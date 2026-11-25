شبهه: آیا حضرت یوسف (ع) به پدرش احترام نگذاشت و پیامبری از نسلش برداشته شد؟

پاسخ: بنابر روایتی، امام صادق(ع) می‌فرماید: علت به پیامبر نرسیدن فرزندان یوسف(ع) به خاطر آن است که وقتی پدرش به مصر نزد او رفت، یوسف‌(ع) به خاطر غرور و شکوه حکومت، دیرتر از پدر از اسب پایین آمد و خداوند به‌خاطر این ترک اولی از نسل او پیامبری قرار نداد.(1)

در بررسی این روایت به مرسل (ضعیف) بودن روایت پی می‌بریم و در سلسله سند بین دو راوی افتادگی هست(2) لذا نمی‌توان این روایت را قبول کرد.

اما آیات قرآن تصریح بر آن دارند که یوسف‌(ع) نهایت احترام را در حق پدر نگهداشت و طبق فرمان الهی عمل می‌کرد؛ چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: «فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَی یوسُفَ آوَی إِلَیهِ أَبَوَیهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِینَ(یوسف /۹۹)؛ و هنگامی که بر یوسف وارد شدند، او پدر و مادر خود را در آغوش گرفت و گفت: همگی داخل مصر شوید که ان‌شاءالله در امن و امان خواهید بود.»

از جملات این آیه شریفه استفاده می‌شود که حضرت یوسف(ع) در خارج شهر به استقبال پدر و همراهانش رفته بود و در انتظار قدوم آنان به سر می‌برد و هنگامی که پدر و همراهانش وارد شدند، حضرت یوسف نسبت به آنان اظهار محبّت ویژه‌ای کرد و پس از انجام دادن مراسم استقبال، از پدر و همراهانش خواست تا به مصر وارد شوند و در آن دیار سکنی گزینند؛ در غیر این صورت واژه ورود و دخول جایگاهی نداشت، بلکه کلمه ملاقات و مانند آن مناسب بود.

علامه طباطبایی با اینکه بحث مفصلی پیرامون داستان حضرت یوسف ارائه می‌دهند، هیچ اشاره‌ای به پیاده نشدن حضرت یوسف و قطع شدن رسالت از نسل ایشان نکرده است.(3)

از طرفی در منابع تاریخی و روایی پیامبرانی دیده می‌شوند که از نسل یوسف هستند. یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب، پیامبری بود که جانشین حضرت موسی(ع) به شمار می‌آمد.(4) علاوه‌بر وی در گزارشی یکی دیگر از نوادگان افرائیم بن یوسف به پیامبری رسیده است.(5) نیز پیامبری به نام یسع از نوادگان افرائیم بن یوسف است.(6)

بنابراین اولاً: حضرت یوسف به پدر خود احترام گذاشته است؛ ثانیاً: در نسل ایشان چند پیامبر وجود دارد؛ لذا آنچه معروف است که به دلیل کم‌احترامی به پدر و مادر‌، پیامبری از نسل حضرت یوسف برداشته شده است، اشتباه است و قابل قبول نمی‌باشد.

حافظ شیرازی هم داستان دروغین غرور حضرت یوسف را باور کرده و در غزل شمارهٔ ۴۴۰ می‌گوید:

الا‌ ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور

پدر را باز پرس آخر، کجا شد مهر فرزندی

پی‌نوشت‌ها:

1 و 2. كافی‌‌، ج ۲، ص ۳۱۱، دارالكتب الاسلامیة‌.

3. المیزان‌، ج 11، ص 246؛ تفسیر نمونه، ج 10، ص 79،

4. أحكام القرآن، ج‏3، ص: 1244

5. البدايةوالنهاية، ج‏1، ص:221

6. الطبقات‏الكبرى، ج‏1، ص:46؛ المحبر، ص:388