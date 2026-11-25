گفت: از ترامپ چه خبر؟!

گفتم: روزی چندتا توئیت می‌زنه و با ردیف کردن یک مشت

چرت و پرت و دروغ‌های شاخدار از خودش تعریف می‌کنه!

گفت: کجای زندگی این مردک پلید و کدام سابقه و کدام کارش تعریف داره؟!

گفتم: در مصاحبه‌ای گفته است؛ اگر من مهم و اثرگذار نبودم، این همه در رسانه‌ها مطرح نبودم!

گفت: عجب ‌هالو هفت شنبه‌ای است؟! همه دنیا او را پلید و جنایتکار معرفی می‌کنند و در خود آمریکا خواستار برکناری و محاکمه او هستند.

گفتم: یارو الاغش را به بازار مال‌فروشان برده و برای فروش به دست دلال سپرده بود. مشتری‌ها اگر از جلو می‌آمدند‌، گازشان می‌گرفت و اگر از عقب نزدیک می‌شدند به آنها جفتک می‌زد. دلال به صاحب الاغ گفت؛ هیچ‌کس این حیوان چموش را نمی‌خرد. مال بد بیخ ریش صاحبش. صاحب الاغ گفت؛ من هم برای فروش نیاورده‌ام! فقط می‌خواستم مردم ببینند که من از دست این حیوان چه می‌کشم؟!