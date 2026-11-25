«تاريخ قرآن»، اصطلاح جديدى است که پیرامون شناخت متن و صورت قرآن است و بر مجموعه‌اى از علوم قرآنى از قبیل: سرگذشت متن قرآن، وحى و كتابت آن، نزول و چگونگی مراحل آن، جمع و تدوين قرآن و... اطلاق می‌‌شود. در این نوشتار کوتاه، پس از اشاره به پیشینه این اصطلاح، عدم منافات آن با اصالت قرآن را بیان می‌کنیم و تا پایان برخی از آثار با عنوان «تاریخ قرآن» معرفی می‌شود.

پیشینه اصطلاح «تاريخ قرآن»

باید اذعان کرد گرچه اصطلاح «تاریخ قرآن» در کتاب‌های پیشینیان به چشم نمی‌خورد(1) ولی مباحث مربوط به تاریخ قرآن به عنوان بخشی از «علوم قرآنی»(2)- که از کهن‌ترین علوم اسلامی است و دانشمندان مسلمان از سده‏های آغازین اسلام به تدوین آن‌ها اهتمام داشته‏اند-، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.‌(3)

با ورود مستشرقان به عرصه تحقیق در زمینه علوم اسلامی، بخشی از علوم قرآنی که به پدیده وحی و نزول و چگونگی مراحل نزول و جمع و تدوین قرآن و... مرتبط می‏شد، تاریخ قرآن (The History of the Quran)

نام گرفت. (4) گرچه قرآن‌پژوهان مسلمان، ابتدا اصطلاح «تاریخ قرآن» را پذیرا نشدند و در مواجهه با آن رویکرد انتقادی داشتند ولی رفته‏رفته در میان اندیشمندان مسلمان معاصر نیز این گرایش به‏ وجود آمد که در جهت رفع ابهامات و اشکالات طرح ‏شده از سوی مستشرقان، تحقیقات گسترده‏تری در این زمینه انجام دهند. از این‏رو، تاریخ قرآن به‌‏عنوان مبحثی جداگانه در علوم قرآنی مطرح و مقالات و رساله‏ها و کتاب‏های فراوانی در این ارتباط تألیف شد.

آیا اصطلاح تاریخ قرآن با اصالت و الهی بودن قران منافات دارد؟

اصطلاح «تاریخ قرآن» مشتمل بر مجموعه‌ای از دانش‌های قرآنی است که به شناخت و سرگذشت متن قرآن و کتابت وحی و جمع و تدوین این کتاب وحیانی مربوط می‌شود.(5) تعبیر «تاریخ» بازگویی سرگذشت هر موضوعی است و عنوان «تاریخ قرآن» به‌طور مشخص در صدد بازگویی سرگذشت قرآن کریم و چگونگی نزول آن از لوح محفوظ و مراحل جمع و تدوین آن است و منافاتی با الهی بودن قرآن ندارد. همچنین این تعبیر، به هیچ‌وجه بیانگر گردآوری قرآن پس از رسول خدا نیست، بلکه چگونگی جمع‌آوری و تدوین آن در زمان پیامبر و نیز دیگر مراحل آن پس از پیامبر را بازگو می‌کند. (6) بنابراین، قرآن‌پژوهان در عنوان تاریخ قرآن، به‌دنبال بررسی مباحثی پیرامون سرگذشت قرآن کریم هستند كه از لوح محفوظ توسط فرشته وحی بر پيامبر خدا نازل شده و تا امروز پيش‌روى ماست. این مباحث نیز، مطالب جدیدی نیست بلکه قرآن‌پژوهان متقدم نیز به این مطالب پرداخته‌اند و آنها را با عنوان علوم قرآنی مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند و از آنجا که دامنه مباحث علوم قرآنی گسترش یافته، برای بخشی از آن عنوان «تاریخ قرآن» انتخاب شده است. (7)

معرفی برخی آثار پیرامون «تاریخ قرآن»

مباحث مربوط به تاریخ قرآن، از دوران اولیه در میان منابع اسلامی و کتاب‌های علوم قرآنی آمده است ولی در دوران متأخر این اصطلاح برجسته شده و به‌عنوان سرفصل مجزا و نیز نام کتاب‌های متعددی قرار گرفته است.

علاوه ‌بر مطالعات و پژوهش‌های مستشرقانی چون: تئودر نولدکه، ایگناتس گلدزیهر، آرتور جفری، ریچارد بل و رژی بلاشر تک‌نگاری‌هایی نیز از جانب قرآن‌پژوهان مسلمان با همین عنوان نگاشته شده است که در این مجال، چند مورد از آن‌ها به صورت خیلی مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد:

1. در میان قرآن‌پژوهان مسلمان، نخستین کتاب با نام «تاریخ قرآن»، از طرف مجتهد زنجانى ‏(1309 - 1360ق.) انتخاب شد.‌(8) ابوعبدالله مجتهد زنجانی، «تاریخ القرآن» خود را در 80 صفحه به سال 1935م. - سال 1354ق. در قاهره انتشار داد. ترجمه این اثر توسط ابوالقاسم سحاب، در سال 1317 ش. انتشار یافت.‌(9)

2. تاریخ قرآن تألیف محمود رامیار، که اولین کتاب فارسی در موضوع «تاریخ قرآن» است. اين اثر نخستین‌‌بار در سال 1346ش.، سپس با ویرایش جدید و حجمى بيش از دو برابر حجم طبع اوّل، در 1362 ش انتشار یافت. تاريخ قرآن راميار در مقایسه با دیگر کتاب‌های نوشته شده با همین عنوان، امتیاز و برجستگی دارد.‌(10) رامیار در این کتاب ارزشمند از منابع و مأخذ فراوان بهره جسته و با دقّتی مضاعف و رعایت اصول پژوهش، به تتّبع و تحقیق در موضوع تاریخ قرآن کریم پرداخته است. رامیار، نظرگاه شيعه اماميه اثنى‌عشريه را در مسائل قرآنى و اعتقادى (از قبیل: عصمت رسول اكرم، اثبات بى‌اصل بودن افسانه غرانيق و نظاير آن) منعكس مى‌‌کند. این کتاب از نثری استوار و متین و بیانی ساده و روان برخوردار است.(11) و در دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران بهترین کتاب سال شناخته شده است.‌(12) این اثر به عربی ترجمه نشده و از این‌رو در جهان اسلام ناشناخته مانده است.‌(13)

3. «تاریخ القرآن» اثر عبدالصبور شاهین که در سال 1966ق. در قاهره توسط انتشارات دارالقلم نشر یافته است.‌(14)

4. «تاریخ القرآن» تألیف محمدسالم محیسن که توسط انتشارات «مؤسسه جامعه الشباب» در سال 1401ق. انتشار یافته است.

5. «تاریخ القرآن» تالیف محمدحسین علی الصغیر که از سوی انتشارات «دار العالمیه» در سال 1403ق. در بیروت به چاپ رسیده است.

6. «تاریخ القرآن» أثر محمد طاهر بن عبد القادر کردیّ مکیّ که در سال 1365ق. به نگارش در آمده است.

7. تاریخ و علوم قرآن تألیف سید ابوالفضل میرمحمدی که از سوی انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم چاپ مجدد یافته است.

8. تاریخ و علوم قرآن تألیف علی حجتی کرمانی که در سال 1360ش. توسط بنیاد قرآن تجدید چاپ شده است.

9. تاریخ قرآن تألیف محمد عزّت دَروَزَه که توسط محمدعلی لسانی فشارکی به فارسی ترجمه شده و در سال 1401ق. از سوی مرکز نشر انقلاب چاپ شده است.

10. پژوهشی در تاریخ قرآن کریم تألیف سید محمدباقر حجتی که توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی چندین مرتبه نشر یافته است.

نتیجه

اصطلاح «تاریخ قرآن» مشتمل بر مجموعه‌ای از دانش‌های قرآنی است که به شناخت و سرگذشت متن قرآن و کتابت وحی و جمع و تدوین آن مربوط می‌شود. گرچه این تعبیر، اصطلاح جدیدی است ولی مباحث و مطالب این موضوع، بخشی از مباحث و موضوعات علوم قرآنی است که در کتاب‌های پیشین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

اصطلاح «تاریخ قرآن» و نو بودن آن، منافاتی با الهی بودن قرآن ندارد و به هیچ وجه بیانگر گردآوری قرآن پس از رسول خدا‌(ص) نیست، بلکه عنوان «تاریخ قرآن» به‌طور مشخص در صدد بازگویی سرگذشت قرآن کریم است؛ از لوح محفوظ تا امروز که پیش‌روی ماست.

پی‌نوشت‌ها:

(1). مثلاً در کتاب‌های کلاسیک علوم قرآنی چون «مقدّمتان فی علوم القرآن»، «البرهان فی علوم القرآن» اثر زرکشی و «الاتقان فی علوم القرآن» اثر سیوطی، تعبیر تاریخ قرآن به چشم نمی‌خورد، ولی محتوای آن مورد بحث واقع شده است. (2). علوم قرآنى، به مجموعه‏اى از علوم اطلاق مى‌شود كه براى فهم و درك قرآن مجيد به‌عنوان مقدمه فراگرفته مى‏شوند. به بيان ديگر، اطلاعات و دانستني‌هايى كه آشنايى با آن‌ها براى هر قرآن‌پژوهى لازم است، مجموعه مباحث علوم قرآنى را تشكيل مى‏دهند. (3). در برهان زركشى و اتقان سيوطى مباحث بسيارى در زمينه تاريخ قرآن هست. «كتاب القرآن» بحار‌الأنوار مجلسى مفصل‌ترين مباحث مربوط به علوم قرآنى از جمله شامل مباحثى مربوط به تاريخ قرآن است كه در مجلدات 92 و 93 آمده است. مناهل العرفان‌، اثر محمّد عبدالعظيم زرقانى و مباحث في علوم القرآن اثر صبحى صالح، مباحث عمده‌اى در زمينه تاريخ قرآن در بر دارد. ر.ک: خرمشاهی، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج1، ص 458. (4). در این میان می‌توان به «تاریخ قرآن»، تئودور نلدکه [Th. Nöldeke] (1836-1930م) خاورشناس آلمانی اشاره کرد که با عنوان «Geschichte des Qorans»

در سال 1860م. انتشار یافت. دیگر عنوان در این زمینه، تاریخ قرآن نوشته رژی بلاشر(1900-1973) اسلام‌شناس فرانسوی که توسط محمود رامیار با نام «در آستانه قرآن» ترجمه شده است. ر.ک: خرمشاهی، همان، ص463. (5). ر.ک: تاریخ قرآن، رامیار، محمود، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1380ش.، ص 123 و خرمشاهی، بهاء‌الدین، فصلی نوین در پژوهش‌های قرآن شناسی، نشر دانش، شماره هیجدهم، مهر و آبان 1362ش. (6 و7). رامیار. همان، ص 10. (8). رامیار، همان، مقدمه، صفحه ده؛ خرمشاهی، فصلی نوین در پژوهش‌های قرآن شناسی. (9). ر.ک: خرمشاهی، بهاء‌الدین، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، تهران، دوستان، 1381ش.، ج1، ص 466؛ نیز برای مطاله بیشتر، ر.ک: علی‌محمدی، علی، ابوعبدالله زنجانی و تاریخ قرآن، تهران، خانه کتاب. (10). ر.ک: مقاله «امتیازات تاریخ قرآن رامیار»، پهلوان، منصور، فصلنامه دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه مشهد، شماره 65، صص 43 – 54. (11). ر.ک: خرمشاهی، فصلی نوین در پژوهش‌های قرآن شناسی. (12). ر.ک: کیهان فرهنگی، ش 11، تهران، بهمن 1363ش.، ص 40. (13). ر.ک: جست‌وجو در احوال و آثار شادروان محمود رامیار، طباطبایی، سید کاظم، فصلنامه دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه مشهد، شماره 65، صص133 – 164. (14). ر.ک: رامیار، همان، ص 10؛ خرمشاهی، فصلی نوین در پژوهش‌های قرآن شناسی.

*حسن بشارتی راد