یک متخصص تغذیه، نسبت به مصرف غذاهای پرچرب و شیرینی‌های صنعتی در روزهایی که هوا آلوده است، هشدار داد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، غزاله اسلامیان، با اشاره به اینکه مایعات به میزان قابل توجهی اثرات مخرب آلودگی هوا بر سلامت را کاهش می‌دهد، گفت: دریافت مایعات را افزایش دهید، حداقل هشت لیوان آب در روز خورده و از آبمیوه‌های طبیعی به‌جای آبمیوه صنعتی استفاده کنید.

وی افزود: استفاده از نوشیدنی‌ها و غذاهای حاوی کافئین را به حداقل برسانید، تاجایی که ممکن است از قهوه، نسکافه، چای پررنگ، نوشابه‌های گازدار و شکلات تلخ استفاده نکنید.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه میوه‌ها و سبزیجات زرد و نارنجی سرشار از ویتامین A هستند، گفت: کدو حلوایی، هویج، فلفل دلمه‌های رنگی، خرمالو و نارنگی اثرات مخرب آلودگی هوا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد و در مقابل از دریافت مواد غذایی شیرین صنعتی مثل انواع کیک، شیرینی، کلوچه، شکلات، آبنبات و دسرهای حاوی قند و شکر پرهیز کنید. اسلامیان با بیان اینکه میوه‌ها و سبزی‌های قرمز رنگ سرشار از آنتی‌اکسیدان هستند، اضافه کرد: انار قرمز تازه دون شده، چغندر(لبو) و کلم قرمز از این دسته‌اند.

وی با بیان اینکه استفاده از شیر در روزهای آلوده توصیه می‌شود، خاطرنشان کرد: مصرف شیر و لبنیات را بیش از نیاز روزانه، دو واحد درروز مصرف نکنید.

این متخصص تغذیه با بیان اینکه استفاده از میوه‌ها و سبزیجات سطح دریافت ویتامین C را افزایش می‌دهد، ادامه داد: لیموترش تازه، مرکبات (لیمو شیرین، پرتغال و نارنگی)، کیوی و افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنند روزانه یک عدد مکمل یا قرص جوشان ویتامین C مصرف کنند. اسلامیان، بر منع مصرف غذاهای پرچرب در تمامی شرایط خصوصاً در روزهایی که هوا آلوده است، توصیه کرد و افزود: غذاهای چرب مثل انواع فست‌فودها، کره، خامه و سرشیر و روغن‌های جامد منع مصرف دارند.

وی با تأکید بر اینکه دریافت منابع غذایی حاوی ویتامین E در روزهایی که هوا آلوده است کمک قابل توجهی به بازسازی بدن می‌کند، ادامه داد: غذاهای کنسروی و حاوی نگهدارنده را در روزهایی که هوا آلوده است، مصرف نکنید. اسلامیان ادامه داد: منابع غذایی حاوی امگا ۳ را افزایش دهید، انواع ماهی‌ها، گردو، روغن کانولا(کلزا)، سبزی‌های برگ سبز تیره مثل اسفناج و سبزی خوردن را در برنامه غذایی خود بگنجانید.