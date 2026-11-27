سعید مستغاثی

سینماگرانی که حصار سانسور را شکستند

شاید در تاریخ 87 ساله اشغال فلسطین و اشغالگری اسرائیل، هیچ‌گاه این‌چنین سینمای جهان به‌خصوص ‌هالیوود برای حمایت از فلسطینیان به پا نخاسته بود. حتی در سال‌های 1948 یعنی اعلام موجودیت اسرائیل یا 1967 و توسعه اشغالگری یا قتل‌عام‌های فجیع کفرقاسم، دیریاسین، صبرا، شتیلا و... تقریباًً هیچ صدایی از سینما و سینماگران دنیا درنیامد.

تا همین چند‌سال پیش که از سر ناچاری، سینما به‌گونه‌ای به مصالحه میان فلسطین و اسرائیل و حتی تحقیر تاریخی ملت فلسطین و به‌رسمیت شناختن اسرائیل (به‌رغم جنایاتش) روی آورد با فیلم‌هایی همچون «دخالت الهی»، «و حالا بهشت»، «وست بانک»، «پنج دوربین شکسته»، «عمر» و... که حتی بعضاً نامزد دریافت جایزه اسکار هم شدند...

اما پس از هفتم اکتبر 2023 و نسل‌کشی اسرائیل در غزه و جنایات بی‌سابقه‌ای که انجام داد، انگار همه‌چیز تغییر کرده است؛ البته ‌هالیوود، اسکار و جشنواره‌های دیگر به تبعیت از اربابانشان همان رویه سابق را داشته و حتی در اوج قتل عام‌ها در غزه به حمایت از صهیونیست‌ها ادامه داده و آثار و فیلم‌هایی را برگزیدند که مانند «اوپنهایمر» در‌واقع توجیه جنایات ضدبشری و در ستایش از نسل‌کشی انسان‌ها بود، اما آنچه تغییر کرد، موضع‌گیری صریح سینماگران و فیلم‌سازان بود که فقط به برخی از نام‌های آشنا مانند جین فاندا و سوزان ساراندن منحصر نشد، بلکه در کمال شگفتی حتی فیلم‌سازان و بازیگران یهودی و سازندگان آثار هولوکاستی هم به عرصه آمدند.

هنوز یک ماه سپری نشده بود

اولین بارقه‌های همدردی با مردم غزه و حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات اسرائیل در سینمای جهان، پس از هفتم اکتبر 2023 از نوامبر همان سال، یعنی حدود یک ماه پس از آن، در جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام یا ایدفا (معتبرترین جشنواره فیلم مستند در جهان) که نوامبر برگزار شد، به وقوع پیوست و تظاهرات و بحث‌های شدید پیرامون جنگ در فلسطین و غزه باعث شد بیش از ده‌ها کارگردان فیلم‌های خود را به نشانه اعتراض بیرون بیاورند.

ماجرا از شب افتتاحیه جشنواره آغاز شد و گروهی در جریان مراسم افتتاحیه «ایدفا» به روی صحنه رفته و فریاد «از نهر تا بحر، فلسطین آزاد خواهد شد» سر دادند. شعاری که به فریاد تجمع اعتراضات در جریان جنگ اسرائیل علیه غزه تبدیل شده است، اقدامی که حتی با استقبال مدیر جشنواره، «عروه‌النیربیه» نیز رو‌به‌رو شد.

پس از آن 16 نفر از صنعت فیلم اسرائیل، نامه‌ای سرگشاده را امضا کردند که در آن ناراحتی خود را از عدم واکنش رسمی مدیر جشنواره به این اتفاق اعلام کردند و مسئولان رسمی ایدفا نیز طی بیانیه‌ای رسمی بابت حوادث شب افتتاحیه عذرخواهی کردند! برگزارکنندگان جشنواره مستند آمستردام (ایدفا) در بیانیه‌ای اعلام کردند:

«استفاده از این شعار برخلاف هدف آنها برای ایجاد فضای امن برای بحث مدنی است. راه‌های زیادی وجود دارد که مردم از این شعار استفاده می‌کنند یا آن را می‌خوانند و طرف‌های مختلف آن را به شیوه‌های مخالف به‌کار می‌برند که ما با همه آنها موافق نیستیم و معتقدیم که این شعار به هیچ‌ وجه و توسط هیچ‌کس دیگر نباید استفاده شود».

بیانیه جشنواره ایدفا نیز با انتقاد شدید سینماگران فلسطینی و مؤسسه فیلم فلسطین همراه شد و آنها خواستار کناره‌گیری آثار فلسطینی از این رویداد سینمایی شدند و در ابتدا ۱۲ فیلم و تعدادی از چهره‌ها، از جمله «بسمه‌الشریف،» داور بخش مسابقه «Envision» از فراخوان مؤسسه فیلم فلسطین برای بیرون کشیدن فیلم‌ها پیروی کردند و تا پایان جشنواره ده‌ها فیلم‌ساز دیگر از فراخوان یاد شده حمایت نموده و فیلم‌های خود را از جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام (ایدفا) بیرون کشیدند.

و یک ماه و نیم بعد یعنی در اوایل ژانویه هم، هنگام برگزاری جشنواره ساندنس در آمریکا، صدها تن در تظاهرات طرفدار فلسطین به خیابان رفتند.

جشنواره برلین ادامه داد

اما در فوریه 2024 در‌ حالی که نشانه‌های قتل‌عام‌های فجیع در غزه آشکارتر شده و ارتش رژیم صهیونیستی مدرسه، بیمارستان، امدادگران، کمپ‌های پناهندگان و خانه‌های مسکونی و... را هدف بمب‌ها و موشک‌های خود قرار داده بود، اتفاق مهم دیگری در جشنواره فیلم برلین 2024 افتاد، یعنی همان دوره‌ای که سینمای ما با یک اثر غیرسینمایی، سخیف و آماتوری به نام «کیک محبوب من» به‌جای نمایش هنر و سینما، تنها درصدد نمایش مشروب‌خواری و بی‌حجابی پیرزنان در آن برآمد!

اما فشارهای آزادی‌خواهان و فیلم‌سازان مستقل بر جشنواره فیلم برلین آنچنان بود که این جشنواره اعلام کرد، قصد دارد تا با اختصاص فضائی برای گفت‌وگو درباره بحران غزه به شرکت‌کنندگان جشنواره اجازه دهد تا در یک محیط کوچک که نزدیک فرش قرمز برلیناله ایجاد می‌شود، درباره بحران فلسطین بحث و گفت‌وگو کنند.

برگزارکنندگان برلیناله برای خاموش ساختن اعتراضات و تظاهرات و فریادهای ضدصهیونیستی و در‌واقع گشودن یک به اصطلاح سوپاپ اطمینان، خواستند با یک «فضای کوچک» در یک سازه کوچک کابین، به مدت سه روز میزبان افرادی باشند که بخواهند درباره بحران غزه صحبت کنند. چنانکه در بیانیه فوق آمده بود که جشنواره فیلم برلین امیدوار است با تشویق هواداران هر دو طرف درگیری به نشستن و گفت‌وگو، حرارت آتشین پیرامون جنگ غزه را از بین ببرد!

اما فیلم‌سازان حاضر به این سوپاپ اطمینان، اعتماد و بسنده نکرده و در آن جشنواره علاوه‌بر اظهارنظرهای برخی فیلم‌سازان برگزیده در مراسم مختلف متن و حاشیه درباره غزه و فلسطین، تظاهرات مختلفی را در این خصوص انجام دادند، از جمله:

بن راسل، کارگردان فیلم «درگیری مستقیم» که برای دریافت جایزه بهترین فیلم بخش «برخوردها» با چفیه فلسطینی بر دوش در این مراسم حضور یافته بود، طی سخنانی اسرائیل را به‌دلیل بمباران باریکه غزه که غیرنظامیان در آن تحت محاصره زندگی می‌کنند، به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرد.

سپس باسل عذرا، کارگردان و روزنامه‌نگار فلسطینی که به‌همراه حمدان بلال، یووال آبراهام (فیلم‌ساز اسرائیلی) و ریچل زُر جایزه بهترین مستند را برای «هیچ سرزمین دیگری» از آن خود کرد (فیلمی که نابودی روستاهای فلسطینی در کرانه باختری را نشان داده و بعداً جایزه اسکار هم گرفت) و هنگام دریافت این جایزه مورد تشویق شدید حاضران قرار گرفت، او در سخنانی کشتار فلسطینیان به‌دست اسرائیل را «قتل‌‌عام» خواند. یووال آبراهام نیز هنگام دریافت جایزه، سیاست اسرائیل را در قبال فلسطینی‌ها «آپارتاید» توصیف کرد و خواستار آتش‌بس در غزه شد.

فیلم‌سازانی که تهدید به مرگ شدند

به‌دنبال اظهار‌نظر برخی فیلم‌سازان برگزیده در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم برلین درباره غزه و فلسطین که در برلیناله پالاس برگزار گردید، برخی مقامات آلمانی، برگزار‌کنندگان را زیر بازجویی کشانده و فیلم‌سازان یاد شده را با اتهام یهود‌ستیزی مورد تهدید قرار دادند! اما پس از آن که مقامات آلمانی با اتهام یهود‌ستیزی این فیلم‌سازان را مورد تهدید قرار دادند، آبراهام و خانواده‌اش در اسرائیل نیز تهدید به مرگ شدند. این فیلم‌ساز جوان در این خصوص به گاردین گفت:

«این برچسب‌های یهودستیزانه نه‌تنها ظالمانه است، بلکه به‌معنای واقعی کلمه حتی جان یهودیان را به خطر می‌اندازد.»

وی افزود:

«من نمی‌دانم آلمان می‌خواهد با ما چه کند. اگر این روش آلمان برای برخورد با گناه خود در مورد هولوکاست است، باید بدانند که با این روش آنها این مفهوم را از هر معنایی خالی

می‌کنند.»

آبراهام گفت که قصد داشت فردای مراسم اختتامیه به اسرائیل بازگردد، اما زمانی که متوجه شد رسانه‌های اسرائیلی هم براساس اتهام مقامات آلمانی، سخنان او را «یهود‌‌ستیزانه» توصیف کرده‌ و تهدید به مرگ شده، برنامه بازگشت خود را به تأخیر انداخت. چرا که برخی حتی به خانه‌اش در اسرائیل رفته و اعضای خانواده‌اش را تهدید کرده‌‌اند تا جایی که آنها از ترس جان، منزلشان را ترک نموده‌اند

به‌نظر می‌رسد، صهیونیست‌ها با سوءاستفاده از موقعیت آلمان در جنگ دوم جهانی، آنچنان ملت آلمان و تاریخش را تحقیر کرده و به خود ویرانگری مستمر واداشته‌اند که توانسته‌اند سایه سانسور و جعلیات خود در اروپا را از طریق آلمان، منتشر و القاء نمایند!