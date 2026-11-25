سرویس خارجی-

یالتای دوم؟

شهر «شنژن» چین روز (پنجشنبه ۲۸ آبان) شاهد یکی از نشست‌های مهم جهان بود. جایی که «شی جین‌پینگ»، «ولادیمیر پوتین» و «دونالد ترامپ» سران چین، روسیه و آمریکا گرد هم

آمدند. پس از انتشار خبر نشست سه‌جانبه رهبران آمریکا، روسیه و چین، این رویداد در میان اهالی رسانه با «کنفرانس یالتا» در سال ۱۹۴۵ مقایسه شد که در آن رقابت قدرت‌های بزرگ برای بازتعریف نظم بین‌المللی شدت گرفت. برخی حتی در ایران و پیش از برگزاری این نشست با راه ‌انداختن موجی رسانه‌ای این گمانه را به‌جد مطرح کردند که قرار است در یالتای جدید ایران قربانی شود و قدرت‌های بزرگ جهانی (آمریکا، چین و روسیه) دوباره مثل یالتا ایران را به‌عنوان «کیک نظم نوین» میان خود تقسیم می‌کنند.

در فوریه ۱۹۴۵، زمانی که جنگ جهانی دوم به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شد، «فرانکلین روزولت»، «وینستون چرچیل» و «ژوزف استالین» سران آمریکا، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی، در شهر یالتا در شبه‌جزیره کریمه گرد هم آمدند تا درباره آینده جهان پس از جنگ تصمیم‌گیری کنند. در یالتا، درباره تقسیم آلمان، آینده اروپای شرقی، وضعیت لهستان، تأسیس سازمان ملل متحد و ورود شوروی به جنگ علیه ژاپن توافق‌هایی صورت گرفت. اگرچه این کنفرانس به معنای تقسیم رسمی جهان میان سه قدرت نبود، اما تصمیمات آن عملاً به تثبیت حوزه‌های نفوذ آمریکا و شوروی و شکل‌گیری نظمی انجامید که چند سال بعد با آغاز جنگ سرد، جهان را به دو بلوک رقیب تقسیم کرد. پنجشنبه ۲۸ آبان بیش از هشت دهه پس از آن نشست تاریخی، سران آمریکا، روسیه و چین دوباره دیدار کردند؛ نشستی که برخی رسانه‌ها از آن با عنوان «یالتای جدید» یاد کردند، با این وجود کارشناسان بر این باور هستند که نشست «شنژن» هیچ ظرفیتی برای تبدیل شدن به یالتای دوم نداشت و قرار هم نبود که در آن کیکی تقسیم شود چرا که جهان نسبت به ۱۹۴۵ عوض شده است. آمریکا دیگر آمریکای سابق نیست و ایران هم ایران گذشته نیست. به گفته کارشناسان در سال ۱۹۴۵، آمریکا، بریتانیا و شوروی در یک ائتلاف نظامی علیه دشمن مشترک قرار داشتند و پیروزی در جنگ، زمینه لازم برای مذاکره درباره نظم پس از آن را فراهم کرده بود. اما امروز آمریکا، روسیه و چین نه متحد یکدیگر، بلکه رقبایی هستند که در برخی موضوعات منافع مشترک و در بسیاری از مسائل اختلافات راهبردی دارند. از سوی دیگر موازنه قدرت جهانی دیگر به دو یا سه بازیگر محدود نیست. دنیای امروز دیگر مانند زمان پس از جنگ جهانی و جنگ سرد نیست که جهان به دو قسمت تبدیل شده باشد. اتحادیه اروپا و قدرت‌های منطقه‌ای در جهان مانند ایران، هند، ترکیه، آفریقای جنوبی و برزیل هر کدام ظرفیت تأثیرگذاری بر تحولات بین‌المللی را دارند. همچنین درهم‌تنیدگی اقتصاد جهانی، وابستگی متقابل کشورها و پیچیدگی نهادهای بین‌المللی نیز امکان بازطراحی یک‌جانبه نظم جهانی را دشوارتر کرده است. به گفته کارشناسان شاید تنها نتیجه ملموس این نشست مدیریت تنش بین این سه قدرت جهانی و گرفتن عکس یادگاری برای استفاده‌های بعدی ترامپ بود چرا که وی به دلیل شکست در جنگ ایران و به دنبال آن شکست سنگین حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای به این عکس یادگاری برای نمایش قدرت نداشته خود به‌شدت نیاز داشت.

نشستی بدون دستاورد ملموس

علی‌رغم تمامی گمانه‌زنی‌های انجام‌شده و همان‌طور که کارشناسان هم پیش‌بینی کرده بودند نشست «شنژن» به یالتای دوم تبدیل نشد. در بیانیه پایانی هم هیچ خبری از ایران نبود. برخلاف پیش‌بینی‌ها نه خبری از دیکته به ایران درباره تنگه هرمز بود و نه نشانی از دستور سه قدرت به ایران درباره لزوم توقف غنی‌سازی. رسانه‌های غربی هم بعد از این نشست اعلام کردند که علی‌رغم سروصدای بسیار درباره برگزاری این نشست اما نشست «شنژن» بدون دستاورد ملموسی به پایان رسید و بیشتر جنبه نمادین داشت. نیویورک تایمز در این باره نوشته است: این دیدار با وجود نمایش صمیمیت و اظهارات امیدوارکننده درباره صلح، به دستاورد ملموسی در مهم‌ترین پرونده‌های بین‌المللی منجر نشد. به نوشته این روزنامه، ترامپ در نشست ۸۰ دقیقه‌ای سه رهبر درباره کاهش تسلیحات هسته‌ای سخن گفت، اما بدون ارائه طرح مشخص یا ترسیم مسیر عملی برای خلع سلاح، صرفاً بر ادامه گفت‌وگوها تأکید کرد. نیویورک‌تایمز نوشت دستاورد اصلی ترامپ از این نشست، فرصتی برای نمایش روابط دوستانه با شی و پوتین و ثبت تصاویر دیپلماتیک بود؛ در حالی که هیچ پیشرفت تازه‌ای در مذاکرات پایان جنگ اوکراین اعلام نشد. پوتین نیز پس از دیدار تأکید کرد که قصد مذاکره با اوکراین را ندارد. این روزنامه همچنین خاطرنشان کرد که میزبانی تشریفاتی چین و استقبال گرم از ترامپ، به او امکان داد از بهبود روابط شخصی با شی سخن بگوید؛ در حالی که رئیس‌جمهور چین بر ضرورت اقدامات عملی برای اجرای توافق‌های دو طرف تأکید کرد. به نوشته نیویورک‌تایمز، ترامپ در این سفر بار دیگر پوتین را دوست خود خواند و با بازگرداندن او به صحنه دیپلماسی قدرت‌های بزرگ، فرصتی برای کاهش انزوای بین‌المللی رهبر روسیه فراهم کرد؛ بی‌آنکه نتیجه‌ای ملموس در مسیر پایان جنگ اوکراین به دست آید. به نوشته این رسانه حتی مقامات کاخ سفید در پیش‌بینی‌های خود برای این نشست محتاطانه عمل کردند و سطح انتظارات چنان پایین تعیین شده بود که در ابتدا اعلام شد ترامپ به هیچ وجه موضوع جنگ اوکراین را با دو رئیس‌جمهوری دیگر مطرح نخواهد کرد، هرچند وی در نهایت این کار را کرد. خبرگزاری فرانسه هم نوشت نشست سه‌جانبه دونالد ترامپ، ولادیمیر پوتین و شی جین‌پینگ بیشتر از اینکه نتایج ملموس داشته باشد، نمادین بود. پاتریشیا کیم، کارشناس سیاست خارجی چین در مؤسسه بروکینگز آمریکا، تأکید کرده است که «نبود دستاوردهای چشمگیر در این نشست ممکن است با منافع چین سازگار باشد؛ چراکه پکن تمایلی ندارد از نقش میزبانی و گردهم‌آوردن قدرت‌ها فراتر برود.»

فرصتی برای عکس یادگاری

«جیمز پالمر»، معاون سردبیر نشریه فارن پالیسی در یادداشتی تحلیلی درباره پایان بدون نتیجه این نشست نوشته است: نخستین نشست سه‌جانبه رهبران چین، روسیه و ایالات متحده در حاشیه اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا-پاسفیک (اپک) در شنژن، همان‌طور که انتظار می‌رفت، چیزی بیش از یک فرصت برای عکس یادگاری نبود. با این حال، هر سه رهبر از تصاویر منتشرشده راضی خواهند بود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که هنوز از شکست سنگین حزبش در انتخابات میان‌دوره‌ای آسیب دیده است، فرصت یافت در نقش یک دولتمرد جهانی ظاهر شود. در کنار او، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه توانست نقش صلح‌ساز را بازی کند و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین نیز در قامت فردی ظاهر شد که مدیریت صحنه را در دست دارد؛ تصویری که امروز بیش از گذشته به واقعیت نزدیک است. فارن پالیسی می‌افزاید: پیش از برگزاری نشست، گمانه‌زنی‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه دیدار شنژن ممکن است به کنفرانس یالتای جدید تبدیل شود؛ نشستی که در سال ۱۹۴۵ میان سه پیروز اصلی جنگ جهانی دوم برای تقسیم اروپا برگزار شد. تصور اینکه تکرار یالتا اساساً ممکن است، به شکل بنیادینی نادرست است؛ چرا که دو قدرت از این سه کشور امروز درگیر جنگ‌های انتخابی و از نظر اقتصادی ویرانگر علیه کشورهای کوچک‌تر هستند. نکته کلیدی آن است که جهان دیگر در اختیار این سه کشور نیست تا آن را میان خود تقسیم کنند. ترامپ نمی‌تواند اوکراین را وادار به تسلیم کند یا تایوان را به پکن بسپارد، پوتین توان احیای شکوه شوروی با زور را ندارد و چین نیز با وجود تمام لفاظی‌ها هنوز نتوانسته تایوان را مطیع خود سازد. این قیاس تاریخی همچنین نادیده می‌گیرد که قدرت‌های بزرگ امروز تا چه اندازه از همتایان سال ۱۹۴۵ خود ضعیف‌ترند؛ زمانی که ارتش شوروی بزرگ‌ترین ارتش جهان بود، اقتصاد آمریکا از مجموع کل جهان توسعه‌یافته بزرگ‌تر بود و بریتانیا همچنان بر امپراتوری‌ای با یک‌چهارم جمعیت جهان حکم می‌راند. حتی معامله یالتا نیز دوام نیاورد و به‌جای صلح پایدار، بستر جنگ سرد و خون‌ریزی از کره تا مجارستان را فراهم کرد. از این رو، دستیابی به یک معامله بزرگ میان چین، روسیه و آمریکا در شرایط امروز حتی بعیدتر است. فارن پالیسی با اشاره به محتوای بیانیه پایانی تأکید می‌کند که با وجود تمام صحبت‌ها درباره نظم نوین جهانی، نشست شنژن دستاورد ملموس چندانی نداشت. سه قدرت به‌صورت اسمی توافق کردند درباره کاهش ریسک‌های هسته‌ای گفت‌وگو کنند، اما در غیاب کار دیپلماتیک پیشین و با توجه به تفاوت چشمگیر در اندازه زرادخانه‌های آن‌ها، نتیجه قابل توجهی از این توافق حاصل نخواهد شد.

نشستی بدون حضور اروپا

«میدل ایست آی» هم در مقاله‌ای با اشاره به شکست نشست سه‌جانبه سران سه کشور می‌نویسد: «نخستین نشست سه‌جانبه آمریکا، روسیه و چین به صدور بیانیه‌ای کم‌محتوا انجامید و هیچ توافقی برای تقسیم جهان میان این قدرت‌ها حاصل نشد. بااین‌حال، شاید نفس برگزاری چنین نشستی با حضور سه قدرت در یک میز و بدون حضور اروپایی‌ها، بیش از هر چیزی که آن‌ها امضا کردند، اهمیت داشته باشد. در فوریه ۱۹۴۵، فرانکلین روزولت، رئیس‌جمهور آمریکا، وینستون چرچیل، نخست‌وزیر بریتانیا، و ژوزف استالین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، در یالتا گرد هم آمدند تا درباره شکل‌گیری نظم جهانی پس از جنگ تصمیم‌گیری کنند. هشت دهه بعد، دونالد ترامپ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین، در حاشیه نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) در شنژن، پشت یک میز نشستند. این نخستین دیدار سه‌جانبه رهبران آمریکا، چین و روسیه در تاریخ بود. مقایسه این دو رویداد اجتناب‌ناپذیر بود. بااین‌حال، پس از حدود ۹۰ دقیقه گفت‌وگو، حاصل نشست بسیار محدودتر از انتظارات بود: یک «بیانیه چهارماده‌ای در مسیر صلح». متن این بیانیه نشان می‌دهد رویدادی که قرار بود تاریخی باشد، در عمل چیزی بیش از فرصتی برای گرفتن عکس یادگاری نبود.

میدل ایست آی می‌افزاید: این اتفاق، تصویر دیگری را به یاد می‌آورد؛ عکسی که ۲۵ سال پیش، در سپتامبر ۲۰۰۰، در جریان نشست سران سازمان ملل متحد در نیویورک، صفحه نخست روزنامه نیویورک تایمز را به خود اختصاص داد. نشستی که قرار بود آغازگر عصری تازه با محوریت «اهداف توسعه هزاره» باشد. نیویورک تایمز به‌جای انتشار تصویری از تالار مجمع عمومی سازمان ملل، عکسی از رهبران پنج کشور عضو دائم شورای امنیت این سازمان را انتخاب کرد که در خارج از محل برگزاری نشست، دور یک میز نشسته بودند. این تصویر به‌روشنی به خوانندگان نشان می‌داد که در واقع چه کسانی گردانندگان اصلی صحنه هستند. ۲۶ سال بعد، شمار رهبران حاضر از پنج نفر به سه نفر کاهش یافته بود؛ دو قدرت اروپایی، یعنی بریتانیا و فرانسه، غایب بودند و کل اتحادیه اروپا نیز از این جمع کنار گذاشته شده بود.

در ادامه مقاله میدل ایست آی آمده است: این بار شهر شنژن میزبان رویدادی مهم بود؛ شهری که امروزه از پیشرفته‌ترین شهرهای جهان از نظر فناوری به شمار می‌رود، اما چند دهه پیش چیزی جز یک روستای ماهیگیری نبود. نکته جالب اینکه پوتین تنها رهبری بود که در هر دو نشست، پشت هر دو میز حضور داشت. اگر برای نمادها اهمیتی قائل باشیم، به نظر می‌رسد چین و روسیه برندگان واقعی این رویداد باشند. همان‌طور که شی جین‌پینگ در مارس ۲۰۲۳، پس از دیدار با پوتین در مسکو، به او گفته بود: «در حال حاضر تغییراتی در جریان است که نمونه آن را در ۱۰۰ سال گذشته ندیده‌ایم و ما کسانی هستیم که با همکاری یکدیگر این تغییرات را رقم می‌زنیم». در یالتا، آمریکا، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی درباره ترتیبات پس از جنگی توافق کردند که پیش‌تر در آن پیروز شده بودند. اما در شنژن، نه جنگ روسیه و اوکراین و نه درگیری آمریکا و ایران به نتایج معناداری منتهی نشد. رهبران سه کشور همچنین به موضوع رویارویی قریب‌الوقوع میان آمریکا و چین نپرداختند.

به نوشته میدل ایست آی بیانیه نهایی نشست آن‌قدر کوتاه بود که می‌توان محتوای آن را در چند جمله خلاصه کرد. نخست، سه رهبر متعهد شدند سازمان ملل را اصلاح کنند تا این سازمان بتواند «به‌طور مؤثرتری به چالش‌های جهانی پاسخ دهد». هدفی که آن‌ها از اوایل دهه ۱۹۹۰ تاکنون دنبال کرده‌اند، اما تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. دوم، آن‌ها وعده دادند تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده را افزایش دهند و بر اهمیت جریان باثبات انرژی تأکید کردند. اگر این وعده واقعاً عملی شود، تنها دستاورد ملموس این نشست خواهد بود. سوم، آن‌ها اعلام کردند که رضایت دولت‌ها و مصونیت مقامات دولتی از «اهمیتی فوق‌العاده» برخوردار است و هشدار دادند که دیوان کیفری بین‌المللی و نهادهای مشابه «نباید از صلاحیت قضایی خود سوءاستفاده کنند». در نگاه نخست، این موضع امتیازی به سود پوتین به نظر می‌رسد؛ رهبری که دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت او را صادر کرده است. اما اشاره به «نهادهای مشابه» پرسش‌هایی را مطرح می‌کند. آیا سه رهبر با لحنی غیرمستقیم، نهادهای دیگری مانند دیوان بین‌المللی دادگستری را تهدید می‌کنند؛ نهادی که در حال بررسی اقدامات اسرائیل در غزه به‌عنوان مصداق احتمالی نسل‌کشی است؟ گذشت زمان پاسخ این پرسش را روشن خواهد کرد. در نهایت، این بیانیه بار دیگر تأکید کرد که «جنگ هسته‌ای قابل پیروزی نیست و هرگز نباید آغاز شود» و از آغاز گفت‌وگویی سه‌جانبه برای کاهش خطرات هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای خبر داد. بااین‌حال، هیچ اشاره‌ای به محدود کردن یا کاهش زرادخانه‌های هسته‌ای خود این سه کشور نشده بود. آنچه در این بیانیه غایب بود، گویاتر از مطالبی بود که در آن آمده بود. اوکراین، ایران، کره شمالی، غزه، تایوان و هوش مصنوعی؛ یعنی همان مناقشات و کانون‌های بحرانی که واقعاً امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کنند، هیچ‌کدام در این بیانیه مورد اشاره قرار نگرفتند.

میدل ایست آی می‌افزاید: سه رهبر حتی تعهدی هم برای برگزاری منظم نشست‌های سه‌جانبه ندادند. دلیل اصلی این مسئله به پکن بازمی‌گردد؛ کشوری که میزبان این نشست بود، اما همواره با تشبیه آن به کنفرانس یالتا مخالفت کرده است. تحلیلگران چینی نیز پیش از برگزاری نشست تلاش زیادی کردند تا تأکید کنند که منطق بلوک‌بندی قدرت‌ها و تقسیم جهان به حوزه‌های نفوذ، دیگر کاربردی ندارد. این موضع صرفاً جنبه تبلیغاتی و شعاری ندارد. توافقی رسمی برای تقسیم جهان که بر اساس آن، حوزه نفوذی در اروپای شرقی به روسیه واگذار شود، با سیاست خارجی چین که بر مفاهیمی چون حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها استوار است، سازگاری چندانی نخواهد داشت. شی جین‌پینگ از میزبانی این نشست استقبال کرد، اما حاضر نبود از تقسیم جهان میان قدرت‌ها حمایت کند. نتیجه، صدور متنی بود که به‌گونه‌ای تنظیم شده بود تا هیچ‌یک از طرف‌ها مجبور به واگذاری امتیازی نشوند؛ و دقیقاً به همین دلیل، هیچ مسئله‌ای را نیز حل‌وفصل نمی‌کرد. البته توزیع قدرت اقتصادی میان حاضران در این نشست برابر نبود. بخش عمده وزن اقتصادی این جمع در اختیار آمریکا و چین بود. روسیه با برخورداری از توان هسته‌ای هم‌تراز با دو قدرت دیگر، منابع انرژی و حضور در یک جنگ، در این نشست شرکت کرد؛ اما اقتصاد این کشور از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی، تقریباً هم‌اندازه اقتصاد ایتالیاست. بااین‌حال، قالب سه‌جانبه این نشست به مسکو اعتبار بخشید؛ زیرا روسیه را در جایگاهی هم‌سطح با دو قطب واقعی نظام بین‌الملل قرار داد. همین به‌رسمیت‌شناخته‌شدن جایگاه روسیه، در کنار بار نمادین این نشست، به‌خودی‌خود یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آن برای کرملین بود.

میدل ایست آی می‌افزاید: اگرچه از نظر محتوایی، تشبیه نشست شنژن به کنفرانس یالتا چندان درست نیست، اما از یک جهت به‌طرز نگران‌کننده‌ای مصداق دارد: اتحادیه اروپا، که حجم تجارت خارجی آن در سال ۲۰۲۵ از

۸ تریلیون یورو (معادل ۸.۸ تریلیون دلار) فراتر رفت و حدود ۱۶ درصد از کل تجارت جهان را به خود اختصاص داد؛ رقمی بیشتر از سهم آمریکا یا چین، هیچ جایگاهی در این نشست نداشت. جالب آنکه در بیانیه پایانی نیز حتی یک بار نامی از اروپا برده نشد. نحوه تنظیم و برگزاری برنامه‌های آن روز نیز معنادار بود. هم‌زمان با دیدار سه رهبر در شنژن، حامیان اروپایی اوکراین در برلین گرد هم آمدند تا در نشست «ائتلاف مشتاقان» شرکت کنند. استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ترامپ نیز در این نشست حضور داشتند. به عبارت دیگر، واشنگتن در هر دو نشست نماینده داشت، اما اروپا فقط در یکی از آن‌ها حضور داشت؛ با این تفاوت که رهبر آمریکا در شنژن حضور یافت، نه در برلین و در کنار متحدان رسمی خود. «ژان‌نوئل بارو»، وزیر امور خارجه فرانسه، تلاش کرد اهمیت نشست شنژن را کم‌اهمیت جلوه دهد. او با اشاره به اینکه «این سه رهبر اساساً در همه‌چیز با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند و بنابراین نمی‌توانند بر سر هیچ‌چیزی به توافق برسند»، موضع خود را بیان کرد. این جمله هوشمندانه بود و تا حدی نیز با محتوای بیانیه مطابقت داشت؛ اما شاید درباره اهمیت قالب و چارچوب برگزاری این نشست چندان اطمینان‌بخش نباشد. اهمیت واقعی نشست شنژن نه در توافق‌هایی است که حاصل شد، بلکه در این واقعیت نهفته است که چه کسانی برای رسیدن به توافق ضروری و تعیین‌کننده تلقی شدند. برای سه دهه، این فرض در اتحادیه اروپا حاکم بود که مدیریت مسائل جهانی از سوی قدرت‌های بزرگ - از جمله خطرات هسته‌ای، امنیت انرژی و اصلاح نهادهای بین‌المللی - از مسیر غرب و با مشارکت اروپا به‌عنوان شریکی کوچک‌تر، اما ضروری برای واشنگتن، پیش خواهد رفت. اما ظاهراً دیگر چنین نیست. تماس تلفنی ترامپ با رهبران اروپایی که در برلین گرد هم آمده بودند، آن هم در حالی که او با هواپیما به کشورش بازمی‌گشت، اقدامی نمادین و فاقد هرگونه اهمیت واقعی بود. بنابراین، آیا نشست شنژن پایان یک دوران را رقم زد یا صرفاً تلاشی از سوی سه قدرت برای تضمین سهم خود از کیک قدرت جهانی بود؟ پاسخ صادقانه این است که هر دو؛ اما نه به شکلی که تشبیه این نشست به کنفرانس یالتا القا می‌کند. این نشست از این جهت نشان‌دهنده پایان یک دوران است که سه کشور در بیانیه‌ای رسمی، مبنای لیبرال نظم جهانی پس از سال ۱۹۹۱ را رد کرده‌اند. میدل ایست آی می‌افزاید: هر یک از سه رهبر با هدف متفاوتی به این نشست آمده بود. ترامپ به‌دنبال ثبت تصویری از خود به‌عنوان سیاستمداری اهل معامله بود؛ رهبری که می‌تواند هم‌زمان با هر دو رقیب خود پشت یک میز بنشیند. او همچنین به‌دنبال طرح موضوعاتی مانند انرژی و هوش مصنوعی برای استفاده در تبلیغات داخلی آمریکا بود. پوتین خواهان به‌رسمیت‌شناخته‌شدن جایگاه روسیه به‌عنوان قدرتی همسطح با واشنگتن و پکن بود. او همچنین می‌خواست به کی‌یف و اروپا این پیام ضمنی را منتقل کند که سرنوشت آن‌ها را می‌توان در جایی دیگر و بدون حضور خودشان تعیین کرد. شی جین‌پینگ نیز می‌خواست نشان دهد که پکن اکنون به محل اصلی دیپلماسی قدرت‌های بزرگ تبدیل شده است؛ بی‌آنکه به تعهدی تن دهد که دست چین را در آینده ببندد. هر سه رهبر به عکس یادگاری موردنظر خود رسیدند، اما هیچ‌کدام نتوانستند امتیازی از دیگران بگیرند. بنابراین، آنچه نشست شنژن آغازگر آن است، نه تقسیم جهان به سبک یالتا، بلکه شکل‌گیری نوعی باشگاه قدرت‌هاست: جمعی غیررسمی از قدرت‌های هسته‌ای که هر زمان برایشان مناسب باشد گرد هم می‌آیند، از اعضای خود در برابر قضاوت و فشار خارجی حمایت می‌کنند و با دیگران - از جمله اروپا، اوکراین، ژاپن و هند - نه به‌عنوان طرف‌های مشارکت‌کننده، بلکه به‌عنوان موضوعاتی برای بحث و تصمیم‌گیری برخورد می‌کنند. آن‌ها روی میز مذاکره حضور ندارند، بلکه خودشان موضوع مذاکره‌اند. چنین باشگاه‌هایی برای تأثیرگذاری به معاهده و توافق رسمی نیاز ندارند؛ تنها کافی است دیدار و رایزنی میان اعضای آن‌ها به یک رویه و عادت تبدیل شود. برای پایتخت‌های اروپایی، وسوسه‌انگیز خواهد بود که از کم‌محتوا بودن بیانیه نشست شنژن احساس آسودگی کنند. اما این اشتباه است.

درس اصلی نشست شنژن این نیست که سه قدرت بزرگ درباره سرنوشت اروپا به توافق رسیده‌اند؛ بلکه این است که آن‌ها دیگر برای بحث درباره مسائلی که بر سرنوشت اروپا تأثیر می‌گذارند، نیازی به مشورت با این قاره احساس نمی‌کنند. درحالی‌که نزدیک به پنج سال از آغاز جنگ در قاره اروپا می‌گذرد، رهبران اروپایی هنوز نتوانسته‌اند بر سر تعیین یک نماینده ویژه برای پیگیری مناقشه روسیه و اوکراین به توافق برسند. چند روز پیش، آن‌ها ظاهراً با درک این واقعیت که کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا - که روس‌هراسی متعصب است و حتی از نقش و مشارکت تاریخی اتحاد جماهیر شوروی و چین در پیروزی جنگ جهانی دوم آگاهی نداشت - اساساً برای این مسئولیت صلاحیت ندارد، تصمیم گرفتند هفت نماینده مختلف اروپایی را برای مدیریت مذاکرات انتخاب کنند. به بیان دیگر، آن‌ها سفیدبرفی را کنار گذاشتند و تصمیم گرفتند کار را با هفت کوتوله ادامه دهند! چگونه می‌توانند انتظار داشته باشند که واشنگتن، مسکو و پکن آن‌ها را جدی بگیرند؟

کابوس تمام‌عیار متحدان آمریکا

تارنمای پولیتیکو هم این نشست سه‌جانبه را به دلیل نگرانی از اقدامات یک‌جانبه ترامپ و پایگاه حمایتی ضعیف او در داخل آمریکا در نتیجه شکست در انتخابات کنگره، «کابوسی تمام‌عیار» برای متحدان آسیایی و اروپایی آمریکا توصیف کرده است. پولیتیکو نوشته است: علاقه وافر ترامپ به توافق، نگرانی‌هایی را در بین متحدان آمریکا در خصوص دیدار روز پنجشنبه وی با سران چین و روسیه برانگیخته است. بر اساس این گزارش مقامات و دیپلمات‌های اروپایی و آسیایی می‌گویند نگران هستند که اقدامات یک‌جانبه ترامپ همچون ربودن نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا، آغاز جنگ با ایران و تهدید به تغییر حکومت در کوبا، خطر تأیید طرح‌هایی را از سوی وی افزایش دهد که به زعم آن‌ها، از جاه‌طلبی‌های ترامپ بر سر خاک اوکراین و ادعای پکن درباره تایوان حمایت می‌کند. پولیتیکو می‌افزاید: در این برهه حساس، متحدان آمریکا، ترکیبی از روابط نزدیک ترامپ با دو رهبر اقتدارگرا در چین و روسیه را خطرناک قلمداد می‌کنند. ترامپ، اغلب پوتین را «نابغه» و شی را «مردی فوق‌العاده و درخشان» توصیف می‌کند.

این در حالی است که جایگاه ترامپ در داخل کشورش به دلیل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تضعیف شده است. بر اساس این گزارش متحدان اروپایی و آسیایی ترامپ همچنین نگران هستند که روابط ترامپ با روسیه و چین و جایگاه ضعیف او در داخل آمریکا، مواضع پوتین و شی را در قبال اوکراین و تایوان تقویت کند و در عین حال ترامپ از آن یک دستاورد دیپلماتیک برای خود بسازد. آنچه گزارش پولیتیکو را تأیید می‌کند تماسی است که ترامپ بلافاصله بعد از این نشست سه‌جانبه با سران اروپا برقرار و در این تماس به‌شدت از آن‌ها نسبت به کمک‌های میلیاردی به اوکراین انتقاد کرده است. پولیتیکو روز پنجشنبه (۲۸ آبان) به نقل از چهار مقام اروپایی که در جریان جزئیات این گفت‌وگو قرار گرفته بودند، گزارش داد: ترامپ ساعاتی پس از پایان دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین، در شهر شنژن چین، از داخل هواپیمای ریاست‌جمهوری آمریکا (ایر فورس وان) با برلین تماس گرفت و گفت رهبر روسیه در مذاکرات صلح درباره اوکراین جدی است. به گفته سه تن از مقام‌های اروپایی که خواستار عدم افشای نام خود شدند، ترامپ تردید شدید خود را درباره اختصاص میلیاردها دلار کمک بیشتر به اوکراین از سوی ائتلاف موسوم به «ائتلاف مشتاقان» ابراز کرد. ترامپ همچنین به رهبران اروپا گفته است که پوتین آماده مذاکره برای دستیابی به توافق صلح است. اما ساعاتی پس از این تماس بود که رسانه‌های روسیه از حملات گسترده ارتش این کشور به زیرساخت‌های نظامی و انرژی اوکراین خبر دادند.