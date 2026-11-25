۱- دولت دست‌نشانده آل‌خلیفه در بحرین، علاوه‌ بر جنایات فراوانی که علیه مردم مظلوم این بخش جدا افتاده از ایران مرتکب شده است، اخیرا نزدیک به ۶۰ تن از عالمان شیعه بحرین را به حبس ابد محکوم کرده است. این جنایت در حالی صورت می‌پذیرد که عالمان شیعه بحرینی نیز همسو و هم‌عهد با سایر مردم بحرین به حاکمیت آمریکا و رژیم صهیونیستی بر دولت دست‌نشانده بحرین و مشارکت آل‌خلیفه در حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و غزه اعتراض داشته و دارند. گفتنی است که ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین مستقر است و «‌حمد بن عیسی‌» امیر دست‌نشانده بحرین

نه فقط روابط نزدیکی با رژیم صهیونیستی دارد، بلکه در قالب یکی از ماموران دست‌نشانده آمریکا و این رژیم شناخته می‌شود. این روزها صدور احکام سنگین علیه علمای شیعه بحرین، موجی از واکنش‌ها و اعتراض‌ها را در داخل و خارج بحرین برانگیخته است؛ واکنش‌هایی که بار دیگر سیاست‌های رژیم آل‌خلیفه و پیامدهای آن برای جامعه بحرین را در کانون توجه قرار داده است. در این باره باید گفت که؛

۲- پیش از این در یکی از یادداشت‌های کیهان آورده بودیم که «‌بحرین بخشی از خاک ایران بوده است که در جریان یک زد و بند غیرقانونی میان شاه معدوم و دولت‌های آمریکا و انگلیس از ایران جدا شده است و امروزه اصلی‌ترین پرونده باز درباره بحرین بازگشت این استان جدا شده از ایران به سرزمین اصلی و مادری آن، یعنی ایران اسلامی است و بدیهی است که این حق مسلم ایران و مردم استان جدا شده آن نباید و نمی‌تواند نادیده گرفته شود. در مذاکرات وطن‌فروشانه محمدرضا با دولت‌های آمریکا و انگلیس آمده بود که جدایي بحرین از ایران و یا استمرار حاکمیت ایران با پاسخ آری یا نه در میان مردم بحرین به همه‌پرسی (رفراندوم) گذارده شود. این همه‌پرسی از مردم بحرین صورت نپذیرفت بلکه با ترفند مشترک انگلیس و سازمان ملل، به جای همه‌پرسی از مردم بحرین نظر سران چند قبیله (و نه حتی همه قبایل‌) را صورتجلسه کردند و نهایتاً با تصمیم زورگویانه انگلیس و آمریکا، حاکمیت بحرین به آل‌خلیفه که پیش از آن در بیابان‌های نجد به راهزنی مشغول بودند واگذار شد! تمامی اسناد موجود که به آسانی قابل دسترسی است نشان می‌دهد که اگرچه محمدرضای پلید دست به خیانت بزرگی زده بود ولی مسیری که برای انجام این خیانت و تامین وجهه به اصطلاح قانونی آن طی شده است با آنچه در اسناد مربوط به رفراندوم آمده است نه فقط ناهمخوان است بلکه متناقض نیز هست و رفراندومی صورت نپذیرفته است. از این روی بحرین همچنان بخشی غیر‌قابل تفکیک از سرزمین ایران است که باید بازپس گرفته شود. برخی نیز انجام رفراندوم انجام نشده را پیشنهاد کرده و می‌کنند که نتیجه قطعی آن به آسانی قابل درک است و آمریکا با سلطه‌ای که بر سازمان ملل دارد به شدت از

مطرح شدن این پیشنهاد جلوگیری کرده است.

۳- اشاره به این نکته ضروری است که آمریکا و انگلیس در بحرین نیز از طرحی نزدیک به طرح اشغال فلسطین استفاده کرده‌اند. با این توضیح که بسیاری از ساکنان کنونی بحرین هویت بحرینی ندارند و از کشورهای دیگر به آنجا کوچ داده شده‌اند و بدیهی است که اگر قرار بر همه‌پرسی باشد غیر‌بحرینی‌ها (از جمله آل‌خلیفه‌) حق شرکت در آن را ندارند.

۴- شواهد بسیاری حکایت از آن دارند که مردم بحرین کماکان اصالت ایرانی خود را حفظ کرده‌اند. گفتنی است، چند سال قبل یکی از همکارانمان در روزنامه کیهان عربی که به بحرین رفته بود با دندان درد شدیدی رو‌به‌رو شده و برای تهیه قرص مسکّن به خیابان‌های منامه می‌رود و از چند جوان که کنار خیابان ایستاده بودند آدرس داروخانه را می‌پرسد. ایشان نام داروخانه را به زبان عربی «صیدلیه‌» بیان می‌کند و جوانان می‌گویند: بگو داروخانه، چرا صیدلیه؟ ما زبان وطن خود را فراموش نمی‌کنیم.

و بالاخره، انتظار آن است که دولت محترم جمهوری اسلامی ایران با تدوین یک شکوائيه و با تکیه و تاکید بر اسناد ساختگی و تقلبی واگذاری بحرین به آل‌خلیفه، این قطعه جدا شده از ایران را به وطن اصلی بازگرداند. دولت محترم می‌تواند به خواست بارها اعلام شده مردم بحرین برای بازگشت به وطن اصلی خود نیز استناد کند.

حسین شریعتمداری