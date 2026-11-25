پژوهشگران دانشگاه ایالتی سن‌دیگو دریافته‌اند که تنها یک دقیقه بالا رفتن از پله‌ها با شدت کم، برای کاهش قابل‌توجه سطح قند خون کافی است.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، آزمایش‌ها نشان دادند که در مقایسه با حالت نشسته، بالا رفتن از یک یا دو طبقه پله باعث می‌شود اوج قند خون افراد حدود ۴۰ درصد کمتر شود. این تأثیرات تا ۸۰ دقیقه پس از نوشیدن یک لیوان آب‌قند مشاهده شد، هرچند به‌مرور زمان از شدت آن کاسته می‌شد. قند خون ممکن است پس از صرف غذا به‌شدت بالا برود؛ بنابراین، حفظ آن در سطوح طبیعی برای افرادی که به بیماری‌هایی مانند دیابت مبتلا هستند، اهمیت زیادی دارد.

این نتایج که با فعالیتی سبک اما بسیار مفید به دست آمده‌اند، پژوهشگران را شگفت‌زده کرده است. «یوخن کرسلر»، نویسنده ارشد این پژوهش و استاد فیزیولوژی ورزشی، گفت: «راستش را بخواهید، در ظاهر نباید چنین روشی مؤثر باشد، به‌ویژه با چنین تأثیر چشمگیری.»

کرسلر با اشاره به اینکه خود او هرگز یک دقیقه بالا رفتن از پله‌ها را جایگزین ورزش منظم نمی‌کند، خاطرنشان کرد: «ما هنوز از پیامدهای بلندمدت این کار آگاه نیستیم.»

با این حال، این نتایج بر اهمیت داشتن هر نوع تحرک در طول روز، به‌ویژه پس از صرف وعده‌های غذایی حاوی کربوهیدرات، تأکید دارند. کربوهیدرات‌ها نسبت به پروتئین یا چربی، باعث افزایش شدیدتر قند خون می‌شوند.

«لیزا مارش»، متخصص تغذیه در شبکه درمانی بیلر اسکات‌اند وایت در تگزاس، می‌نویسد که جهش‌های قند خون با بیماری‌های مزمنی همچون بیماری‌های کلیوی، زوال عقل، دیابت و بیماری‌های قلبی مرتبط هستند.

مارش خاطرنشان کرد: «سایر عوارض کوتاه‌مدت می‌تواند شامل خستگی، اختلال شناختی (که مه مغزی نیز نامیده می‌شود)، کاهش توانایی جسمی و تغییرات خلقی باشد.»

طبق گفته مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها، سطح قند خون طبیعی در طول روز متفاوت است، اما سطح سالم حدود ۸۰ تا ۱۳۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر قبل از غذا و کمتر از ۱۸۰ میلی‌گرم در دسی‌لیتر بعد از غذا خوردن است. خوشبختانه، روش‌های سریع و آسانی وجود دارد که افراد می‌توانند برای محدود کردن قند خون از آنها استفاده کنند. طبق گفته متخصصان، فعال بودن و تحرک داشتن، قند را از خون جذب می‌کند تا به عنوان انرژی استفاده شود و خوردن وعده‌های غذایی متعادل با سبزیجات، میوه‌ها و پروتئین بدون چربی بیشتر می‌تواند به شما کمک کند تا مطمئن شوید که بیش از حد قند مصرف نمی‌کنید.

«ساپنا پروومبا»، متخصص تغذیه، گفت: «هیدراته ماندن همچنین به حفظ سطح قند خون در محدوده سالم کمک می‌کند، زیرا آب به کلیه‌ها در فیلتر کردن قند اضافی از خون از طریق ادرار کمک می‌کند.» در‌نهایت، غذا خوردن در ساعات منظم در طول روز با افزایش ناگهانی قند خون مقابله می‌کند و بدن را پرانرژی و هوس‌های غذایی را تحت کنترل نگه می‌دارد.