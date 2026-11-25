* امیرالمؤمنین می‌فرماید: دینت را به وسیله دنیایت حفظ کن تا در هر دوی آنها سود کنی، و دینت را وسیله حفظ دنیایت قرار نده که در هر دوی آنها زیان خواهی دید. (مستدرك الوسائل، ج‌12، ص6)

صنعتی

* امام راحل(ره) در وصف خانواده شهدا فرمودند: «شما (خانواده‌های شهدا) چشم و چراغ این ملتید. خانواده‌های شهدا، تا همیشۀ تاریخ این مشعل‌داران راه اولیا، افتخار روشنایی طرق الی‌الله‌ را به عهده گرفته‌اند.» خوشا به سعادت شما خانواده‌های معظم شهدا که این چنین مورد تکریم نایب امام زمان عجل‌الله تعالی فرجه قرار گرفتید.

عرب‌سرخی

* از مسئولان قوا درخواست می‌شود در این شرایطی که قرار داریم این توصیه امام شهید را در دستور کار خود قرار دهند که فرمود: «مسئولان و صاحبان قلم و بیان، راویان قدرت و قوت باشند و نه راوی ضعف‌ها.» 17/6/1404

حسین‌آبادی

* هیچ انسان عاقلی موافق جنگ نیست و مردم مبعوث هم هرگز مخالف صلح عادلانه‌ای که منافع کشور را به شکل منطقی و منصفانه تأمین نماید، نیستند. اما متأسفانه دشمن غدار راهی جز جنگیدن باقی نگذاشته است. تسلیم در مرام ملت ما نیست.

هدایتی

* یکی از توصیه‌های مؤکد امام شهید (رضوان‌الله تعالی) در مقاطع مختلف به ویژه در آستانه ورود به دهه مبارک فجر هر سال، ضرورت معرفی دستاوردهای انقلاب اسلامی به مردم و به ویژه نسل جوان بود که طبیعتا دستگاه‌های مختلف از جمله؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسانه ملی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای اسلامی شهرها و روستاها، شهرداری‌ها و.... در تحقق آن نقش اصلی را برعهده‌ دارند که امید است از عهده آن برآیند.

شریفی

* علی‌رغم تصویرسازی رسانه‌ای و تبلیغات مسموم دشمن، کارنامه چهار دهه‌ای بسیج این شجره طیبه نشان می‌دهد که این نهاد مولود انقلاب اسلامی، امروز به الگویی کارآمد برای جبهه مقاومت در سراسر منطقه تبدیل شده است.

برازنده

*شکست مفتضحانه جمهوری‌خواهان و به ویژه شخص ترامپ در انتخابات میاندوره‌ای کنگره آمریکا که به اعتراف همگان به دلیل تاثیر شکست در پرونده ایران بوده است، باعث شده آمریکا تصمیم به تاسیس واحد جدید ارتش آمریکا با عنوان دروازه آهنین بگیرد تا از طریق این اقدامات، حالت موازنه گونه‌ای برای مذاکرات داشته و به نوعی دست برابر در فرآیند مذاکرات داشته باشد.

صدرایی

*احزاب و سازمان‌های مسلح اپوزیسیون و تجزیه‌طلب کُرد که دهه‌ها در این نوار مستقر بوده‌اند، اکنون زیر فشار دیپلماتیک و اطلاعاتی و میدانی کشورمان قرار گرفته‌اند. به طوری که ایران در این معادله، با تکیه بر توافق امنیتی با بغداد و فشار میدانی و دیپلماتیک، توانسته معادله را به نفع امنیت ملی خود تغییر دهد و گروه‌های مسلح تجزیه‌طلب را در موضع انفعال قرار دهد.

سپهری‌نیا

*در خاطرات شهید طهرانی مقدم آمده که می‌گوید به خانمم گفتم، این‌هایی که الان چوب لای چرخم می‌کنند ۱۵ سال دیگه می‌فهمند ما چه کار کردیم. به این شهید والامقام عرض می‌کنیم امروز همه فهمیدند آن چرخ حاج حسن چطور ایران را سرپا نگه‌ داشت. امام شهید چه زیبا خطاب به مادر تهرانی مقدم فرمودند پسر شما برای نظام برکت بود.

وارسته

* مسئولان وزارت نیرو اعلام کردند امسال با این که ۴۷۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های ما طی جنگ مورد اصابت دشمن قرار گرفت، اما میزان برقی که به صنایع داده شد، نسبت به مشابه سال گذشته ۱۱ درصد بیشتر بوده است. به عنوان یک تولید‌کننده، تلاش مهندسین و کارکنان این وزارتخانه در جهت بهبود وضعیت را ارج نهاده و از طریق این ستون از زحمت‌های این عزیزان قدردانی ‌می‌کنیم.

اکبری‌اقدم

*ترامپ در مصاحبه اخیرش گفته ونزوئلا دارایی تازه آمریکاست. چه بخواهند چه نخواهند. این یک کاسبی بود. عرض می‌کنم اگر مقاومت جانانه ملت ما نبود‌، ترامپ، امروز همین جملات را برای ایران و ما به کار می‌برد.

رزمجو

* تاکر کارلسون، مجری و تحلیلگر سرشناس آمریکایی می‌گوید؛ «جنگ با ایران در راستای منافع ایالات متحده نیست. این جنگ برای آمریکا و جهان مخرب است، اما بیش از همه به خود آمریکا آسیب می‌زند.» با این حال رئیس‌جمهور قماربازتان فقط به منافع و ثروت خود فکر می‌کند!

مرجانی

*بدمصرفی و اسراف، آرام‌آرام زنگ خطر اتمام منابع را به صدا خواهد آورد. با این حال، هنوز هم دیر نشده است. اگر با اراده‌ای جمعی، به سمت فرهنگ صحیح مصرف گام برداریم، می‌توانیم فرصتی دوباره برای آیندگان بسازیم.

قاسم‌خانی

*تجربه‌ چهل ‌و چند سال انقلاب نشان می‌دهد هر جا به محاسبات الهی تکیه کردیم، پیش رفتیم. و هر جا محاسبات الهی را «غیرکارشناسی» خواندیم، عقب ماندیم.

حاجی‌بیک

*مسئله راهبردی ایران، صرفاً بر پایان دادن به جنگ نباید تنظیم و تعریف بشود‌، بلکه باید شرایطی ایجاد کرد که آمریکا اساساً انگیزه و امکان تکرار تجاوز را از دست بدهد. تجربه نشان داده آتش‌بس بدون تغییر محاسبات دشمن و شکل‌گیری بازدارندگی مؤثر، ممکن است به فرصتی برای تجدید قوا و آغاز دور تازه‌ای از جنگ تبدیل شود.

گشتاسبی

*امروز در کشور هیچ بن‌بستی وجود ندارد و اداره کشور با وجود تحریم‌ها و محاصره‌ای که با آن مواجه هستیم، با استفاده از ظرفیت‌های داخلی کاملاً امکان‌پذیر است.

عالیوند

*هر فرد، گروه یا جریانی که در اوج نبرد، خنجر تخریب را به پشت مدافعان نظامی و امنیتی و خادمان اجرائی کشور فرود آورد، عملاً خط مقدم دفاع را تضعیف کرده است، چه این کار را از سر جهل و تعصب انجام دهد و چه بر اساس خط‌دهی هدفمند.

خشنود

*خوشبختانه دستاوردهای جوانان ایرانی در حوزه‌های برد موشکی، پهپادهای دوربرد و جنگ الکترونیک به حدی است که امکان هدف قرار دادن یا نشاندن سالم پهپادهای پیشرفته دشمن را در مناطقی همچون هرمز و قشم فراهم کرده است.

صمیمی

*به رغم انتقادهایی که به دولت و دولتمردان دارم ولی باید گفت اینکه دولت و دولتی‌ها توانسته‌اند در این کارزار سخت، آب، برق، گاز، نان و بنزین مردم را با وجود تمام فشارها و آسیب‌های وارده‌ به زیرساخت‌ها سرپا نگهدارد و جریان زندگی روزمره را حفظ کند، کارنامه مثبتی است. هر چند گرانی‌ها و نبود نظارت مؤثر بر قیمت‌ها، زندگی را بر مردم سخت کرده است که باید برای آن چاره‌ای کارساز و فوری بیندیشند.

الوانی

* دولت هرچه انتخاب و انتصابی انجام می‌دهد‌، از اصلاح‌طلبان و برخی دور و بری‌های فتنه‌گران‌ است، اگر دولت وفاقِ تشکیل شده است، از افراد خارج از طیف خود هم انتخاب و انتصاب بکنند.

نیرومند

*پل پیلار، تحلیلگر ارشد پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا)، در یادداشتی تحلیلی نوشته که ترامپ با ارزیابی عملیات نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز و مسدودسازی بخش عمده‌ای از صادرات نفت و واردات ایران، تصور می‌کند منازعه به بن‌بست نرسیده و واشنگتن دست بالا را دارد. در حالی که وقتی حکومتی باور دارد طرف مقابل کمر به نابودی‌اش بسته است، هیچ انگیزه‌ای برای واگذاری امتیاز نمی‌بیند. وی در پایان نتیجه‌گیری کرده تنها راه واقع‌بینانه و در دسترس برای مهار این بحران، تن دادن به یک توافق است.

زواره‌ای

*آمریکایی‌ها باید بدانند ایران دیگر بدون تضمین‌های عملی به میز مذاکره باز نخواهد گشت. اما اگر آمریکا به شروطی که جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده پایبند بماند، به آن‌ها وفادار باشد و تضمین‌های اجرائی محکمی نیز برای آن‌ها در نظر بگیرد، راه برای مذاکره مستقیم و حل‌وفصل سایر مشکلات می‌تواند باز شود.

ظفردوست

* قریب به اتفاق اندیشمندان و صاحب‌نظران روابط بین‌الملل، بر این باورند که جهان در حال عبور از دوره قدیم به یک دوره جدید است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیت‌های راهبردی خود، امروز به یکی از ستون‌های اصلی نظم نوظهور منطقه تبدیل شده و هر ترتیبات امنیتی یا اقتصادی بدون حضور و نقش‌آفرینی آن، محکوم به شکست خواهد بود.

مردانپور