشد، خداوند قطعاً در زندگی مسیر را برای او روشن می‌کند.

ما تردیدی در این نداریم. پس خداوند تضمین فرموده که خیر امت و صلاح و سداد طریق را به رهبرانی که تالی تلو انبیا‌ علیهم‌السلام هستند و می‌خواهند راه ایشان را برای امت روشن کنند، الهام می‌کند. اما گاهی اوقات در کنار تقوای رهبری، خداوند به‌واسطه رحمت و محبتی که به رعیت دارد، راه هدایت و خیر امت را به رهبر القا می‌کند.

لذا این آیه قاعده‌ای کلی را به ما بیان می‌دارد.

این قاعده از کوچک‌ترین جامعه یعنی خانواده تا جوامع بزرگ‌تر تا رهبری امت را شامل می‌شود.

یک دختر و پسر تا زمانی که ازدواج نکرده‌اند، خداوند آن‌ها را به میزان تقوایی که دارند تحت تربیت می‌گیرد؛ مثلاً ایشان را در معرض گناه قرار نمی‌دهد و در بزنگاه‌ها دست‌شان را می‌گیرد.

اما وقتی ایشان ازدواج می‌کنند و پای فرزندی به خانواده باز می‌شود، در موقعیت‌های حساس، اگر تقوا داشته باشند، خداوند در مسیر تربیت فرزند نیز از ایشان دستگیری می‌کند و از هدایت و الهامات الهی بهره‌مند می‌شوند؛ گرچه حتی شاید خودشان هم متوجه

نشوند.

این امر درباره معلم هم صادق است. مرحوم استاد مطهری می‌فرمود: من گاهی اوقات در مطالعاتم به مسئله‌ای برمی‌خوردم که برایم حل نمی‌شد؛ هرچه فکر و مطالعه هم می‌کردم برایم حل نمی‌شد.

بعد ایشان می‌گفت: وقتی با کمال اطمینان به وعده پروردگار این مسئله را در کلاس درس یا در یک مجلس سخنرانی مطرح می‌کردم، می‌دیدم برایم حل می‌شود.

ایشان می‌گفت: متوجه می‌شدم که من قابل نبودم که خداوند این مسئله را برایم حل کند، بلکه مخاطبین من قابل بودند. لذا خداوند به‌دلیل رحمت به مخاطبین به من رحمت می‌کرد.

لذا بر امت است که با پایمردی بر طریق توحید، تزکیه و تهذیب، زمینه نزول برکات و رحمت‌های الهی را فراهم نمایند و دست رهبرشان را در هدایت امور پر کنند.

از خداوند می‌خواهیم که رهبر عزیزمان را که خلف صالح رهبر شهیدمان است، تحت تکفل و هدایت و عنایات خاص‌الخاص خود قرار دهد و طریق صلاح و سداد امت را به او الهام کند و به خصوص او را کمک کند تا در این روزگار، این کشتی طوفان‌زده را در برابر این شیاطین اکبر به ساحل نجات

برساند.