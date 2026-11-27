دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

ما توئیت‌های رئیس‌جمهور را از دست داده بودیم زیرا من و لوئیس تلفن‌های همراه خود را در جعبه‌ای امن و عایق صدا قرار داده بودیم، این دستورالعمل کاخ سفید هنگام بحث در مورد مسائل حساس امنیت ملی بود. تلفن‌های ما به‌طور شگفت‌آوری در معرض نفوذ خارجی بودند: هکرها می‌توانستند میکروفون‌ها و دوربین‌های ما را برای ضبط مکالمات روشن کنند- حتی زمانی که تلفن‌ها خاموش بودند.

برای بررسی جزئیات یک قرارداد جدید، لوئیس ویدگارای کاسو(1)، وزیر امور خارجه تازه منصوب شده مکزیک را به واشنگتن دعوت کردم. در پی تماس ما در شب انتخابات، رئیس‌جمهور پنیا نیتو از لوئیس خواسته بود به‌عنوان دیپلمات ارشد مکزیک و رابط اصلی با واشنگتن به دولت بازگردد. او در ابتدا تمایلی نداشت، زیرا به تازگی سبک زندگی آرام‌تری را با خانواده‌اش شروع کرده بود، اما پذیرفت زیرا می‌دانست اعتماد پایدار ما به‌طور منحصربه‌فردی او را در جایگاهی قرار خواهد داد تا به مکزیک در مسیر پیچـیده پیش‌رو کمک کند.

لوئیس صبح زود 26 ژانویه به دفتر من آمد. همان‌طور که ما در حال برنامه‌ریزی بودیم، بنن شنید یک سیاستمدار ارشد در دفتر من است، بنابراین او نیز به ما ملحق شد. ما سه نفر در مورد مذاکرات تجاری که قرار بود در چند هفته آینده در کاخ سفید با حضور رئیس‌جمهور پنیا نیتو و نخست‌وزیر کانادا جاستین ترودو(2) برگزار کنیم، گفت‌وگو کردیم. برای نهائی کردن برنامه‌هایمان، با رئیس کارکنان ترودو، کتی تلفورد(3)‌، کاربر با استعدادی که در دوران انتقال با او آشنا شده بودم، تماس گرفتیم.

«آیا جلسات هنوز ادامه دارد؟» تلفورد پرسید.

گفتم: «منظورت چیه؟»

«امروز صبح توئیت‌های او را ندیدید؟»

ما توئیت‌های رئیس‌جمهور را از دست داده بودیم زیرا من و لوئیس تلفن‌های همراه خود را در جعبه‌ای امن و عایق صدا قرار داده بودیم، این دستورالعمل کاخ سفید هنگام بحث در مورد مسائل حساس امنیت ملی بود. تلفن‌های ما به‌طور شگفت‌آوری در معرض نفوذ خارجی بودند: هکرها می‌توانستند میکروفون‌ها و دوربین‌های ما را برای ضبط مکالمات روشن کنند- حتی زمانی که تلفن‌ها خاموش بودند. تلفنم را برداشتم تا توئیت‌ها را باز کنم: «ایالات متحده 60 میلیارد دلار کسری تجاری با مکزیک دارد. این یک معامله یک‌طرفه از ابتدای نفتا با تعداد زیادی... مشاغل و شرکت‌های شکست خورده بوده است. اگر مکزیک تمایلی به پرداخت هزینه برای دیوار که بسیار ضروری است ندارد، بهتر است جلسه آتی را لغو کند.»

تلفن را قطع کردم، لوئیس و بنن را در دفترم گذاشتم و به سمت اقامتگاه اجرائی حرکت کردم. همان‌طور که در امتداد همان ستون‌هایی که در نوامبر با رئیس‌جمهور اوباما عبور کرده بودیم، راه می‌رفتم به تمام دستیاران قبل از خودم در کاخ سفید فکر می‌کردم که احتمالاً وقتی دوربین‌های خبرنگاران رفته بودند از این مسیر عبور کرده بودند، همان کاری که من اکنون انجام می‌دادم. تا آن لحظه، من همیشه به راهروی پر از ستون به‌عنوان یک راهروی باشکوه و باوقار فکر می‌کردم. اما برای من سؤال شد آیا برای افرادی که در داخل کاخ سفید کار می‌کردند، واقعاً این یک راهروی وحشت است؟

از آنجایی که ملانیا هنوز به واشنگتن نقل مکان نکرده بود، من مستقیماً وارد اتاق خواب ترامپ شدم، جایی که او در حال خواندن اسناد بود و اخبار از تلویزیون پخش می‌شد. او روز قبل دستور اجرائی برای وزیر امنیت داخلی امضا کرده بود که تمام امکانات موجود را برای ساخت دیوار مرزی تجمیع کند. در ساعت‌های پس از امضا، منابع ناشناس در دولت مکزیک به نیویورک‌تایمز گفته بودند. رئیس‌جمهور پنیا نیتو در حال بررسی لغو سفر قریب‌الوقوع خود به کاخ سفید است. با دیدن این گزارش‌ها، ترامپ که دوست ندارد کسی در برابرش انصراف دهد، تصمیم گرفته بود ابتکار عمل را در دست بگیرد.

من در مورد این توئیت با او مقابله کردم: «لوئیس در حال حاضر در دفتر من است. او به من اطمینان می‌دهد که آن‌ها مایل به ایجاد برخی تغییرات اساسی هستند و ما برنامه‌ای داریم تا مذاکرات مجدد نفتا را در طول سفر پنیا نیتو اعلام کنیم. این می‌تواند کل ماجرا را از مسیر خارج کند.»

ترامپ با تردید پرسید آیا فکر می‌کنم واقعاً می‌توانیم با مکزیک معامله کنیم یا خیر، و من از او خواستم حداقل اجازه دهد تلاش کنم. او متوجه شد ممکن است توئیت خود را زودتر از موعد منتشر کرده باشد، به شوخی پاسخ داد: «من نمی‌توانم این کار را برای شما خیلی آسان کنم.»

پی‌نوشت‌ها:

1. Luis Videgaray Caso

2. Justin Trudeau

3. Katie Telford