

روزنامه زنجیره‌ای سازندگی با تیتر «رئیس‌جمهور نئورئالیست»، تلاش کرده روایت نمایشی صرفه‌جویی و پوشش گرم مسعود پزشکیان را به مثابه یک دستاورد راهبردی و «صداقت سیاسی» جا بزند! روایتی که بیش از آنکه بر تحلیل واقع‌بینانه ناترازی انرژی و مسائل کلان کشور استوار باشد، به «توجیه» و «قبیله‌گرایی» نزدیک است.

در این گزارش، با آوردن عباراتی چون «صداقت مسعود پزشکیان در بیان واقعیت» و «حذف فاصله نمادین با مردم»، چنین القا شده که صرف طرح یک تجربه شخصی، جایگزین مدیریت میدانی و حل ریشه‌ای ناترازی در شبکه انرژی است. این در حالی است که «صداقت سیاسی» و «در راستای منافع ملی» بودن یک اقدام، زمانی معنا پیدا می‌کند که به افزایش تاب‌آوری کشور و رفع مشکل بینجامد، نه آنکه بهانه‌ای برای کوچک‌نمایی ضعف‌های اجرائی یا تسویه‌حساب با منتقدان باشد.

نقطه مهم این مطلب، استاندارد دوگانه آشکار در جریان مدعی اصلاحات است. این جریان سال‌هاست به جای پایبندی به اصول ثابت، مسائل را با عینک حزبی و «قبیله‌ای» می‌سنجد. اگر همین رفتار و روایت شخصی از سوی یک مسئول غیرهمسو یا منتقد جریان اصلاحات انجام می‌شد، بی‌تردید فردای آن روز در همین رسانه‌های زنجیره‌ای با برچسب «حرکت پوپولیستی» و «عوام‌فریبی» کوبیده می‌شد و آن را «نمایشی» و «غیرحرفه‌ای» می‌خواندند؛ اما وقتی به خودی‌ها می‌رسد، ناگهان به «صداقت» و «نئورئالیسم» تعبیر می‌شود.

نگاه سطحی این گزارش زمانی پررنگ‌تر می‌شود که در متن می‌خوانیم: «مهم‌ترین پیام آن کاپشن و آن اتاق تاریک، نه درباره انرژی، بلکه درباره نوعی نگاه به سیاست باشد» و «روایت شخصی و صادقانه بیش از هر نمایش پرزرق‌وبرقی اعتبار می‌آفریند». در شرایطی که کشور با مشکلات معیشتی، ناترازی انرژی و محاصره روبه‌روست، تقلیل مسئله حکمرانی به «کاپشن و اتاق تاریک» و جایگزین کردن تصویرسازی رسانه‌ای به جای ارائه برنامه دقیق و کارآمد، نه‌تنها گره‌ای از مشکلات باز نمی‌کند، بلکه سطح انتظارات از قوه مجریه را پایین می‌آورد. علاوه‌بر این، نگارنده با طرح ادعاهایی درباره «پایان وضعیت نه جنگ و نه صلح» و «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» و حمله به منتقدان در رسانه ملی، کوشیده است بار مسئولیت و چالش‌های موجود را به گردن دیگران بیندازد؛ رویکردی که نشان می‌دهد «نئورئالیسم» مورد نظر این روزنامه، بیش از آنکه واقع‌گرایی مسئولانه باشد، نوعی «واقع‌گریزی سیاسی» در پوشش واژه‌های پرطمطراق است.