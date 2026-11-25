رسول خدا جمله عجيبى دارد؛ شما اگر شعارى درباره آزادى و حق‌طلبى، برتر و بالاتر و جاندارتر از اين شعار پيدا كرديد به من بگوييد.

على‌(ع) مى‌فرمايد كه من از پيغمبر مكرر اين جمله را شنيدم كه: لَنْ تُقَدَّسَ امَّةٌ حَتّى يُؤْخَذَ لِلضَّعيفِ فيها حَقُّهُ مِنَ الْقَوِىِّ غَيْرَ مُتَعْتِعٍ‌؛ يعنى هرگز ملتى و امتى به مقام قداست و پاكى و بزرگى و بزرگوارى نمى‌رسد

- مى‌گويند لَنْ علامت نفى تأبيد است يعنى محال است امتى، ملتى به بزرگى و قداست و پاكى و بزرگوارى برسد- مگر آنكه آن ملت به اين حال در بيايد كه ضعيف در مقابل قوى آزاد باشد، ضعيف حق خودش را از قوى بخواهد در حالى كه كوچك‌ترين لكنتى به زبانش نمى‌آيد، ضعيف در كمال جرئت و جسارت در مقابل قوى بايستد.

پيغمبر ما مى‌گويد تنها آن ملتى رستگار خواهد شد و به مقام قدس و طهارت مى‌رسد كه اين مقدار جسارت در افراد ضعيف در مقابل افراد قوى وجود داشته باشد.

شما در كجاى دنيا شعارهايى قوى‌تر و نيرومندتر از اين شعارها مى‌توانيد پيدا كنيد؟

*مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى

نهضت آزادىبخش اسلام (پانزده گفتار)، ج‌25، ص: 138