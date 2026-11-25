



منافقین به دلیل فشارهای اقتصادی دست به اقدامات عجیب و غریبی می‌زند، تأمین بخشی از هزینه‌های گروهک و همچنین مشغول نگه‌داشتن اعضا از طریق گدایی تحت پوشش مؤسسات خیریه در میان شهروندان اروپایی یکی از شیوه‌های درآمدزایی منافقین است که در آن اعضایی که عمدتاً در اروپا فعال‌اند با دریافت پول در خیابان به بهانه مؤسسات خیریه بخشی از هزینه‌های تروریست‌ها را تامین می‌کنند.

این فعالیت در درون تشکیلات با نام «یگان مالی- اجتماعی» شناخته می‌شود و همواره بزرگ‌ترین بخش فرقه بوده است. این یگان دو هدف را دنبال می‌کند؛ تأمین بخشی از نیازهای مالی و همچنین فعال و درگیر نگه‌داشتن اعضا و هواداران.

البته پیشینه راه‌اندازی آن به ابتدای دهه ۶۰ بازمی‌گردد؛ در آن سال‌ها منافقین با انتشار نشریه‌ای انگلیسی‌زبان با عنوان «نشریه نهاد مالی و اجتماعی ایران» در اروپا، در واقع پوششی برای اعضای فعال در این یگان فراهم کردند.

گرچه این یگان اعضای ثابتی دارد، اما هر عضوی که از دهه ۶۰ تاکنون در اروپا جذب منافقین شده یا از پادگان اشرف به اروپا اعزام شده، ابتدا مدتی در این یگان فعالیت کرده و گاه ناچار بوده است تنها در همین یگان بماند.

یگان مالی- اجتماعی از دو بخش «مالی» و «اجتماعی» تشکیل شده است، بخش مالی که بیشترین شمار اعضا را در خود جای داده، وظیفه دارد در خیابان‌ها، معابر عمومی، ایستگاه‌های قطار و مراکز خرید به‌طور مستقیم از مردم پول گدایی کند. بخش اجتماعی نیز موظف است نیازهای بخش مالی از جمله ایجاد پوشش‌های لازم و ظاهر قانونی را تأمین کند.

در بخش اجتماعی، برای نمونه، تلاش می‌شود در کشورهای مختلف اروپایی انجمن‌های خیریه پوششی ثبت شوند تا هم اعضای فعال در خیابان از بابت کار خود دچار مشکل نشوند و هم برای دریافت پول نقد، باز کردن شماره حساب و ارائه آن برای جذب کمک‌های مالی با ممنوعیت قانونی روبه‌رو نشوند.

هرچند درآمد این بخش در مقایسه با حمایت‌های مالی سرویس‌های اطلاعاتی از فرقه رقم چشمگیری نیست، سران منافقین همواره برای وجهه بیرونی خود مدعی کمک‌های مردمی هستند و به اعضا القا می‌کنند که بدون درآمد یگان مالی- اجتماعی، سازمان نمی‌تواند به فعالیت ادامه دهد.

خیریه‌ها؛ پوششی برای

فعالیت مالی فرقه

بر اساس اخبار میدانی نمونه‌هایی از انجمن‌های پوششی منافقین در آلمان عبارت‌اند از، «انجمن خیریه برای پناهندگان» در فرانکفورت، «انجمن تقویت حقوق بشر در ایران» در بن، «مرکز حقوق بشر برای پناهندگان ایرانی» در دوسلدورف، «انجمن حقوق بشر رهاورد برای مهاجرین» در آخن، «سازمان کمک برای حقوق بشر در ایران» در دورتموند و «انجمن برای امید آینده» در برلین. علاوه‌بر اهداف مالی، بر پایه یکی از مناسبات مهم درون‌فرقه‌ای، رجوی معتقد است اعضا باید همواره زیر فشار کار باشند؛ در غیر این صورت فرصت‌هایی برای محفل‌های چندنفره، فکر کردن، مطالبه حق و حقوق و در کل مسئله‌سازی برای تشکیلات پیدا می‌کنند.

به بیان ساده‌تر، منافقین اعضای رده پایین خود را اگر به هیچ بخشی از سازمان نیایند، با عنوان «فعالیت مالی- اجتماعی» برای گدایی به خیابان می‌فرستند؛ اما این کلاهبرداری‌ها گاه برای فرقه هزینه‌ساز هم بوده است.

برای مثال در سال ۹۸ پلیس جنائی فدرال آلمان پس از سال‌ها کنترل یکی از این انجمن‌ها و دستیابی به مدارک قطعی، در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱ با پلیس کلن ۲۵ پایگاه مجاهدین خلق را در خاک آلمان بازرسی کرد و رئیس پلیس وقت کلن، لوزبرت واگنر، اعلام کرد که توانسته‌ یک سیستم گسترده و مخفی کلاهبرداری را کشف کند.

مجله فوکوس آلمان نیز به نقل از پلیس جنائی فدرال نوشت: «اطلاعات موثق نشان می‌دهد فرزندان افراد مجاهدین خلق با قصد قبلی از خانواده‌شان جدا، پنهانی وارد خاک آلمان و به عنوان ظاهراً کودکان یتیم و آواره به ساختمان‌های مهدکودک وابسته به سازمان آورده شده‌اند تا به حساب سازمان کمک‌های مالی دولتی در مقیاس بالا واریز شود».

همچنین صدها انجمن پوششی منافقین در کشورهای مختلف اروپایی توسط اعضای این فرقه ثبت شده و بسیاری از آن‌ها صرفاً یک نام هستند تا به کلاهبرداری برای دریافت پول از شهروندان اروپایی شکل قانونی بدهند.

در بخش مالی، اعضا و هواداران هر روز در خیابان‌ها و مراکز پرجمعیت از مردم پول می‌گیرند. یک عضو بخش مالی از نخستین ساعات صبح تا آخرین ساعات شلوغی شب ناچار به این کار است و هر شب باید همه مبالغ دریافتی را با تفکیک مکان‌ها و افراد مختلف به مسئول خود تحویل دهد.

بخش مالی حتی حداقل مبلغ درآمد روزانه را برای اعضای خیابانی تعیین می‌کند و افراد نمی‌توانند با دریافت کمتر از آن به مقرهای سازمان بازگردند. برخی اعضای جداشده درباره این شیوه گفته‌اند اعضای باتجربه‌تر پس از رسیدن به حداقل مبلغ تعیین‌شده در ساعات اولیه روز، باقی روز را دور از چشم مسئولان در خیابان استراحت می‌کنند.

تکدی‌گری؛ نخستین آموزش

به منافقین

هر عضو تازه‌جذب‌شده در منافقین، اولین فعالیت خود در اروپا را با حضور در بخش مالی-اجتماعی آغاز می‌کند. افراد ابتدا در کلاس‌های تئوری درباره روش‌های فریب مردم در خیابان، پرسش‌های مرسوم و پاسخ‌های لازم، چگونگی انتخاب سوژه و مانند آن آموزش می‌بینند.

پس از آموزش تئوری، مرحله عملی آغاز می‌شود؛ ابتدا همراه یک عضو باتجربه و پس از فراگیری روش‌ها، فرد می‌تواند مستقل فعالیت کند. در بخش مالی دو شیوه برای دریافت پول وجود دارد: در روش اول، افراد محصولاتی مانند کتاب، صنایع دستی، گل یا موارد مشابه را به نام یک انجمن خیریه و با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی به شهروندان می‌فروشند و ادعا می‌کنند عایدی این معامله صرف امور خیریه می‌شود.

در شکل دوم، گدایی صرف است؛ افراد با نشان دادن عکس‌ها و آلبوم‌هایی از کودکان فقیر و پابرهنه یا خانواده‌های حاشیه‌نشین، از رهگذران پول می‌گیرند.

این تصاویر عموماً اینترنتی یا ساختگی هستند و به عنوان «مردم فقیر ایران» معرفی می‌شوند. تکنیک‌های کلاهبرداری متنوع دیگری نیز در کار خیابانی به کار می‌رود؛ مثلاً تغییر رقم یک چک از ۵ هزار دلار به ۵۰ هزار دلار متغییر است.

همچنین اعضای یگان مالی موظف‌اند پس از ارائه هر سوژه، میزان تأثیرگذاری و کمک او را ارزیابی کنند. سوژه‌هایی که به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند تعقیب می‌شوند و محل سکونتشان شناسایی می‌شود تا در هفته‌ها و ماه‌های بعد در زمان‌بندی‌های منظم سر راهشان قرار بگیرند و دوباره از آن‌ها کلاهبرداری شود.

مبالغ دریافت‌شده در خیابان فقط بخشی از درآمد یگان مالی- اجتماعی است؛ درآمدهای دیگری نیز از طریق بخش اجتماعی و با دریافت کمک‌های رسمی از کشورهایی که سازمان‌های مردم‌نهاد در آن‌ها ثبت شده‌اند به دست می‌آید. به عبارت دقیق‌تر، هر یک از این کشورها سالانه بودجه‌ای برای کمک به انجمن‌های خیریه در نظر می‌گیرد که این رقم نیز توسط مؤسسات ظاهراً خیریه منافقین جذب می‌شود.

درآمد دو میلیون یورویی

از کلاهبرداری

بر اساس اطلاعات موجود بخش مالی و اجتماعی منافقین فقط در آلمان ۲ میلیون یورو درآمد داشته است که رقم قابل توجهی است، با توجه به اقدامات مشابه در فرانسه، سوئد، بلژیک، انگلیس، اسپانیا و جاهای دیگر می‌توان حدس زد درآمدهای خوبی نصیب فرقه شده است. از نکات قابل توجه، تلاش منافقین برای دریافت کمک از داخل ایران است که بیشتر جنبه نمایشی دارد.

شبکه ماهواره‌ای فرقه و سایت‌های وابسته با بهانه‌های مختلف و ارائه شماره حساب از مردم ایران درخواست کمک می‌کنند؛ مثلاً در حوادث سیل اعلام کردند قصد دارند کمک‌های مردمی را از داخل ایران جمع‌آوری و به سیل‌زدگان برسانند و شماره حساب‌هایی ارائه کردند، اما این فعالیت به دلیل نفرت مردم ایران از فرقه، تقریباً هیچ عایدی ندارد و صرفاً نمایشی تبلیغاتی برای نشان دادن وجود هوادار در ایران است.

برنامه سالانه «همیاری» منافقین نیز با هدف نمایش وجود هواداران زیاد در داخل ایران برگزار می‌شود. نکته جالب، افشاگری اعضای جداشده درباره این برنامه است، به گفته آنان، همه تماس‌هایی که در برنامه همیاری به عنوان تماس از ایران یا ایرانیان سایر نقاط جهان پخش می‌شود در واقع جعلی است و حاصل صحبت‌های عضوی دیگر از اتاقی مجاور استودیو است. این نوع درآمد که در واقع از کلاهبرداری حاصل می‌شود را می‌توان شریان مالی فرعی سازمان دانست، در کنار آن، شریان اصلی از راه مزدوری و بودجه دولت‌های متخاصم با نظام ایران؛ مانند آمریکا، عربستان سعودی و برخی کشورهای مرتجع منطقه و دولت‌های غربی تأمین می‌شود.

مجموع این مبالغ به علاوه درآمد فروش نفت اهدایی صدام در طول ۲۵ سال حضور در عراق که به سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشورهای مختلف انجامیده، منابع مالی بالایی را در اختیار فرقه قرار داده است.

با چنین درآمدهایی، نگاهی به درون فرقه منظره‌ای از فقر و بدبختی مطلق اعضا در برابر غنای غیرقابل تصور سرکردگان را نشان می‌دهد.

برای نمونه، مقایسه شیوه لباس پوشیدن اعضا با سرکردگان، تفاوت وضعیت زندگی و نحوه استفاده از این پول‌ها را آشکار می‌کند، اعضای سازمان تنها دو دست لباس یک شکل دارند که یکی بسیار مندرس برای کارهای روزانه و دیگری نو برای همایش‌های جلوی دوربین است، در حالی که هزینه لباس، عمل‌های زیبایی، سفرها، ماساژ و خوراک مریم رجوی در برخی موارد از شاهان و شاهزادگان مشهور دنیا نیز فراتر رفته و بخش قابل توجهی از درآمد روزانه اعضا از تکدی‌گری خیابانی را به خود اختصاص می‌دهد.

در حالی که سازمان بر اثر کمک‌های خارجی و فروش مواد مخدر وضعیت مالی خوبی دارد اما اعضای سازمان در کمپ تروریستی اشرف سه در یک وضعیت حیوانی حتی از حداقل امکانات رفاهی برخوردار نیستند و به گفته اعضای جدا شده، بر اساس رفتاری فرقه‌ای با هدف مدیون‌سازی و شرمنده‌سازی، بابت هر وعده غذایی به آنان گفته می‌شود که این لقمه‌ها را از صدقه سر مریم و مسعود دارید!

در آن‌سو سرکرده منافقین در اوج بریز و بپاش زندگی می‌کند. گوشه‌ای از این تفاوت عجیب را می‌توان پس از تخلیه کامل پادگان اشرف و باز شدن درهای مقر ۴۹ (محل اختفای مسعود رجوی) دید.

اعضای جداشده‌ای مانند مریم سنجابی هنگام نخستین بازدید از این مقر، با دیدن ساختمان‌ها و درهای ضد بمباران و ضد زلزله در عمق زمین، مبلمان بسیار گران‌قیمت و حتی باقی‌مانده فاسد سوسیس و کالباس‌های خارجی در یخچال‌ها، از زندگی سخت خود در سال‌های حضور در پادگان اشرف سخن گفتند.

مریم سنجابی در خاطراتش می‌گوید مدت‌ها در پادگان اشرف عنوان می‌شد سازمان با مشکل مالی روبه‌روست و اعضا موظف شدند یک وعده غذای روزانه خود را از گیاهی خودرو به نام پنیرک تأمین کنند.

امروز در آلبانی نیز شرایط زندگی اعضا در پایین‌ترین سطح مایحتاج روزانه از جمله غذا، لباس، لوازم بهداشتی و مانند آن قرار دارد. یکی از نقاط مشترک افشاگری‌های اعضای جداشده همین زندگی بسیار سخت و طاقت‌فرسا در فرقه رجوی است.

به گزارش مشرق، اکثریت این اعضا به دلیل ساختار تشکیلاتی و فرقه‌ای منافقین از چنین تفاوت‌هایی در نوع زندگی سران با اعضا بی‌خبرند و تنها پس از فرار از فرقه متوجه می‌شوند عمر و زندگی خود را برای مطامع و لذات سرکرده جنایتکار صرف کرده‌اند.