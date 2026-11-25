فوق تخصص گوارش و کبد با اشاره به بیماری‌های التهابی روده، گفت: بیماری کرون می‌تواند زخم‌های نفوذی ایجاد کند که اگر در مراحل ابتدائی کنترل نشود، منجر به ایجاد فیبروز می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری فارس، سمیه خیاطیان درباره طیف گسترده بیماری‌های التهابی روده توضیح داد: این بیماری‌ها شامل کولیت اولسراتیو یا همان زخم روده بزرگ و همچنین بیماری کرون هستند. بیماری کرون می‌تواند زخم‌های نفوذی ایجاد کند که اگر در مراحل ابتدائی کنترل نشود، منجر به ایجاد فیبروز شده و در‌نهایت ممکن است نیاز به مداخلات بسیار سنگین یا عمل جراحی پیدا کند. این روند می‌تواند باعث ناتوانی جدی برای بیمار شود.

خیاطیان تأکید کرد: خبر خوب این است که این بیماری‌ها کاملاًً قابل کنترل هستند؛ مشروط بر اینکه بیمار در مراحل اولیه به پزشک مراجعه کند، مراجعات مکرر داشته باشد، درمان‌های تجویز شده را دقیقاً طبق دستور پزشک انجام دهد و آزمایش‌ها و کلونوسکوپی‌ها را در زمان‌های مشخص انجام دهد.

وی افزود: این وضعیت مشابه مدیریت بیماری فشار خون است که بیمار باید در طول عمر خود داروهایش را منظم مصرف کند و مراجعات دوره‌ای داشته باشد تا پزشک بتواند مناسب بودن دوز دارو را بررسی کند.

این فوق تخصص گوارش و کبد در ادامه به ضرورت پیگیری در بیماری‌های زخم روده از جمله کولیت اولسراتیو و کرون اشاره کرد و افزود: بیمارانی که در مراحل خفیف هستند و داروهای مشخصی مصرف می‌کنند نیز باید مدام با پزشک در ارتباط باشند تا مشخص شود آیا دوره‌های بهبودی وجود دارد یا خیر و آیا التهاب خاموش شده است یا خیر.