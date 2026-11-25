سرعت ابتلای کودکان به دیابت در‌حالی در ایران تند شده که رئیس انجمن غدد کودکان می‌گوید: کاهش وزن، بی‌حالی، تشنگی زیاد و تکرر ادرار از مهم‌ترین نشانه‌های دیابت نوع یک در کودکان است.

به‌گزارش خبرگزاری فارس، آمارهای جدید از وضعیت نامطلوب اپیدمیولوژیک بیماری دیابت در ایران خبر داده و ناقوس خطر را برای سلامت عمومی به صدا درآورده است.

بر‌اساس داده‌های موجود، ایران یکی از کشورهای با نرخ شیوع بالای دیابت در منطقه است که این مسئله، فشار مضاعفی بر سیستم درمانی کشور وارد کرده است.

در حال حاضر ۲۰ میلیون نفر ایرانی به دیابت یا پیش‌دیابت مبتلا هستند.

این نرخ شیوع که در برخی مناطق به بیش از ۱۴ درصد جمعیت رسیده، نشان‌دهنده یک بحرانِ در‌حال رشد است.

عوامل زمینه‌ساز؛ فراتر از تغذیه

اگرچه سبک زندگی نامناسب، تغذیه پرکربوهیدرات و کاهش فعالیت بدنی از عوامل اصلی هستند، اما نقش عوامل محیطی نیز نباید نادیده گرفته شود.

شواهد نشان می‌دهد که آلودگی هوا، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، به‌عنوان یک عامل محرک در افزایش نرخ ابتلا شناخته می‌شود که می‌تواند منجر به اختلالات متابولیک در جمعیت شود.

دیابت ‌تهدیدی جدی برای کیفیت زندگی

دیابت تنها یک افزایش ساده در قند خون نیست؛ این بیماری می‌تواند منجر به عوارض جبران‌ناپذیری شود.

عدم کنترل دقیق قند خون، ریسک بالای آسیب به کلیه‌ها (نارسایی کلیوی)، از دست دادن بینایی، آسیب‌های عصبی و مشکلات جدی قلبی-عروقی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

همچنین، شیوع این بیماری در‌میان کودکان و نوجوانان، در ایران با سرعت زیادی درحال افزایش است و آینده سلامت نسل‌های بعدی را با چالشی جدی روبرو کرده است.

علی ربانی، رئیس انجمن غدد کودکان، در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه دیابت نوع یک از مهم‌ترین انواع دیابت در سنین کودکی است، اظهار کرد: این بیماری معمولاً در دو دوره سنی چهار تا ۶ سالگی و دوران بلوغ، افزایش بروز دارد و به‌دلیل اختلال در عملکرد سیستم ایمنی بدن ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی بیماران مبتلا به دیابت نوع یک اظهار کرد: در‌حال حاضر آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به دیابت نوع یک در کشور وجود ندارد.

وی افزود: در دیابت نوع یک، سیستم ایمنی به سلول‌های تولیدکننده انسولین در لوزالمعده آسیب می‌رساند و کاهش تولید انسولین موجب افزایش قند خون می‌شود.

علائم هشداردهنده دیابت نوع یک در کودکان

ربانی با اشاره به علائم این بیماری گفت: کاهش وزن، بی‌حالی، تشنگی زیاد و تکرر ادرار از مهم‌ترین نشانه‌های دیابت نوع یک در کودکان است که والدین باید نسبت به آن‌ها حساس باشند.

وی هشدار داد: تأخیر در تشخیص بیماری ممکن است در مدت کوتاهی به بروز کتواسیدوز دیابتی منجر شود؛ عارضه‌ای خطرناک که با افزایش اسیدهای خون همراه است و می‌تواند باعث تنفس سریع، اختلال سطح هوشیاری و در موارد شدید کما شود.

رئیس انجمن غدد کودکان با اشاره به روند افزایشی دیابت نوع یک در جهان اظهار کرد: برخی عفونت‌های ویروسی ممکن است در بروز بیماری‌های خودایمنی نقش داشته باشند و در دوران همه‌گیری کووید نیز افزایش موارد ابتلا به دیابت نوع یک گزارش شده است.

وی تأکید کرد: دیابت نوع یک وابسته به انسولین است و بیماران مبتلا برای کنترل بیماری به دریافت مستمر انسولین نیاز دارند.

افزایش دیابت نوع ۲ در کودکان چاق

ربانی با اشاره به افزایش اضافه‌وزن و چاقی در کودکان گفت: بالا بودن شاخص توده بدنی، به‌ویژه در کودکانی که سابقه خانوادگی دیابت دارند، احتمال ابتلا به دیابت نوع دو را افزایش می‌دهد.

وی افزود: برخلاف دیابت نوع یک که معمولاً با علائم مشخص‌تری بروز می‌کند، دیابت نوع دو ممکن است به‌آرامی پیشرفت کند و فرد برای مدت طولانی از ابتلای خود اطلاع نداشته باشد.

رئیس جامعه پزشکان کودکان ایران ادامه داد: افزایش موارد دیابت نوع دو در کودکان، به‌ویژه در گروه‌های دارای اضافه‌وزن و چاقی، ضرورت توجه بیشتر به آموزش خانواده‌ها و پیشگیری از عوامل خطر را نشان می‌دهد.

ضرورت حمایت بیمه‌ها از کودکان مبتلا به دیابت

ربانی با تأکید بر اینکه دیابت نوع یک، یک بیماری مزمن و هزینه‌بر است، اظهار کرد: سازمان‌های بیمه‌گر باید در پوشش هزینه تجهیزات و فناوری‌هایی که به کنترل بهتر بیماری کمک می‌کنند، حمایت بیشتری از بیماران داشته باشند.

وی افزود: بسیاری از خانواده‌های دارای فرزند مبتلا به دیابت نوع یک، توان مالی کافی برای تأمین هزینه‌های مستمر درمان و مراقبت را ندارند و لازم است حمایت از این خانواده‌ها مورد توجه قرار گیرد.