علی نصیری

اتّحاد به معنای یکی شدن، در اصل از ریشه «وحد» به مفهوم یکتایی و یگانگی است. (ترتیب العین، ص 842) قرآن به مسئله اتّحاد از دیدگاه اجتماعی آن نگریسته و بر اهمّیت اتّحاد میان جهانیان، ادیان، مسلمانان و نهاد خانواده تأکید کرده است و پیوند میان دل‌های مؤمنان را نوعی تصرّف الهی می‌شمارد و برای ایجاد و حفظ چنین یگانگی، ارسال پیامبران به همراه شرایع را ضروری می‌داند و برای برقراری یگانگی و نیز حفظ آن، راهکارهای گوناگونی را پیش‌بینی کرده که بخشی از آن، جنبه پیشگیری از تفرقه و بخشی دیگر به درمان آن ناظر است.

راهکارهای ایجاد و حفظ وحدت

‌1. توجه به نقاط مشترک:

مخاطبان دعوت به یگانگی، نقاط مشترکی دارند که قرآن بر این نقاط، انگشت گذاشته و آنان را به یگانه شدن بر محور آن‌ها فراخوانده است. تأکید بر اینکه انسان‌ها همه از خاک آفریده شده (حج/ 5) یا از یک پدر و مادر زاده شده‌اند (حجرات/ 13) و این که کرامت انسانی به همه انسان‌ها متعلق بوده [و رنگ و نژاد در آن تأثیر ندارد] (اسراء/ 70) توجه دادن به این نقاط مشترک در یگانگی جهانی است. دعوت از پیروان ادیان آسمانی و اهل کتاب به نقاط مشترک عقیدتی (آل عمران/64) نیز بدین سبب انجام گرفته است.

2. چنگ زدن به ریسمان الهی:

‌قرآن کریم در صریح‌ترین آیه خود، در دعوت به اتّحاد، تمام مؤمنان را به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه خوانده است: «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل عمران/103) و نیز در آیات 146 و 175 نساء و 101 آل عمران از تمسّک جستن به خداوند، سخن به میان آورده است. در اینکه مقصود از ریسمان الهی چیست، مفسرّان اختلاف دارند. قرآن، کتاب و سنّت، دین الهی، اطاعت خداوند، توحید خالص، ولایت اهل‌بیت(ع) و جماعت، وجوهی است که در تفسیر آن گفته شده است. برخی نیز مفهوم حبل‌الله را شامل همه این معانی دانسته‌اند.(مجمع البیان، ج 2، صص 536 و 537 و 805) با این حال، به نظر می‌رسد که نزدیک‌ترین تفسیر برای این واژه، دیدگاه نخست یعنی قرآن است؛ چنان‌که در روایتی از رسول اکرم(ص) قرآن؛ ریسمان الهی کشیده شده میان آسمان و زمین معرّفی شده است: کتاب الله هو حبل الله الممدود من السّماء إلی الأرض. (کنز العمّال، ج 1، ص 182، ح 923) معرفی قرآن به صورت ثقل اکبر در روایت معروف ثقلین (المستدرک علی الصحیحین، ج 3، ص 118) نیز مؤید این مدّعا است؛ چنان‌که قرآن، خود از مؤمنان خواسته است تا در منازعات و اختلافات خود، به خداوند رجوع کنند: «فَإِن تَنازَعْتُمْ فِی شَی‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللَه» (نساء/ 59) و این رجوع الی الله در روایت حضرت امیر(ع) به رجوع به قرآن تشبیه شده است؛ بنابراین، قرآن افزون بر آنکه می‌تواند در نقش محور یگانگی، ایجاد‌کننده آن باشد می‌تواند در رویکرد اختلافات، یگانگی پیشین را نیز اعاده کند. چنین نقشی برای قرآن بدان سبب است که افزون بر دعوت همگان به یگانگی و بر‌حذر داشتن‌شان از تفرقه، نظام عقیدتی، اخلاقی و عملی منسجم و هماهنگی را ترسیم می‌کند که هر کس بدان رجوع کند، ناخود‌آگاه خود را با میلیون‌ها پیرو قرآن یگانه می‌یابد.

3. مراجعه به سنّت پیامبر(ص):

افزون بر آن که قرآن، وجود پیامبر(ص) را محوری برای همبستگی و یگانگی مسلمانان می‌شناسد (آل عمران/ 159)، مراجعه به سنت حضرت را نیز راهکاری برای ایجاد و حفظ یگانگی معرفی کرده است: «فَإِن تَنازَعْتُمْ فِی شَی‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَی اللهِ وَالرَّسُول؛ هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید. (و از آن‌ها داوری بطلبید) (نساء/ 59) بازگرداندن به رسول در روایت حضرت امیر(ع) به مراجعه به سنّت پیامبر تفسیر شده است.

پیامبر(ص) با توجه به‌ عهده‌دار بودن سِمَت شرح و تبیین قرآن در کنار مقام رسالت (نحل/ 44)، افزون بر آنکه خود می‌تواند برطرف‌کننده منازعات و مشاجرات باشد و بدین سبب پذیرش داوری وی مورد تأکید قرآن است (نساء/ 65)، سنّت حضرت به صورت شارح قرآن می‌تواند ابهامات و اشتباهات در فهم قرآن را که خود ممکن است زمینه‌ساز پراکندگی باشد، برطرف کند؛ چنا که حضرت امیر(ع) برای نشان دادن اشتباه خوارج در کج فهمی از آیه «إِنِ الْحُکمُ إِلَّا لِلَّه» (یوسف/ 40) از ابن عباس می‌خواهد که با سنّت، با آنان به محاجّه بپردازد. (نهج‌البلاغه، صص 600 و 646)

4. مراجعه به اهل‌بیت(ع):

قرآن از امامان اهل‌بیت(ع) با عنوان «أُولی الأمر» یاد کرده و اطاعت آنان را در جهت اطاعت خدا و رسول و سخن آنان را حجّت دانسته است: «أَطِیعُواْ اللهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الْأَمْرِ مِنکم» (نساء/ 59) بدین سبب از مسلمانان خواسته است تا در موارد اختلاف میان خود یا فهم دین، به آنان مراجعه کنند: «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَإِلَی أُوْلِی الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِینَ یسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم» (نساء/ 83) و یکی از عوامل معرفی اهل‌بیت در جایگاه ثقل اصغر در روایت ثقلین از سوی پیامبر(ص) نقش مؤثر آنان در ایجاد و حفظ یگانگی بوده است؛ چنان‌که هشام بن حکم در حضور امام صادق(ع) در مناظره‌ای با مرد شامی، ضرورت وجود امام را براساس ناکافی بودن قرآن و سنّت در رفع اختلافات ثابت کرد. (الکافی، ج 1، ص 172) در برخی از روایات، مقصود از ریسمان مردمی در آیه «... إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاس» (آل عمران/ 112) علی(ع) یا امامان(ع) معرفی شده است. (بحارالانوار، ج 24، ص 84)

5. امر به معروف و نهی از منکر:

قرآن، پس از فراخوانی مسلمانان به چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه، از آنان می‌خواهد که به انجام امر به معروف و نهی از منکر قیام کنند: «وَلْتَکن مِّنکمْ أُمَّةٌ یدْعُونَ إِلَی الْخَیرِ وَیأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر» (آل عمران/ 104) و بی‌درنگ، به آنان هشدار می‌دهد که بسان پیروان ادیان پیشین که در دینشان دچار چند دستگی شده‌اند، پراکنده نشوند: (کشف الاسرار، ج 2، ص 235) «وَلَا تَکونُواْ کالَّذِینَ تَفَرَّقُوا» (آل عمران/ 105)

این امر نشان می‌دهد که امر به معروف و نهی از منکر، نقش ویژه‌ای در برقراری اتّحاد و نیز جلوگیری از تفرقه ایفا می‌کند. برخی مفسران، این نقش را چنین تبیین کرده‌اند که اعتصام به حبل الله، امّت را به‌مثابه جان قرار می‌دهد و دعوت به خیر، این اصل را تغذیه می‌کند و امر به معروف، حافظ و پشتیبان آن است. (المنار، ج 4، ص 48) از نگاه برخی دیگر، امر به معروف و نهی از منکر، پوششی اجتماعی برای محافظت جمعیت است و حفظ وحدت اجتماعی بدون نظارت عمومی ممکن نیست. (تفسیرنمونه، ج 3، ص 35) فخر رازی بر این باور است که اجرای امر به معروف و نهی از منکر به قدرت نیاز دارد و قدرت، به الفت و یگانگی منوط است. (التفسیر الکبیر، ج 8، ص 180)

افزون بر آن، پذیرش چنین نقش مؤثری برای این دو فریضه الهی، بدان سبب است که پراکندگی در دین و چند فرقه شدن، یا ناشی از اشتباه در فهم متون دینی است یا از هواپرستی افراد و گروه‌ها سرچشمه می‌گیرد و امر به معروف و نهی از منکر به صورت نظارت اجتماعی می‌تواند مانع رهیافت و رواج چنین انحرافاتی باشد؛ همان گونه که قرآن، عامل تفرقه را نادانی نمی‌داند، زیرا معتقد است: پس از آمدن ادلّه و براهین، پراکنده شده‌اند؛ (نمونه، ج 20، ص 381)

بدین جهت گفته شده است که اگر میان یهود، انجام این فریضه رواج داشت، پراکندگی میانشان رخ نمی‌داد. (المنار، ج 4، صص 47 و 48)

6. مراعات حقوق برادری:

قرآن، مؤمنان را به‌مثابه جان‌های یکدیگر دانسته، از آنان می‌خواهد که به خویشتن عیب نگیرند: «وَ لَا تَلْمِزُواْ أَنفُسَکم» (حجرات/ 11) و بر حرمت سوء ظن، حرمت تجسّس، (حجرات/ 12) و تهمت‌های ناروا، (نور/ 23) پای فشرده و غیبت کردن مؤمن را به‌مثابه خوردن گوشت مرده برادر خود دانسته است (حجرات/ 12) و به سبب همسویی چنین پیوندی با اراده الهی، راه مؤمنان را محور حق بر شمرده و عدم پیروی از راه آنان را همسنگ مخالفت با پیامبر(ص) دانسته است (نساء/ 115)، قرآن از مؤمنان خواسته است تا بسان بهشتیان، کینه‌ها از دل‌هایشان زدوده شود (حجر/ 47)، و درون جان‌شان به هم مهر ورزند و از خداوند، بخشیدن برادران دینی را پیش از خود و نیز زدودن کینه درباره برادران دینی را بخواهند: «رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِیمانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِینَ ءَامَنُوا» (حشر/ 10) در روایات اسلامی بر اهمّیت پیوند برادری و کوشش برای استحکام آن با انجام اموری چون به دیدار هم رفتن، هدیه دادن و... نیز حقوق برادران ایمانی تأکیدهای فراوانی شده است. (الکافی، ج 2، صص 170 و 171) در روایتی از امام کاظم(ع) برای برادر ایمانی، هفت حق معرّفی شده که با عدم مراعات هر یک از آن‌ها، از ولایت الهی خارج می‌شود. (همان، ص 169)

7. اصلاح ذات‌البین:

به‌رغم وجود عناصر اتّحاد همچون وحدت عقیده، رهیافت اختلاف و منازعه میان برادران ایمانی تا حدّی طبیعی و جزو رهاوردهای زندگی اجتماعی است. این اختلاف می‌تواند در اعتراض به چگونگی تقسیم بیت‌المال باشد (انفال/ 1) یا بر سر اموری که تا سرحدّ صف‌آرایی و جنگ در برابر یکدیگر منتهی شود (حجرات/ 9)؛ اما قرآن برای مقابله با چنین اختلافاتی و به منظور ماندگاری یگانگی پیشین مؤمنان، از آنان خواسته است تا برای اصلاح میان برادران دینی و رفع منازعه مداخله کنند (حجرات/ 9) و در صورت ایجاد کدورت، خود به اصلاح فیمابین اقدام نمایند (انفال/ 1)؛ چنان‌که برای رفع اختلاف در نهاد خانواده، پا در میانی داوری از دو طرف را برای اصلاح میان زن و شوهر پیشنهاد می‌کند. (نساء/ 35) در روایات بسیاری بر اهمیت و جایگاه اصلاح ذات‌البین تأکید شده و حضرت امیر(ع) در وصیت‌نامه خود با استناد به روایت رسول اکرم(ص) آن را برابر با یک سال نماز و روزه دانسته است. (نهج‌البلاغه، ص 581)

8. برنامه‌های عبادی:

در اسلام، تشریع عبادات به گونه‌ای انجام گرفته که فرد و اجتماع را خواسته یا ناخواسته به همگرایی و یگانگی عملی فرا می‌خواند.

الف) دعا: قرآن، افزون بر دعوت از مؤمنان به مناجات با خداوند (غافر/ 60)، خود، در بردارنده عالی‌ترین مضامین دعا است و بررسی مضامین این دعاها نشان می‌دهد که غالب آ‌ن‌ها به صورت جمع ارائه شده است؛ نظیر آیات 191 تا 194 آل عمران سفارش به دعا برای چهل مؤمن پیش از دعا برای خود، (الخصال، ص 538) از آن حکایت دارد که اسلام به روح یگانه نگریستن امّت، تأکید فراوان دارد.

ب) نماز: نماز، نماد عبادت در اسلام است و هر مسلمان وظیفه دارد در شبانه‌روز، ده بار سوره فاتحه را که جامع و همسنگ همه قرآن است، (المیزان، ج 1، ص 40) در نمازهای خود قرائت کند. با آن که کلمات این سوره از زبان یک شخص ادا می‌شود، در خطاب‌های آن، از ضمایر و هیئت جمع استفاده شده است؛ نظیر «إِیاک نَعْبُدُ وَ إِیاک نَسْتَعِینُ * اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیم»؛ چنان‌که از مسلمانان خواسته شده است هنگام نماز، همگی رو به کعبه بایستید. (بقره/ 144) این امر نشان می‌دهد که قرآن در پی ایجاد روح همگرایی و جمع نگری در دل هر مسلمان است؛ هر چند که تنها به نماز ایستاده باشد.

ج) نماز جماعت: تأکید بر حضور در مساجد و برقراری نماز جماعت: «وَ ارْکعُواْ مَعَ الرَّاکعِین» (بقره/ 43) و نیز نوید دادن ثواب‌های فراوان بر اقامه آن در روایات، از جمله برنامه‌های عبادی اسلام برای ایجاد همگرایی است.

د) نماز جمعه: قرآن به بر پایی نماز جمعه و رها ساختن تمام کارها از جمله بیع برای ادای آن، تأکید کرده است. (جمعه/ 9) بدون تردید، حضور در نماز جمعه در هفته یک بار در کنار حضور روزانه در نماز جماعت، راهکاری برای ایجاد پیوند و یگانگی بیشتر مؤمنان به شمار می‌رود و تأکید بر حضور مؤمنان در اجتماعات، به همین امر ناظر است. (نور/ 62)

ه) مناسک حج: قرآن یکی از حکمت‌های وجوب حج را مشاهده منافع از سوی مسلمانان دانسته است: «لِّیشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُم.» (حج/ 28) پیداست که از مهم‌ترین منافع مورد نظر در این آیه، استحکام هر چه بیشتر پیوند برادری و یگانگی میان مؤمنان و نشان دادن قدرت آنان در صورت حفظ این یگانگی است. (المیزان، ج 14، ص 369) چنان‌که حرمت جدال و منازعه در حج (بقره/ 197) و بر تن کردن لباس‌های یکرنگ و ساده احرام و انجام مناسک حج همزمان و در کنار یکدیگر، همین هدف را دنبال می‌کند.

از: پاسدار اسلام‌، شماره 269