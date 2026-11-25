کاسبان تسلیم و شعبده «نئورئالیسم»

روزنامه زنجیره‌ای سازندگی با تیتر «رئیس‌جمهور نئورئالیست»، تلاش کرده روایت نمایشی صرفه‌جویی و پوشش گرم مسعود پزشکیان را به مثابه یک دستاورد راهبردی و «صداقت سیاسی» جا بزند! روایتی که بیش از آنکه بر تحلیل واقع‌بینانه ناترازی انرژی و مسائل کلان کشور استوار باشد، به «توجیه» و «قبیله‌گرایی» نزدیک است.

در این گزارش، با آوردن عباراتی چون «صداقت مسعود پزشکیان در بیان واقعیت» و «حذف فاصله نمادین با مردم»، چنین القا شده که صرف طرح یک تجربه شخصی، جایگزین مدیریت میدانی و حل ریشه‌ای ناترازی در شبکه انرژی است. این در حالی است که «صداقت سیاسی» و «در راستای منافع ملی» بودن یک اقدام، زمانی معنا پیدا می‌کند که به افزایش تاب‌آوری کشور و رفع مشکل بینجامد، نه آنکه بهانه‌ای برای کوچک‌نمایی ضعف‌های اجرائی یا تسویه‌حساب با منتقدان باشد.

نقطه مهم این مطلب، استاندارد دوگانه آشکار در جریان مدعی اصلاحات است. این جریان سال‌هاست به جای پایبندی به اصول ثابت، مسائل را با عینک حزبی و «قبیله‌ای» می‌سنجد. اگر همین رفتار و روایت شخصی از سوی یک مسئول غیرهمسو یا منتقد جریان اصلاحات انجام می‌شد، بی‌تردید فردای آن روز در همین رسانه‌های زنجیره‌ای با برچسب «حرکت پوپولیستی» و «عوام‌فریبی» کوبیده می‌شد و آن را «نمایشی» و «غیرحرفه‌ای» می‌خواندند؛ اما وقتی به خودی‌ها می‌رسد، ناگهان به «صداقت» و «نئورئالیسم» تعبیر می‌شود.

نگاه سطحی این گزارش زمانی پررنگ‌تر می‌شود که در متن می‌خوانیم: «مهم‌ترین پیام آن کاپشن و آن اتاق تاریک، نه درباره انرژی، بلکه درباره نوعی نگاه به سیاست باشد» و «روایت شخصی و صادقانه بیش از هر نمایش پرزرق‌وبرقی اعتبار می‌آفریند». در شرایطی که کشور با مشکلات معیشتی، ناترازی انرژی و محاصره روبه‌روست، تقلیل مسئله حکمرانی به «کاپشن و اتاق تاریک» و جایگزین کردن تصویرسازی رسانه‌ای به جای ارائه برنامه دقیق و کارآمد، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه سطح انتظارات از قوه مجریه را پایین می‌آورد. علاوه‌بر این، نگارنده با طرح ادعاهایی درباره «پایان وضعیت نه جنگ و نه صلح» و «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» و حمله به منتقدان در رسانه ملی، کوشیده است بار مسئولیت و چالش‌های موجود را به گردن دیگران بیندازد؛ رویکردی که نشان می‌دهد «نئورئالیسم» مورد نظر این روزنامه، بیش از آنکه واقع‌گرایی مسئولانه باشد، نوعی «واقع‌گریزی سیاسی» در پوشش واژه‌های پرطمطراق است.



خون سربازان آمریکا وثیقه امنیت رژیم صهیونیستی

«زمانی می‌توانید سربازان آمریکایی را به ایالات متحده و نزد خانواده‌هایشان بازگردانید که ایران شکست بخورد»؛ این شرطی است که سفیر رژیم صهیونیستی در ایالات متحده برای نظامیان آمریکایی تعیین کرد.

«یخیل لایتر»، سفیر اسرائیل در ایالات متحده، روز 19 نوامبر برای گفت‌وگو با «نیوزمکس» در استودیو این رسانه آمریکایی حاضر شد. مجری برنامه با تاکید بر اینکه «خانواده‌های نظامیان زیادی بینندگان ما هستند» پرسید: «ایران همچنان می‌تواند برای گروه‌های نیابتی خود سلاح ارسال کند، برای متوقف کردن این روند و بازگشت نظامیان به آمریکا چه کنیم؟»؛ یخیل لایتر در پاسخ به این پرسش گفت: «زمانی می‌توانید سربازان آمریکایی را به ایالات متحده و نزد خانواده‌هایشان بازگردانید که ایران شکست بخورد». سفیر رژیم صهیونی از ترس انتقام و پاسخ سخت ایران، بازگشت نظامیان آمریکایی به خانه‌هایشان را مشروط به شکست ایران کرد؛ این شرط و شروط و تعیین تکلیف، واکنش رسانه‌های آمریکایی را در پی داشت.

همزمان با مطبوعات آمریکایی، رسانه‌های صهیونیستی نیز با انتقاد جدی نسبت به سخنان سفیر اعتراض کردند؛ «هاآرتص» در این رابطه نوشت: «اگر وظیفه یک دیپلمات، بیرون کشیدن کشور از بحران افکار عمومی باشد، لایتر دقیقا برعکس عمل کرد. او با اظهاراتش به‌جای پر کردن یک گودال آن را عمیق‌تر کرد و نه‌تنها نتوانست وجهه اسرائیل را ترمیم کند، بلکه بر بحران روابط عمومی اسرائیل افزود».

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز با لحنی کنایه‌آمیز به این اظهارات واکنش نشان داد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نمی‌دانستیم سفیر اسرائیل در واشنگتن، فرمانده کل قوای ارتش آمریکا است». اظهارات سفیر اسرائیل واقعیتی تلخ و مشکوک را نمایان می‌کند؛ تل‌آویو امنیت خود را در گرو حضور سربازان آمریکایی در منطقه می‌بیند؛ گویی خون نظامیان آمریکا وثیقه تحقق اهداف و امنیت اسرائیل است؛ رویکردی که نشان می‌دهد در محاسبات صهیونیستی، هزینه انسانی و اقتصادی جنگ را دیگران می‌پردازند تا صهیونیست‌ها امنیت را تجربه کنند.