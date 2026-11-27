محمد محبوبی

ساخت‌وسازهای فیزیکی در محوطه سفارت آمریکا در تهران تا سالیان بعد ادامه داشت به موازات توسعه فیزیکی، سفارتخانه تشکیلات و ساختار سفارت هم در حال متورم‌شدن بود در یکی از گزارش‌های اداره کل هشتم ساواک (ضد جاسوسی که در سال ۱۳۵۷ تنظیم شده بود، آمده سفارت آمریکا در تهران از ۲۱ بخش اداری تشکیل شده که جمعاً ۲۰۸ نفر کادر خارجی و ۲۱۲ نفر کارمند محلی دارد. بخش‌های، سیاسی کنسولی، اطلاعات نظامی اقتصادی بازرگانی ارتباطات و نمایندگی سی‌آی‌ای تنها گوشه‌ای از ساختار گسترده و پیچیده سفارت آمریکا بود مؤسسات وابسته به سفارت هم به وسعت این ساختار افزوده بودند. انجمن دوستداران آمریکایی خاورمیانه کمیسیون فولبرایت، شرکت هواپیمایی پان، آمریکن میسیون مذهبی آمریکا در تهران و انجمن‌های روابط فرهنگی ایران و آمریکا که در شهرهای بزرگ کشور شعبه داشت.

مطابق تحلیل اداره کل هشتم ساواک در ساختار گسترده سفارت آمریکا چهار اداره حساس و مهم وجود داشت که ارکان سیاست آمریکا در ایران محسوب می‌شدند. بخش، سیاسی اداره مستشاری اداره اطلاعات و نمایندگی سی‌آی‌ای این چهار رکن که سیاست آمریکا در ایران را معین می‌کردند. نمایندگی چهار سازمان دولت ایالات متحده آمریکا را برعهده داشتند. وزارت امور خارجه وزارت دفاع سازمان ارتباطات بین المللی و سازمان سی‌آی‌ای می‌توان چنین در نظر گرفت که در کنار سفیر آمریکا در تهران چهار کرسی ریاست بخش، سیاسی وابستگی دفاعی وابستگی مطبوعاتی و ریاست ایستگاه اداره کل هشتم ساواک که متولی وظایف ضد جاسوسی بود، تحرکات سفارت آمریکا و ایستگاه سی‌آی‌ای را رصد می‌کرد اما این نظارت صرفاً استطلاعی بود و هیچگاه منجر به اقدام خاصی نمی‌شد. نحوه مواجهه ساواک با فعالیت‌های سی‌آی‌ای در یکی از گزارش‌ها به خوبی توصیف شده است: «اداره کل هشتم با توجه به... روابط کشور شاهنشاهی با ایالات متحده آمریکا در زمینه‌های مختلف از نظر وظایف ضد جاسوسی رویه تهاجمی نداشته و فقط با استفاده از امکانات شنود تلفنی و گسترش منابع انسانی تا حدود امکان اعضای نمایندگی سرویس اطلاعاتی سیا را شناسایی و نوع هدف‌ها و فعالیت آنان را مشخص و پیگیری می‌نماید.

سی‌آی‌ای در تعیین سیاست آمریکا در ایران جدی‌ترین نقش را ایفا می‌کردند. نخستین رکن تعیین سیاست ایالات‌متحده در ایران بخش سیاسی سفارت آمریکا در تهران» بود. عمده فعالیت بخش سیاسی سفارتخانه، تهیه گزارش‌های سیاسی نوبه‌ای بود که مطابق یک برنامه منظم و منسجم، موضوعات سیاسی گسترده‌ای را پوشش می‌داد، بخش سیاسی خود به دو قسمت مسائل داخلی و مسائل خارجی تقسیم می‌شد، قسمت مسائل داخلی موظف به تهیه گزارش‌های مستمر درباره موضوعات داخلی ایران بود. این موضوعات همگی در یک برنامه مدون تنظیم شده بودند. فعالیت احزاب، سیاسی امور زنان حقوق بشر، مقامات ایران و رویدادهای داخلی برخی از موضوعات مندرج در برنامه مسائل داخلی بود. علاوه‌بر این موارد پرونده‌های بیوگرافیک از رجال و مقامات مختلف هم تهیه می‌شد و به دفعات مورد مراجعه اعضای سفارتخانه قرار می‌گرفت. بخش سیاسی سفارتخانه در قسمت مسائل، خارجی گزارش‌های جامع و دقیقی درباره روابط خارجی ایران تهیه می‌کرد. تمرکز قسمت مسائل خارجی بر روابط ایران با همسایگان نزدیکش شیخ‌نشینان حوزه خلیج‌فارس، منطقه غرب آسیا، آمریکا و شوروی بود. افزون بر گزارش رویدادها، تجزیه و تحلیل روابط خارجی ایران هم در دستور کار قسمت خارجی قرار داشت. وابستگی دفاعی آمریکا در ایران، دومین رکنی بود که بر تعیین سیاست‌های واشنگتن اثر می‌گذاشت. مدیریت کلان مسائل مربوط به هیئت نمایندگی نظامی و مستشاری نظامی، برعهده وابستگی دفاعی سفارت آمریکا در تهران، نماینده وزارت دفاع این کشور بود. اهمیت مضاعف وابستگی دفاعی را باید در فعالیت‌های اطلاعاتی آن مشاهده کرد. وابسته دفاعی سفارت آمریکا از هر نیرو و یگانی که باشد ناگزیر عضو سازمان اطلاعات دفاعی دی‌آی‌ای بود. طبق گزارش بازرس ارشد سفارتخانه که در تیر ۱۳۵۷ تهیه شده، هیئت مستشاری نظامی بسیار بزرگ و مستقر در محل همتای خویش در نیروهای دفاعی ایران گاهی اوقات نقش وابسته دفاعی را به‌عنوان رابط بین نیروهای دفاعی ایران و به‌عنوان مشاور سفیر در مسائل نظامی این کشور را برعهده می‌گیرد. با این حال می‌گویند که ایرانی‌ها نسبت به گردآوری اطلاعات نظامی توسط خارجی‌ها حساس هستند و به دقت کانال‌های رابط وابسته دفاعی را زیر نظر می‌گیرند. مع ذلک دفتر وابسته دفاعی در زمینه تهیه گزارشات بیوگرافیک حائز اهمیت از نظر واحد مشغول کار است. اهمیت وابستگی دفاعی سفارت آمریکا در تهران را می‌توان در ماه‌های آغازین سال ١٣٥٨ لمس کرد؛ زمانی که کماکان با منابعش در نیروهای مسلح در ارتباط بود و اطلاعات کشور را از طریق دفتر وابستگی دفاعی سفارت به سازمان دی‌آی‌ای منتقل می‌کرد. سومین رکن سیاست سفارت آمریکا یعنی اداره اطلاعات سفارت آمریکا»، مسئولیت اطلاع‌رسانی در زمینه مسائل فرهنگی و مطبوعاتی آمریکا به متقاضیان ایرانی و همچنین جمع‌آوری همین اطلاعات را برعهده داشت. وظیفه دیگر این اداره نفوذ در طبقات فرهنگی و مطبوعاتی ایران بود. به بیانی دیگر، مأموران اداره اطلاعات سفارت آمریکا، کنشگران دیپلماسی عمومی این کشور بودند و تصاویر رسانه‌ای را مهندسی می‌کردند. اداره اطلاعات سفارتخانه گزارش‌های خود را برای سازمان ارتباطات بین‌المللی ایالات‌متحده ارسال می‌کرد و دستورالعمل‌هایش را از همانجا می‌گرفت. رئیس اداره اطلاعات سفارتخانه در واقع همان وابسته مطبوعاتی سفارت بود. سوابق اداره اطلاعات سفارت آمریکا در تهران نشان می‌دهد که اغلب کارمندان آن افسران اطلاعاتی سی‌آی‌ای بوده‌اند. اداره کل هشتم ساواک از این سوابق نتیجه گرفت که نمایندگی سی‌آی‌ای در تهران مجدانه پیگیر نفوذ در گروه‌های مختلف به‌ویژه روشنفکران و تحصیلکرده‌های ایران بود و به همین دلیل اداره اطلاعات سفارت، پیوسته ضیافت‌هایی را برای این طبقات برگزار می‌کرد. اداره اطلاعات، خود از چهار قسمت فرهنگی، مطبوعاتی، انجمن‌ها و نشریات تشکیل می‌شد.

چهارمین و مهم‌ترین رکن سیاست سفارت آمریکا «نمایندگی سی‌آی‌ای در سفارت آمریکا» در تهران بود. فعالیت‌های نمایندگی سی‌آی‌ای در تهران اندکی پس از تأسیس این سازمان در ۱۳۲٦ آغاز شد. مطابق گزارش ساواک از همین زمان بود که اکثر اعضای این نمایندگی به صورت وابسته در قسمت‌های مختلف سفارت و یا در پوشش‌های مختلف در مؤسسات وابسته و یا شرکت‌های آمریکایی و همچنین هیئت‌های فرهنگی، علمی، اقتصادی و غیره جهت کسب خبر در زمینه‌های مورد علاقه به کشور شاهنشاهی اعزام و مشغول فعالیت می‌گردند.

قرارگاه اصلی نمایندگی سی‌آی‌ای در تهران قسمتی از طبقه دوم ساختمان مرکزی سفارتخانه بود. به علاوه یک سازمان کوچک شش‌نفری هم در عمارت کنسولگری آمریکا واقع در خیابان ایرانشهر تهران قرار داشت. طبق تحقیقات اداره کل هشتم ساواک تشکیلات سی‌آی‌ای در ایران صرفاً در همین‌جا تمرکز دارد. نیاز به توضیح نیست که نمایندگی سی‌آی‌ای در اماکنی مستقر شده بود که مصونیت سیاسی داشتند و گارد آمریکایی از آنها محافظت می‌کرد.

در سال ۱۳۵۲ با انتصاب ریچارد هلمز به‌‌عنوان سفیر ایالات‌متحده در تهران، سفارتخانه تغییرات اساسی به خود دید و ارکان سیاست آمریکا در تهران مستحکم‌تر از سالیان گذشته شد. هلمز تا پیش از آن، هفت سال ریاست سازمان سی‌آی‌ای را برعهده داشت و پس از آن رهسپار تهران شد. گزارش‌های ساواک از سفارت آمریکا در تهران در دوره ریچارد هلمز، حاکی از شدت گرفتن فعالیت‌های حفاظتی- امنیتی سفارتخانه بود. گزارش ساواک به تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۵۲، از آغاز اقدامات شدید حفاظتی برای کارمندان ایرانی و خارجی سفارت آمریکا هم‌زمان با ورود کلارک دیتمر، رئیس امور امنیتی و هلمز، سفیر آمریکا خبر می‌داد. تمام درهای سفارت به جز در روبه‌روی ساختمان مرکزی و در گاراژ بسته شدند. نگهبانان ایرانی و خارجی درهای ورودی را کنترل می‌کردند و هیچ‌کس بدون کارت شناسایی نمی‌توانست وارد سفارتخانه شود. گزارشی که در ۹ بهمن ۱۳۵۲ به دست مدیرکل اداره هشتم ساواک رسید، بیانگر ابعاد وسیع‌تری از اقدامات حفاظتی و امنیتی سفارت بود. نصب زنگ خطر در اتاق‌های سفارتخانه، ساخت یک اتاق شیشه‌ای ضدصدا در وسط سالن طبقه دوم سفارت، انتقال اتاق گاردها به نزدیکی در ورودی، نصب دستگاه آژیر آتش‌سوزی در محل اداره اطلاعات آمریکا و چندین تغییر حفاظتی و امنیتی دیگر در مهر ۱۳۵۳، ساواک خبردار شد که سفارت آمریکا در تهران تجهیزات جدیدی وارد کرده است. دستگاه نخست را اداره امنیت سفارتخانه از آمریکا وارد کرده بود. این وسیله می‌توانست هر نوع نامه و بسته‌ای را بدون باز کردن کنترل کرده و داخل مرسولات را بررسی کند. تجهیزات دیگری که اخیراً در اختیار بخش امنیتی سفارت قرار گرفته، دو قبضه اسلحه بود که به جای گلوله جنگی، گلوله‌ای حاوی مایع بیهوش‌کننده شلیک و بلافاصله شخص مورد حمله را به مدت چهار ساعت بیهوش می‌کرد.

گزارش‌هایی که در ۲۱ بهمن ۱۳۵۷ درباره سفارت آمریکا به ریاست اداره کل هشتم ساواک رسید، اغلب وضعیت نگاهداری از اسناد محرمانه سفارتخانه را توصیف می‌کرد. کلیه اسناد به کلی سری سفارت آمریکا در اتاقی که در طبقه فوقانی محل کار سفیر و رؤسای بخش‌های مختلف سفارت قرار دارد، بایگانی می‌شود. بعضی از اسناد به حدی حائز اهمیت می‌باشند که از محل مربوطه خارج نمی‌شود و حتی اگر لازم باشد که سفیر آن را ملاحظه نماید، شخصاً سفیر به اتاق مربوطه مراجعه و سند مزبور را مطالعه می‌نماید. در گزارش دیگری به همین تاریخ نحوه امحای اسناد و اوراق باطله منعکس شده است. بر این اساس سفارت آمریکا به منظور بایگانی تمام اسناد طبقه‌بندی‌شده، خود یک گاوصندوق در هر اتاق سفارت. قرار داده است. در کنار این گاوصندوق‌ها در هر اتاق دو پاکت آشغالدان قرار دارد که پاکت اول مربوط به اوراق باطله‌ای است که طبقه‌بندی به کلی سری و سری دارند که در آخر وقت اداری تمام محتویات پاکت مزبور به‌وسیله دستگاه مخصوصی به پودر تبدیل می‌شود. پاکت دوم که مربوط به اوراق باطله خیلی محرمانه می‌باشد، در آخر وقت اداری سوزانده می‌شود. توضیح این که در آخر وقت اداری این پاکات به وسیله تفنگداران آمریکایی جمع‌آوری و معدوم می‌گردند. گزارش دیگر، مربوط به دوربین‌های مداربسته سفارت بود. سفارت آمریکا در تهران مجهز به سه دوربین است، دوربین اول در مقابل در ورودی پارکینگ قرار دارد، دومین دوربین بر طبقه اول ساختمان اصلی و راهروی طبقه زیر اشراف دارد و دوربین سوم در قسمت درب شرقی سفارت تعبیه شده است. این دوربین‌ها قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه‌ای دارند و مرکز کنترل آنها در اختیار تفنگداران آمریکایی در طبقه همکف ساختمان اصلی است.