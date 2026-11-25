بندرعباس- خبرنگار کیهان:

حسن سالاری، رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس، از توافق برای بهره‌مندی شهروندان از خدمات اتوبوسرانی با تهیه کارت بلیت الکترونیکی ۵۰ هزار تومانی تا اطلاع ثانوی خبر داد.

حسن سالاری اظهار کرد: در پی پیشنهاد اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس، طرح موضوع و تصویب آن در جلسه علنی شورا و همچنین بررسی‌های صورت‌گرفته در کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک و هم‌اندیشی با مجموعه حمل‌ونقل شهرداری، تصمیم بر این شد که شهروندان با تهیه کارت بلیت الکترونیکی به مبلغ ۵۰ هزار تومان، تا اطلاع ثانوی از خدمات ناوگان اتوبوسرانی شهری بهره‌مند شوند. وی افزود: این تصمیم در چارچوب تعامل و هماهنگی میان شورای اسلامی شهر و مجموعه شهرداری و با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حمل‌ونقل عمومی اتخاذ شده است. رئیس کمیسیون عمران، حمل‌ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: جزئیات اجرایی و نحوه تهیه کارت‌های بلیت الکترونیکی از سوی مجموعه حمل‌ونقل شهرداری اطلاع‌رسانی خواهد شد.