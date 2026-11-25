کارشناس گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع‌رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو با تأکید بر نقش محیط زیست در گسترش مقاومت میکروبی گفت: ورود بقایای آنتی‌بیوتیک‌ها و باکتری‌های مقاوم به آب، خاک و چرخه غذایی می‌تواند سلامت انسان و حیوانات را تحت‌تأثیر قرار دهد و مدیریت صحیح پسماندهای دارویی و فاضلاب‌ها در پیشگیری از این پدیده اهمیت دارد.

به‌گزارش سازمان غذا و دارو، یسنا بهمنش گفت: هنگام صحبت از مقاومت میکروبی، معمولاً بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها در کانون توجه قرار می‌گیرند، در‌حالی که محیط‌زیست نیز در شکل‌گیری و گسترش این پدیده نقش مهمی دارد.

وی افزود: باکتری‌های مقاوم و بقایای داروهای ضدمیکروبی می‌توانند وارد آب، خاک و چرخه غذایی شوند و در محیط باقی بمانند. قرار گرفتن باکتری‌های محیطی در معرض مقادیر نامناسب و کنترل‌نشده آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند به انتخاب و گسترش گونه‌های مقاوم کمک کند.

بهمنش با اشاره به یکی از مسیرهای ورود داروها به محیط زیست تصریح کرد: دور ریختن نادرست داروهای باقی‌مانده در منازل، از جمله خالی کردن شربت‌ها یا انداختن داروها در سینک ظرف‌شویی و چاه فاضلاب، می‌تواند موجب ورود ترکیبات دارویی به شبکه فاضلاب و در ادامه منابع آبی شود. بنابراین شهروندان نباید داروهای باقی‌مانده یا تاریخ‌گذشته را در فاضلاب و محیط رها کنند.

وی ادامه داد: مصرف آنتی‌بیوتیک باید مطابق دستور پزشک و در مدت تعیین‌شده انجام شود و افراد نباید داروهای باقی‌مانده را برای بیماری‌های بعدی نگهداری یا خودسرانه مصرف کنند. همچنین برای دفع داروهای مازاد یا تاریخ‌گذشته، لازم است دستورالعمل‌های معتبر و ضوابط محلی جمع‌آوری و دفع پسماندهای دارویی رعایت شود.

این کارشناس سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت مدیریت پسماندهای دارویی در سطح کلان گفت: مدیریت صحیح فاضلاب‌های بیمارستانی، پساب واحدهای دام‌پروری و کنترل پساب صنایع دارویی از اقدامات مهم برای جلوگیری از ورود ترکیبات دارویی و عوامل مقاوم به محیط‌زیست است. این اقدامات نیازمند نظارت و همکاری بخش‌های مرتبط است.

بهمنش خاطرنشان کرد: سلامت انسان، حیوان و محیط‌زیست به یکدیگر پیوسته است و نمی‌توان مقابله با مقاومت میکروبی را بدون توجه به وضعیت آب، خاک و زنجیره غذایی دنبال کرد. حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت اصولی پسماندها، بخشی از برنامه جامع پیشگیری از گسترش این تهدید محسوب می‌شود.

وی گفت: پیشگیری از ورود بقایای داروها و میکروب‌های مقاوم به محیط زیست، یکی از ضرورت‌های رویکرد سلامت واحد در مقابله با مقاومت میکروبی است.