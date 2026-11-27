روایت انتخاب آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی

در گفتاری از آیت‌الله عباس کعبی (عضو هیئت‌رئیسه‌‌ مجلس خبرگان رهبری)

شهادت قائد عظیم‌الشأن، امام خامنه‌ای را تسلیت عرض می‌کنم. همان‌گونه که شهادت سید شهیدان امام حسین علیه‌السلام اسلام را ماندگار کرد، شهادت قائد عظیم‌الشأن امت، امام خامنه‌ای- رضوان الله تعالی علیه- ماندگاری انقلاب اسلامی را تضمین نمود. حقیقتاً، خون بر شمشیر پیروز است؛ این درس کربلا است.

یکی از برکات زودهنگام شهادت این امام عظیم‌الشأن این است که خدای تبارک و تعالی در سایه لطف امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دل‌های ملت مؤمن، انقلابی و حسینی حاضر در میدان را متوجه خلف شایسته و صالح ایشان نمود.

دل‌های امنای ملت، خبرگان عادل، بصیر و انقلابی در شب ضربت خوردن مولای موحدان و در شب قدر، شب تقدیر، شب سرنوشت، شب نزول فرشته‌ها بر صاحب امر، در همچین شب عظیمی متوجه حضرت آیت‌الله آقای سید مجتبی خامنه‌ای شد و ایشان به‌عنوان منتخب مجلس خبرگان به ملت و امت معرفی شد.

در همان شب قدر، هم‌زمان با توسل به قرآن، به چهارده معصوم علیهم‌السلام و قرآن به سر کردن، ملت بلافاصله بیعت نمود و به‌تدریج اقشار گوناگون ملت، نخبگان حوزه و دانشگاه، احزاب، گروه‌ها و جریان‌های مختلف با نهضت امام عظیم‌الشأن و شهدای والامقام اسلام تجدید بیعت کردند و با رهبر عزیز سوم انقلاب اسلامی بیعت کردند.

ساعات نخستین

از همان لحظه اول رسیدن خبر شهادت امام عظیم‌الشأن‌مان، هیئت‌رئیسه خبرگان در ساعت هشت صبح یکشنبه جلسه گرفت و رایزنی‌ها شروع شد. فرایند قانونی و شرعی این تصمیم بزرگ بر‌اساس قانون اساسی و بر‌اساس آیین‌نامه طراحی شد و هیئت‌رئیسه جلسات پیوسته‌ای داشتند. من شهادت شرعی می‌دهم که ما یک لحظه را از دست ندادیم و همواره خبرگان دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر، ده نفر، پانزده نفر، بیست نفر باهم رایزنی می‌کردند.

هیئت سه نفره

ما کمیته‌ای به نام کمیته سه‌نفره منبعث از اصل ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی داشتیم. در این کمیته بزرگانی مثل مرحوم آیت‌الله امینی، مرحوم آیت‌الله یزدی، مرحوم آیت‌الله مؤمن، مرحوم آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی و دیگران عضو بودند. این کمیته افرادی را که در طول این مدت در مظان رهبری هستند را رصد کرده و برای آن‌ها پرونده تشکیل می‌دادند. در مجموع ما هشت کمیته سه‌نفره از سال ۱۳۷۷ تا ۱۴۰۴ داشتیم و در این کمیته‌ها بیش از ۲۳ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. [در این باره] هزاران صفحه تدوین شد. پرونده‌های هرکدام مجزا مورد بحث و کنکاش قرار گرفته و این سابقه مورد توجه هیئت‌رئیسه و مورد توجه خبرگان

هم بود. ما در کمیسیون‌های مختلف خبرگان بررسی کردیم و توصیه مشخصی از رهبر معظم انقلاب نسبت به گزینه‌ای وجود نداشت و رهبری با ما بیشتر شاخص‌ها را مطرح می‌کرد. در کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان که چند دفعه خدمت حضرت آقا رسیده بودیم، ایشان بر تقوای مالی و آمریکاستیزی، صهیونیست‌ستیزی و اعتقاد عمیق به مبانی انقلاب تأکید ویژه داشتند. همه این موارد مورد توجه واقع شد. مقبولیت عامه و نفوذ کلمه هم مورد توجه واقع شد.

فرایند انتخاب

ما دو فرایند را مشخص کرده بودیم: ۱- فرایند رأی کتبی و غیرحضوری؛ چون شرایط خطرناک جنگ و تهدید مستقیم دشمن وجود داشت. ۲- فرایند تشکیل جلسه حضوری که گفتیم اگر بشود جلسه حضوری تشکیل بدهیم، در جلسه حضوری این کار را انجام می‌دهیم؛ اگر نشد، با فرایند غیرحضوری و رأی کتبی بر طبق اصلاح آیین‌نامه کار را پیش ببریم و هر دو فرایند را شروع کردیم و رایزنی‌ها هم انجام شد. بعضی از نهادهای قانونی کشور اصرار داشتند مجلس خبرگان جلسه حضوری بگیرد برای اینکه در سابقه بماند. این دیدگاه هم البته مورد توجه ما بود ولی نگران بودیم جلسه حضوری ممکن نشود؛ بنابراین دو فرایند را شروع کردیم.

[در این موضوع] رایزنی هم شد و در مورد همه گزینه‌هایی که ممکن بود بحث شود، بحث شد. آقایان خبرگان در کمال آزادی و طبق نظر کارشناسی و بر‌اساس وظیفه شرعی، علاوه ‌بر تحقیقاتی که کمیته سه‌نفره و گزارش‌هایی که این کمیته داده بود، خودشان تحقیقات گسترده‌ای داشتند و ادامه دادند و سؤال و جواب می‌کردند. [اعضای محترم مجلس خبرگان] مباحثات، مناقشات و تأملات خود را در همه ابعاد ادامه دادند تا اینکه به تصمیم رسیدند. تقریباً قبل از جلسه تاریخی، می‌شد پیش‌بینی کرد که جلسه خبرگان اگر تشکیل بشود به چه می‌انجامد.

آن جلسه تاریخی

چند بار تصمیم گرفته شد که جلسه علنی گرفته شود و بنا به شرایط امنیتی، آن جلسات لغو شده بود. در واقع در آن شبی که جلسه برگزار شد، احتمال اینکه ما بتوانیم جلسه تشکیل بدهیم، باید بگویم پنجاه- پنجاه بود.

چون از یک طرف دشمن دبیرخانه خبرگان را زده بود و بعضی از کارکنان خبرگان و بعضی از نیروهای حراستی آنجا شهید شدند و حتی به این هم اکتفا نکردند و ساختمان قدیم دبیرخانه خبرگان را هم زده بود و تهدید مستقیم هم می‌کرد که ما اجازه نمی‌دهیم جلسه تشکیل شود. منتها خبرگان مصمم بودند و جلسه بحمدالله در فضائی آکنده از معنویت و اخلاص و توسل به حضرت بقیه‌الله الاعظم تشکیل شد و حقیقتاً اگر بخواهم وصف بکنم آن شب تاریخی را باید بگویم فضائی که در آن شب حاکم بود، فضائی توحیدی و فضای توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و فضای عمل به تکلیف شرعی بود. آنجا بحث‌های جامع‌الاطرافی مطرح شد و در نهایت برگه‌های رأی توزیع شد و رأی‌گیری در مورد گزینه‌های مورد نظر خبرگان با آزادی تمام انجام شد و خبرگان رأی مخفی خود را انداختند.

رأی خبرگان رأی قاطعی بود. باید بگویم بیش از ۹۰ درصد حاضران در جلسه به ولایت حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رأی دادند و این همراه شد با تکبیر و شکر و سپاس و حمد الهی. خبرگان از همان جا عهد بستند همان‌گونه که در تشخیص ولی‌فقیه مخلصانه عمل کردند، در حمایت از ولی‌فقیه و وفاداری به ولی‌فقیه پای کار بایستند و همان جا بیعت هم کردند. شاید بگویم اکثریت نماز شکر را هم به جا آوردند و خدا را سپاس گفتیم و همان لحظه که خبر منتشر شد، موجی از سپاس و شکر و در نهایت بیعت عمومی و ملی اتفاق افتاد.

من باید بشارت بدهم به ملت بزرگ ایران که دوران امامت امام گام دوم انقلاب اسلامی، دوران گشایش و دوران عملیاتی نمودن مهندسی حکمرانی امام شهیدمان خواهد شد. [این دوران] دوران تحول در حکمرانی، دوران میدان‌داری نیروهای مؤمن، انقلابی، بانشاط، دانا و توانا است؛ دوران به فعلیت رساندن استعدادهای درخشان و ظرفیت‌های عظیم جوانان در عرصه‌های گوناگون است.

ما خدا را سپاس می‌گوییم بر نعمت‌های بی‌کران او و بر این نعمت هدایت دل‌های خبرگان به‌سوی این انتخاب بزرگ تاریخی در شب قدر.

عهد رهبری عزیز سوم انقلاب، عهد پیوند عظیم امت و امامت خواهد بود. از خدا می‌خواهیم که به ما توفیق سربازی این امام گام دوم را کرامت بفرماید؛ همان‌گونه که توفیق سربازی امام شهیدمان را کرامت نمود.