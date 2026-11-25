وسایل پیدا شده در مدرسه

س) مدرسه ما وسایل پیدا شده را جمع‌آوری می‌کند و بعد از اینکه صاحب آن پیدا نشد، اطلاع می‌دهد که هر کس می‌خواهد وسایل پیدا شده را برای خودش بردارد، آیا چنین کاری جایز است؟

ج) موارد مختلف است؛ اگر احتمال داده شود که صاحب وسیله، آن را جا گذاشته باشد، حکم مجهول‌‌‌المالک را دارد که می‌بایست خود آن یا قیمتش از طرف صاحبش به فقیر صدقه داده شود ولی چنانچه احراز شود که صاحبش آن را گم کرده است، اگر آنچه که پیدا شده کمتر از درهم (تقریبا دو و نیم گرم نقره که می‌توان قیمت آن را از بازار به‌دست آورد) ارزش داشته باشد، فردی که آن را پیدا کرده می‌تواند برای خودش بردارد و اگر این فرد (به این شرط که به سن بلوغ و رشد رسیده باشد) وسیله را در اختیار مدرسه قرار داده تا در موردش تصمیم بگیرد، برداشتن و استفاده کردن آن برای دیگران با اجازۀ مدرسه اشکالی ندارد.

نماز شب اول قبر برای چند نفر

س) در مواردی که چند میت در یک روز دفن می‌شوند آیا می‌توان یک نماز لیله‌الدفن (وحشت) برای همه آنها خواند؟

ج) خواندن یک نماز لیله‌الدفن برای چند نفر به قصد رجا مانعی ندارد.

خروج از محل اقامت ده روز

س) آیا قصد اقامت ده روزه در یک روستا، با اینکه می‌داند در بین ده روز، به شهری که در ۱۵ کیلومتری روستاست، رفت و آمد خواهد داشت؛ صحیح و ممکن است؟

ج) در صورتی که قصد داشته باشد به مقداری خارج شود که عرفاً با ماندن ده روز در یک جا منافات ندارد؛ مانند اینکه بخواهد در این مدت، دو سه بار و هر بار حداکثر به مدت نصف روز خارج شود، (و یا اگر تصمیم داشته باشد که هر روز به مدت یک ساعت و نیم (در مجموع ۱۵ ساعت) به کمتر از مسافت شرعی برود و برگردد)، به قصد اقامت او خللی وارد نمی‌شود و نمازش تمام است.

مسحِ سر

س) آیا می‌شود برای مسح سر به جای فرق باز کردن، روی نوک مویِ بلند مسح شود، مثلا موی بلندی که از وسط سر تا نزدیک پیشانی رسیده، نزدیک نوک آن را مسح کنیم (نه بن آن را)؟

ج) مسح سر را می‌توانید بر روی پوست و یا موی قسمت جلوی سر بکشید، ولی اگر موی جاهای دیگر سر در قسمت جلو جمع شده باشد یا موی جلو سر بقدری بلند باشد که بر روی صورت یا شانه‌ها ریخته شده است، مسح بر آن کافی نیست و باید فرق سر را باز کرده پوست یا بن موها را مسح کنید.