عزیزالله محمدی (امتدادجو)

بررسی شکل رسانه‌ای جنگ امروز که متمرکز بر ایجاد شناخت جدید و کنشگری است؛ نمایانگر واقعیت و اهمیت درک شرایط و بازگشت به فهم الگوهای تاریخی و شناخت ریشه‌های عمیق هویتی و تمدنی است.

با یک تحلیل ساده و مرور عوامل و چگونگی جنگِ شکل گرفته علیه ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و اذناب آنها، ماهیت این جنگ را در دسته‌بندی جنگ‌های نوین «چندجانبه» و «ناهم‌تراز» می‌توان قرار داد که آغاز آن با «جنگ شناختی» و با «بازوی رسانه‌ای» که بازوی اصلی برای پیشروی در جنگ‌های نظامی است به وجود آمد.

هدف آن‌ها به‌وضوح در طول چند سال گذشته و بالاخص در چند ماه منتهی به جنگ چهل روزه، ایجاد آشفتگی ذهنی و تضعیف آگاهی مردم بود تا «تاب‌آوری بالا» در جامعه و حاکمیت ایران را در تمامی عرصه‌های ساختاری و اقتصادی و سیاسی به فرو‌پاشی برسانند.

شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در این جنگ شناختی و در رسانه‌های آنها به آن توجه نشده (حتی در زمان عدم دسترسی به رهبر) ریشه‌های فرهنگی و هویتی مردم ایران بوده که الهیات ایرانی را از سایر ملل با عقاید دیرینه‌ای که دارند و با پیوندهایی که با اسلام خورده است؛ در جهان بی‌نظیر و شگفت‌انگیز و دارای ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد و خاص کرده است.

اگر تنها اشاره‌ای به نقش تاریخی امام رضا‌(ع) به‌عنوان عامل مؤثر بر «بیمه تمدنی ایران» داشته باشیم؛ خواهیم دید که ایشان با شبکه‌سازی‌های علمی و فقهی که در پیوند با لایه‌های اجتماعی به‌وجود آوردند؛ نمونه مستحکمی از ایمان، عقیده و باور مردمی را تبلور ساختند که سده‌هاست باایجاد پیوند میان مذهب و ساختارهای اجتماعی، زیرساخت‌های فرهنگی و تمدنی لازم برای حفظ هویت شیعی و تاب‌آوری جامعه را در ایران پایه‌گذاری کرده‌اند.

ماهیت جنگ مدرن، اولویت‌بخشی به جنگ شناختی و رسانه‌ای برای دست‌یابی به نتیجه در جنگ نظامی با استفاده از الگوریتم‌هاست و برای حصول این نتیجه، رسانه وظیفه سترگی برعهده ‌دارد تا «بی‌سوادی شوق‌انگیز» و «خفتگی و خفقان ذهنی» را برای مخاطب به‌وجود بیاورد.

در این روش، رسانه با انبوه اطلاعات، قدرت تفکر عمیق را از انسان می‌گیرد و او را در سطح یک «مصرف‌کننده» نگه می‌دارد.

نگاه به عملکرد امام رضا(ع) در جامعه‌سازی شیعی در دورانی که امپراطوری عظیم عباسی خفقان اندیشه‌ای و وحشت از بیان عقیده را به‌وجود آورده بود؛ بیانگر آن است که ایشان ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایران را بیشتر از ‌هارون‌الرشید و مأمون شناخته بودند و مجموعه‌ای از اقدامات ایشان پیش از ورود به ایران و بعد از حضور در مرو، گویای آن است که ایشان در همان موقع به تاب‌آوری اعتقادی و ایمانی مردم ایران عنایت ویژه و دقت‌نظر مضاعفی دارند تا در مقابل قدرت رسانه‌ای آن دوران که از هر وسیله ممکن استفاده می‌کند پیشی بگیرند.

با این مقدمه گویاست که تاب‌آوری مردم ایران که حیرت جهانیان و آمریکایی‌ها را فراهم ساخته، محصول باور دیروز امروز نیست و ریشه این قدرت و پایداری در ویژگی‌های تمدنی، عقیدتی و الهیاتی است؛ نه‌صرفاًً تجهیزات و یا اقدامات نظامی که در جای خودش اثر بخشی خارق‌العاده‌ای دارند.

امام رضا(ع) با نگاه به جنگ شناختی و رسانه‌ای در زمان خود، از طریق شبکه‌سازی در شهرهای مختلف و مشروعیت بخشیدن به فقه و وادار ساختن جامعه به تعقل و همین‌طور با حضور در عرصه‌های بین‌المللی گفت‌وگو و مناظره و مباحثه (ادیانی، سیاسی،اجتماعی و فرهنگی) باعث تثبیت جایگاه شیعه و ایجاد یک ساختار اجتماعی ماندگار (مانند سنت امامزاده‌ها) در ایران شدند.

درک و تبیین اینکه چگونه الگوهای تاریخی به ما کمک می‌کنند تا «نقشه راه» را برای مواجهه با چالش‌های روز پیدا کنیم؛ امر بسیار مؤثر و اثر‌گذاری بر دامنه تاب‌آوری ماست که نیاز به کنکاش بیشتر و شناخت نقطه‌های عطف تاریخی دارد.

واقع‌بینانه اگر ببینیم؛ سؤال این نیست که جنگ شناختی بر ذهن انسان اثر می‌گذارد یا نه؟ بلکه سؤال این است که جنگ شناختی چگونه بر ذهن انسان اثر می‌گذارد؟ و چه موضوعاتی را در ذهن مخاطب می‌خواهد تغییر دهد؟

پاسخ به این سؤال در این برهه حساس مسلم است که در حوزه هویتی و فرهنگی و «ترسیم آینده» می‌گنجد؛ جایی که در آن مقایسه تفاوت‌ها میان تمدن ایرانی اسلامی همان‌طور که روبیو (وزیر‌خارجه آمریکا) هم در حضور رسانه‌ها و در یونان گفته بود با تمدن غرب به‌وجود می‌آید.

برای تحلیل این مهم‌، باید به سه لایه ساختار محتوایی، رویکرد نظری و استراتژی کلامی در «مقایسه» نگاه کرد و با ایجاد یک پل میان «رویدادهای سیاسی روز» و «تاریخ مذهبی/تمدنی» از یک بحث خبری ساده به یک بحث تبیینی و الهیاتی رسید.

بر کسی پوشیده نیست که با وضعیت موجود که از هر منظر قابل بازخوانی و تحلیل است؛ ما امروز در شرایط بحرانی و ناپایدار قرار داریم که در دنیای ادبیات سیاسی و یا عرصه اجتماعی می‌توانیم آن را شرایط «القاءسقوط» بنامیم و با واقعه‌بینی نسبت به آن به دنبال راهکارهایی که در حوزه جنگ شناختی (COGNITIVE WARFARE) می‌گنجد بگردیم تا در‌ نهایت شرایط را به سمتی هدایت کنیم که می‌توان اسم آن را شرایط «سقوطی- نجاتی» بنامیم. طریقی که امام رضا‌(ع) در ایران و در‌میان کاخ مأمون و در شرایط حفاظت شدید و محاصره آن را انجام دادند.

بر همین اساس تشخیص بحران و قبول شرایط بحرانی بدون انکار آن با ساده‌لوحی و یا دگر‌اندیشی تحقیری گام نخستی است که می‌تواند بر عبور از شرایط بحران سرعت مضاعفی ببخشد و برای آن الگوهای تکرار شونده در جهان وجود دارند.

واقعیت‌های سیاسی و روایت‌های تاریخی نشان می‌دهد که «تاب‌آوری اجتماعی» نوعی حس امنیت و اعتمادبه‌نفس را در مخاطب ایجاد می‌کند که ما با این شرایط به‌دلیل پیشینه‌های تاریخی کاملاً آشنا هستیم و ریشه‌های ما عمیق‌تر از این هجمه‌ها و القائات است؛ چرا که ما همواره در طول تاریخ با کنشگری و مسئولیت‌پذیری و حرکت از یک «وجودیت ناظر بر حوادث» همواره عبور کردیم.

در‌واقع در بازتعریف مفهوم قدرت از نگاه رسانه، امروز مؤلفه قدرت اجتمانی (مبتنی بر نگاه تمدنی و ریشه‌های عقیدتی و ایمانی) در معرض تغییر و هدف جنگ شناختی است.

«بی‌سوادی شوق» یا «توهم آگاهی» یک مفهوم و اصطلاح استعاری و بسیار عمیق برای توصیف یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای رسانه‌های مدرن است که طی آن مردم می‌توانند بخوانند یا بنویسند، اما لزوماً به‌نوعی «جهالتِ فعالانه» دچار می‌شوند.

در حالت عادی، وقتی فردی اخبار را دنبال می‌کند یا کتابی می‌خواند، احساس می‌کند در حال افزایش دانش و سواد خود است (این همان «شوق» است). اما واقعیت رسانه امروز و رسانه‌های معاند فارسی‌ زبان بیانگر آن است که رسانه‌ها با پر‌کردن ذهن مخاطب با انبوهی از اطلاعات سطحی، این «احساسِ کاذبِ آگاهی» را ایجاد می‌کنند.

یعنی فرد با اشتیاق (شوق) اخبار را می‌خواند و فکر می‌کند «آگاه» شده است؛ در حالی که در واقعیت، فقط در حال جمع‌آوری «داده‌های پراکنده» بدون درکِ علت و معلول آن‌هاست و جایگاه «علم» را با «خبر» در فهم خود جایگزین می‌کند؛ در حالی ‌که بین این دو تفاوت ظریفی وجود دارد که منشاء آن فهمیدن «چگونگی»ها و «چرا»هاست.

به بیان ساده، «علم» می‌پرسد «چگونه» و «چرا» یک واقعه اتفاق افتاد؛ اما «خبر» فقط وقوع آن را بازگو می‌کند و رسانه‌های پر تکرار جنگ شناختی، اکتفا به همین بازگویی گزینشی از وقوع اتفاق دارند.

«بی‌سوادی شوق» زمانی رخ می‌دهد که رسانه با بمباران خبری، ذهن را چنان پر می‌کند که فرد دیگر فرصت یا تمایلی برای پرسیدنِ «چرا» و «چگونه» ندارد. او با اشتیاقِ دنبال کردنِ حوادث روز، از تحلیلِ عمیق آن‌ها باز می‌ماند و این یک تکنیک پرکاربرد برای به استعمار و انحصار در‌آوردن مخاطبی است که تبدیل به یک واحد مصرف‌کننده شده است.

این مفهوم با مفهوم «خفقان ذهنی» پیوند دارد. رسانه با ارائه اطلاعاتی که توسط «الگوریتم‌ها» و برای «سوژه‌های خاص» سازماندهی شده‌اند، ذهن را از حالت «تفکر مستقل» به حالت «مصرفِ صرف» تغییر می‌دهد. در این حالت، انسان با اشتیاق (شوق) محتوایی را مصرف می‌کند که دقیقاً طبق نیازِ تولیدکننده رسانه طراحی شده است؛ این یعنی او با اشتیاق، در حال از دست دادنِ قدرتِ تفکر و خودآگاهی خود است.

«بی‌سوادی شوق» یعنی وضعیتی که در آن فرد به‌دلیلِ حجم زیاد و سرعت بالای اطلاعات رسانه‌ای، دچار نوعی «جهالتِ خودخواسته» می‌شود؛ به‌طوری که با اشتیاق و هیجان زیاد، اطلاعات سطحی را مصرف می‌کند؛ اما قدرت تحلیل، درکِ عمیق و پرسشگریِ علمی را از دست می‌دهد. در‌واقع، او با «بیشتر دانستنِ سطحی»، در حالت «کمتر دانستنِ عمیق» فرو می‌رود.

لحظاتی حوادث 18 و 19 دی را مرور کنیم! «بی‌سوادی شوق» زمانی رخ می‌دهد که مخاطب با هیجان زیاد، فقط به‌دنبال دانستنِ «وقوع حوادث» است و از پرسیدنِ سؤالات بنیادین درباره «علت‌ها» و «ریشه‌ها» باز می‌ماند. رسانه با این کار، ذهن را از حالت «تحلیل‌گر» به حالت «شاهدِ هیجان‌زده» تبدیل می‌کند.

در این مدل، جامعه هدف با از دست دادن «خودآگاهی» به نفع «الگوریتم» در موقعیت کنشگری هیجانی قرار می‌گیرد و رسانه‌ها (از طریق الگوریتم‌ها) اطلاعات را به‌گونه‌ای سازماندهی می‌کنند که مخاطب فکر می‌کند دارد بر اساس اراده خود کنشگری می‌کند و نمی‌داند که در حال حرکت در مسیری هست که از پیش برای او طراحی شده است.

به‌طور خلاصه، «بی‌سوادی شوق» یعنی «جهالتِ فعالانه». وضعیتی که در آن فرد با تمام توان و اشتیاق، در حال مصرفِ اطلاعاتی است که به‌جای روشن کردنِ ذهن، او را با انبوهی از داده‌های سطحی و بی‌عمق، دچار «خفقان ذهنی» و «آشفتگی» می‌کند و...