رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسيما گفت: این مرکز با آغاز جنگ تحمیلی رمضان‌، سریعاً دست به‌کار شد و با‌توجه به اعلام آمادگی هنرمندان در تهران و شهرستان‌های کشور موفق شديم آثار فاخری را در زمینه شعر، موسیقی و سرود تولید کنیم که از شبکه‌های مختلف صداوسيما پخش شد.‌

محسن صفایی‌فرد، رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسيما در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار کیهان ضمن تشریح فعالیت‌های‌ این مرکز در ایام جنگ به‌ویژه در ایام جنگ تحمیلی سوم گفت: مرکز شعر، موسیقی و سرود رسانه ملی با آغاز جنگ تحمیلی رمضان و شهادت رهبر عزیزمان‌،‌ سریعاً دست به‌کار شد و گروه‌های تولیدی مختلف را چه در تهران و چه در شهرستان‌ها به خط کرد‌،‌ خیلی از نیروها‌، هنرمندان، ‌شاعران و خوانندگان به‌طور خودجوش اعلام آمادگی کردند‌ که برهمین اساس، آثار مختلف و متنوعی ساخته شد؛ بنابراین حدود ۱۷ قطعه آهنگ با مضامین حماسی، ملی و میهنی‌، وطن‌پرستانه، ایران قوی، رهبر شهید و جنگ رمضان تولید و ساخته شد.‌

وی با بیان اینکه در این ارتباط هنرمندان بسیاری با ما همکاری داشتند افزود: شاعران توانمندی مانند‌، محمد‌مهدی سیار‌، علی‌محمد مؤدب‌، مرتضی حیدری آل‌کثیر و شُعرای دیگر‌، همچنین خوانندگان زیادی چون امیر حقیقت، حسین حقیقی،‌ امیریل ارجمند‌،‌ محمدرضا موسوی‌،‌ هادی حسن‌بیگی و... با تمام توان و شبانه‌روزی در کنار ما بودند.‌

رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسيما همچنین خاطرنشان کرد: حدود هفت قطعه نماهنگ درخصوص جنگ تحمیلی رمضان تولید کردیم که از شبکه‌های مختلف صداوسيما پخش شد و نیز دو مستند دکلمه که از گونه‌های جدید این مرکز است را تولید کردیم که آقای سیدحسین متولیان شاعر و دکلمه‌خوان این آثار بود که در نوع خودش آثاری کم‌نظیر در صداوسيما تلقی می‌شود. ‌

صفایی‌فرد همچنین به یکی از نقاط قوت مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسيما در ساخت آثار حماسی برای ایام جنگ تحمیلی و همکاری مراکز صداوسيمای استان‌های سراسر کشور اشاره کرد و گفت: همکاری صداوسيمای مراکز استان‌ها و هنرمندان شهرستان‌ها در‌واقع توانست مسیر را برای تولید آثار فاخر حماسی برای ما هموار کرده و همین امر باعث ساخت آثار فاخر شد و در ‌واقع ما تولید آثار را فقط معطوف به داخل تهران نکردیم تا از همه‌ جای ایران آثار حماسی را با‌توجه به بافت فرهنگی و قومی آن مناطق داشته باشیم که این امر تحقق پیدا کرد و آثار حماسی متنوعی ساخته شد.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۷۱ اثر در مراکز صداوسيمای استان‌ها و شهرهای مختلف کشور تولید و برای این مرکز ارسال شد که دستِ ‌کم‌، ۴۰۰ هنرمند با ما همکاری داشتند و آثار خوبی تولید شد و همچنین اثری که در رابطه با شهید تنگسیری، «‌یزله‌ای» ساخته شد،‌ اثری حماسی، ماندگار و فاخری بود که از شبکه‌های مختلف صداوسيما پخش شد و همه آن را شنیدند و دیدند و بسیار هم پرمخاطب شد.

صفایی‌فرد همچنین گفت: آقای حبیب خزائی‌فر‌، که از آهنگسازان بنام و مطرح کشورمان است‌، مارشی را تولید کرد که کاری بسیار شاخص و فاخر بود و همچنین آقای‌ هادی آرزم، از پیشکسوتان موسیقی کشور همکاری بسیار خوبی در رابطه با ساخت آثار برای رزمندگان جبهه‌های جنگ تحمیلی سوم داشت و نیز چندین قطعه موسيقی را هم توسط هنرمندان مطرح کشورمان، از شاعران، موسیقی‌دانان‌، خوانندگان و گروه‌های سرود کشور برای برون‌مرزی تولید کردیم.

رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسيما با بیان اینکه تولید آثار موسیقیایی برای مبارزان یمن و لبنان را هم در برنامه‌های مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسيما داشتیم افزود: چندین قطعه موسيقی را هم برای مبارزان یمن و لبنان تولید کردیم که هم به‌صورت نماهنگ ساخته شد و هم صوت آن از شبکه‌های مختلف رادیویی پخش شد و در این رابطه اتفاقات بسیار خوبی در مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسيما رقم خورد. صفایی‌فرد با بیان این مطلب که در رابطه با موضوعات مختلف سیاسی از جمله مسئله استکبارستیزی و مبارزه با رژیم کودک‌‌کش صهیونیستی و نابودی این رژیم جعلی هم آثار متعددی ساخته شده است گفت: مرکز شعر، موسیقی و سرود رسانه ملی در رابطه با شهادت رهبر عزیزمان و همچنین انتخاب حضرت آیت‌الله‌العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید آثار فاخری تولید کرده است و امیدواریم که این مسیر همچنان با صلابت ادامه پیدا کند.

رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسيما در همین ارتباط افزود: ما در تهران و در مراکز صداوسيمای استان‌های سراسر کشور با همکاری هنرمندان کشور در مسیر خوبی قرار داریم و ان‌شاءالله با تلاش و همت مضاعف سعی داریم که آثار فاخر و ماندگاری را برای ملت مبعوث‌ شده تولید کنیم و ساخت آثار موسیقیایی با قدرت به پیش خواهد رفت و امیدواریم که مخاطبان عزیز‌، ملت سرافراز ایران، آثار موسیقیایی مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان صداوسيما را ببینند و بشنوند و استفاده کنند و چنانچه پیشنهاد و یا رهنمودی دارند به ما منتقل کنند تا ان‌شاءالله در تولیدات آینده بتوانیم از نظرات و پیشنهادات‌شان در تولید آثار موسیقیایی استفاده کنیم.‌

رسول شمالی‌ورزنده