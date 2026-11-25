فوق ‌تخصص گوارش با اشاره به نقش سیگار در ابتلا به سرطان لوزالمعده، آن را مهم‌ترین عامل خطر این بیماری دانست.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحسن رضوی‌زاده فوق تخصص گوارش بالغین اظهار داشت: لوزالمعده یا پانکراس یکی از اندام‌های حیاتی بدن است که دو وظیفه مهم بر‌عهده ‌دارد؛ بخش غددی این عضو با ترشح انسولین در تنظیم قند خون نقش دارد و بخش برون‌ریز آن نیز با تولید آنزیم‌های گوارشی به هضم مواد غذایی کمک می‌کند.

وی افزود: سرطان لوزالمعده در‌نتیجه رشد غیرطبیعی سلول‌ها در این عضو ایجاد می‌شود و می‌تواند با تهاجم به بافت‌ها و اندام‌های مجاور، عملکرد طبیعی بدن را مختل کند.

این فوق تخصص گوارش، با اشاره به دشواری تشخیص زودهنگام سرطان لوزالمعده تصریح کرد: متأسفانه این بیماری در بسیاری از موارد زمانی شناسایی می‌شود که به مراحل پیشرفته رسیده است و در چنین شرایطی امکان درمان قطعی و مؤثر محدود می‌شود؛ به همین دلیل شناخت عوامل خطر و توجه به علائم هشداردهنده اهمیت زیادی دارد.

رضوی‌زاده، کاهش وزن غیرقابل توجیه، درد شکم به‌ویژه در ناحیه بالای ناف و زردی ناگهانی پوست و چشم‌ها را از مهم‌ترین علائم هشداردهنده این بیماری برشمرد و گفت: درگیری قسمت سر لوزالمعده به‌دلیل مجاورت با مجاری صفراوی می‌تواند موجب بروز زردی و خارش بدن شود، در‌حالی که تومورهای ناحیه تنه و دم این عضو بیشتر با درد شکم و انتشار آن به پشت و کمر همراه هستند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به سن و علائم همراه افزود: بروز درد در قسمت بالای شکم همراه با کاهش وزن، به‌ویژه در افراد بالای 40 تا 45 سال، باید جدی گرفته شود و افراد درصورت مشاهده چنین علائمی برای بررسی‌های تخصصی به پزشک مراجعه کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین دیابت با شروع ناگهانی در سنین بالاتر را یکی دیگر از علائم هشدار‌دهنده دانست و اظهار داشت: اگر فردی در سنین بالای 40 تا 45 سال، بدون سابقه قبلی به دیابت مبتلا شود، به‌ویژه اگر این وضعیت با کاهش وزن همراه باشد، لازم است از نظر احتمال ابتلا به بیماری‌های لوزالمعده بررسی شود.

رضوی‌‌زاده با اشاره به عوامل خطر محیطی این بیماری خاطرنشان کرد: مصرف سیگار مهم‌ترین عامل خطر شناخته شده برای سرطان لوزالمعده است و احتمال ابتلا در افراد سیگاری دستِ‌کم یک‌و‌نیم برابر افراد غیرسیگاری برآورد می‌شود. همچنین چاقی، کم‌تحرکی و مصرف غذاهای پرچرب و دارای چربی اشباع شده می‌توانند در افزایش خطر ابتلا نقش داشته باشند.

وی ادامه داد: مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه، حفظ وزن مناسب، افزایش فعالیت بدنی و اصلاح عادات غذایی می‌توانند در کاهش عوامل خطر مؤثر باشند.

این فوق تخصص گوارش، درباره روش‌های تشخیص این بیماری اظهار کرد: سی‌تی‌اسکن شکم با تزریق ماده حاجب و ‌ام آر آی از روش‌های مهم تصویربرداری برای شناسایی توده، بررسی میزان درگیری عروق و ارزیابی احتمال انتشار بیماری به اندام‌های دیگر هستند. همچنین برای تأیید تشخیص و نمونه‌برداری از توده می‌توان از روش آندوسونوگرافی استفاده کرد.

رضوی‌زاده با اشاره به روش‌های درمان سرطان لوزالمعده افزود: در‌صورتی که بیماری در مراحل اولیه شناسایی شده و تومور به اندام‌ها و عروق مهم مجاور گسترش نیافته باشد، جراحی می‌تواند امکان درمان مؤثر را فراهم کند. در برخی موارد نیز شیمی‌درمانی و پرتودرمانی درکنار جراحی یا به‌عنوان روش‌های درمانی مکمل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: در مراحل پیشرفته بیماری که امکان جراحی وجود ندارد، اقدامات حمایتی برای کاهش علائم و بهبود کیفیت زندگی بیمار اهمیت پیدا می‌کند؛ از جمله استفاده از استنت برای رفع انسداد مجاری صفراوی و کاهش زردی و همچنین روش‌های دارویی و مداخلات تخصصی برای کنترل درد.

رضوی‌زاده در پایان با تأکید بر اهمیت پیشگیری و تشخیص به‌موقع گفت: ترک سیگار، کنترل وزن، داشتن فعالیت بدنی منظم، اصلاح رژیم غذایی و توجه به علائم هشدا‌ردهنده از مهم‌ترین اقداماتی است که شهروندان می‌توانند برای مراقبت از سلامت لوزالمعده انجام دهند و در‌صورت بروز درد شکم همراه با کاهش وزن یا زردی ناگهانی، به‌ویژه در سنین بالاتر، مراجعه به پزشک را به تأخیر

نیندازند.