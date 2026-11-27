علی‌اصغر مرتضایی‌راد

سریال «آقای گرفتار» را یادتان هست؟ داستان پدری که در انتظار تولد فرزند اولش بود، ولی خدا به او ۹قلو داد و آمدن این ۹ بچه، شروع گرفتاری‌ها و بدبختی‌های او بود. سریالی که در سال‌های پس از جنگ و با‌توجه به افزایش جمعیت کشور در سال‌های جنگ، برای تبلیغ سیاست کاهش جمعیت روی آنتن تلویزیون رفت. سریالی که در‌کنار شعارهای «فرزند کمتر، زندگی بهتر» و اعمال سیاست‌های مرتبط با کاهش جمعیت نهایتاً مؤثر واقع شد و رشد جمعیت ایران در آن سال‌ها متوقف گردید.اتفاقی که در آن دوران مسئولین نظام به‌عنوان یک دستاورد به آن نگاه می‌کردند، اما با گذشت سه دهه و به‌صدا در‌آمدن زنگ خطر پیری جمعیت کشور، به یک بحران تبدیل شد. تا جایی که رهبر شهید انقلاب در سال‌های اخیر با تذکر غلط بودن سیاست کاهش جمعیت در سال‌های پس از جنگ، مسئله افزایش جمعیت و فرزندآوری را به‌عنوان یکی از اولویت‌های فوری کشور مطرح کردند.

با طرح مسئله فرزندآوری و ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۹۳ توسط رهبر شهید انقلاب، مسئولین کشور هم دست‌به‌کار شدند و اقداماتی را در دستور کار قرار دادند؛ اوج این اقدامات تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰ و انجام فعالیت‌هایی در این زمینه از جمله اعطای وام فرزندآوری، واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا و... در دوران شهید رئیسی بود. با این حال به‌نظر می‌رسد این سیاست‌ها با وجود توفیقات نسبی، نتوانست مسئله را به‌صورت بنیادین حل کند؛ دلیل این امر را در‌کنار عدم تداوم اقدامات، بایستی در کمبود پیوست‌ها و زمینه‌های فرهنگی مؤثر جست‌وجو کرد. این درحالی است که در دهه ۶۰، وضع اقتصادی کشور به‌مراتب نامساعدتر از امروز است؛ کشوری که تازه انقلاب کرده و درگیر بحران‌های داخلی از جانب تجزیه‌طلبان و منافقین و جنگ و تحریم از جانب دشمنان خارجی است. مردم هم هر روز با فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط کشور مواجه‌اند، ولی با این حال به‌واسطه فرهنگ غنی جهاد و شهادت که در آن‌ زمان از دل همان جنگ در کشور جریان پیدا می‌کند، مردم ایران فرزندآوری را نه‌تنها اقدامی نادرست و غیرعقلانی نمی‌پندارند، بلکه داشتن فرزند بیشتر برایشان امری مقدس و مایه مباهات است؛ در فرهنگ جهادی آن دوران فرزندآوری، برای بسیاری از مردم ایران در حکم افزودن سرباز برای اسلام و مملکت امام زمان(عج) است. مؤید این گزاره رجوع به نظرات پدر و مادرهای آن دوران و یا مطالعه کتاب‌های دفاع مقدس از‌ جمله کتاب «دختر شینا» است.

اکنون و در زمانه‌ای که کشور درگیر جنگی بزرگ شده است و فرهنگ جهاد و مبارزه دوباره در کشور جان تازه‌ای گرفته، فرصت مناسبی است که ظرفیت ایمانی جامعه ایرانی برای تحقق این امر مقدس فعال شود. امر مقدسی که در نگاه رهبر شهید انقلاب نه با عنوان یک کار خیر، بلکه با عنوان جهاد فرزندآوری از آن یاد می‌شود.

جهاد در ادبیات رهبر شهید انقلاب به‌معنای تلاشی است در مقابله با دشمن؛ به‌ عبارت دیگر رهبر شهید ما فرزندآوری در زمانه کنونی را هم‌پایه جنگیدن در میدان رزم با دشمن قرار داده‌اند. به‌ بیان ساده‌تر اگر در دهه شصت خانواده‌ای صاحب فرزند می‌شد تا فرزندش بعداً بشود سرباز کشور و به این واسطه سهمی در جهاد داشته باشد، امروز و با تعبیر رهبری شهید، نفس فرزندآوری به‌معنای حضور در جهاد و مبارزه مستقیم با دشمن است.

حال راهکار به میدان آوردن مردم برای این جهاد مقدس چیست؟ جواب را باید در کلام رهبری شهید انقلاب در سالگرد رحلت امام در سال ۱۴۰۱ یافت: از سرمایه ایمان مردم برای تولید عمل صالح بهره بگیرید. مردم، مؤمن‌اند، مردم ایمان دارند؛ این ایمان می‌تواند عمل صالح تولید کند. به عبارت دیگر هرچه هم سیاست‌های اقتصادی اجرا شود، اگر در بستر مناسب فرهنگی و همراه با پیوست فرهنگی نباشد بعید است که مؤثر واقع شود. کار فرهنگی درست و به‌موقع می‌تواند ایمان مذهبی مردم را به‌سمت عمل صالح فرزندآوری جهت‌دهی کند. این ایام که در بستر جهاد اصغر با شیطان اکبر، مردم مؤمن ایران، ایمانشان را با حضور بیش از ۲۷۰ شبه در کف خیابان، به منصه ظهور گذاشته و به عمل صالح تبدیل کرده‌اند، چرا نباید این عمل صالح را در عرصه‌های دیگرِ جهاد از جمله جهاد فرزندآوری، بارور کنند؟!

انرژی متراکم‌شده‌ای که به‌واسطه جنگ ایجاد شده، نیازمند یک جرقه است و این جرقه را باید متولیان امر، خصوصا‎ً در عرصه فرهنگی با جریان‌سازی و کنش‌گری درست و به‌موقع فرهنگی ایجاد کنند.

اینجاست که نقش و جایگاه نهادهای اثرگذار فرهنگی از جمله رسانه ملی مشخص می‌شود. همان رسانه‌ای که در ابتدای دهه ۶۰ پرچمدار جریان فرزندآوری کشور بود و البته در دهه ۷۰ با تولید «آقای گرفتار» نقشی اساسی در مسیر سیاست کاهش جمعیت داشت؛ و نهایتاً در جنگ اخیر نقشی کم‌نظیر در زنده نگه‌داشتن جریان عظیم خیابان داشته و دارد.

حالا همین رسانه ملی مؤثر، دست به تولید سریالی با موضوع جوانی جمعیت و امید به ساخت ایران فردا توسط نسل جوان زده است. سریالی که از قضا فرآیند تولید آن همزمان با جنگ رمضان بوده و قرار است در این روزها که کشور درگیر جنگ تمام‌عیار و همه‌جانبه با سردمداران جبهه کفر است، روی آنتن تلویزیون برود.

«امیدوارها» داستان جوانی سربه‌هوا و البته پرجنب‌و‌جوش و خلاق به نام نوید است که از قضا در خانواده‌ای پرجمعیت در یزد به دنیا آمده و بنا بر یک حادثه در متن ماجراهایی پرحاشیه قرار می‌گیرد؛ ماجراهایی که مسیر زندگی شخصی و خانوادگی او را در دوگانه بحران‌ها و فرصت‌هایی قرار می‌دهد که نجات یا نابودیِ بخشی از آینده شهر، در گرو انتخاب‌های اوست.

مسیری که از احیا و بازسازی یک کارخانه‌ متروکه نساجی در یزد می‌گذرد که قرار است توسط مافیای زمین‌خواری تخریب شود.

مجموعه ۳۰ قسمتی «امیدوارها» با پرداختن به موضوعاتی همچون جوانی جمعیت، فرزندآوری، اشتغال، مسئولیت‌پذیری خانوادگی و رونق تولید، تلاش دارد بخشی از مأموریت فرهنگی رسانه ملی در بازتولید عمل صالح و جهاد مقدس فرزندآوری را با استفاده از ظرفیت ایمان مردم ایران به دوش بکشد.